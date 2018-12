Jsem tady od toho, abych dával góly, hlásil útočník Birner

Dva slepené góly v první polovině třetí třetiny rozhodly o vítězství Liberce na ledě Zlína. Berani sice vedli ještě minutu před druhou sirénou 2:1, ovšem osmnáct sekund před pauzou vyrovnal Michal Birner. A stejný hráč pak v čase 46:09 zvyšoval na konečných 4:2. Potřetí v sezoně nepřenechali Bílí Tygři Zlínu ani bod.

"Jsem tady od toho, abych dával góly. Snažím se vytvářet si šance a střílet, když je možnost. První gól byl po chybě soupeře, druhý po skvělé nahrávce Libora Hudáčka," okomentoval své zásahy zkušený útočník Severočechů v rozhovoru s novináři.

Jeho tým poté, co se dostal zpět do vedení, už soupeře k ničemu nepustil. "Přijeli jsme s taktikou bránit střed pásma, dát jim prostor po stranách. Šance nějaké měli, ale moc vyložených ne. Každopádně domácí hrají dobře, drží je brankář a líbí se mi, jaký hokej hrají. V tabulce by asi měli být o něco výš," podotkl Birner.

"Ke konci už se ale ukázala zkušenost našeho týmu; jakmile jsme vedli, nikdo nebláznil a věděli jsme, že když budeme hrát zodpovědný hokej, tak nám gól nedají. Zaslouženě jsme vyhráli," řekl dvaatřicetiletý forvard po velmi čistě hraném zápasu, v němž sudí rozdali pouze tři tresty.

Proti Liberci se v dresu Zlína postavil i Dominik Lakatoš, který je na Moravě na hostování právě ze severočeského klubu. "Změna mu prospěla, dnes předvedl dobrý výkon," ocenil Birner.

"Je to pořád mladý talentovaný hráč, rád bych jej zase viděl u nás v týmu. Mám ho velmi rád, jen je potřeba, aby si to malinko srovnal v hlavě. Teď hraje vynikající hokej," doplnil Birner, který sezónu zahájil ve švýcarské lize. Po návratu do Liberce stihl během deseti zápasů stejné množství bodů za pět gólů a pět nahrávek.