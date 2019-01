Kanonýr Mueller prodloužil o tři roky smlouvu s Kometou

Hokejový útočník Peter Mueller prodloužil smlouvu s úřadujícím mistrem Kometou Brno a zůstane v jejích barvách i v příštích třech sezonách. Třicetiletý Američan, který má na kontě i 297 zápasů v NHL, přišel do Brna před touto sezonou ze Salcburku z EBEL. Mueller vládne s 21 brankami tabulce střelců extraligy.

"Peter jednoznačně potvrdil předpoklady, kvůli kterým jsme ho do Komety před touto sezonou přivedli. Měl jsem eminentní zájem o prodloužení smlouvy na delší období," řekl klubovému webu majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

"Samozřejmě s respektem k tomu, že všichni takoví top hráči mají při dlouhodobých kontraktech specifická ujednání, za kterých mohou odejít například do KHL nebo NHL. V případě Petera Muellera jsme tohle plně akceptovali. Smlouva je podepsaná na následující tři sezony," doplnil Zábranský, který dovedl Kometu předloni i loni k triumfům v extralize.

Mueller vládne pořadí střelců o gól před Milanem Gulašem z Plzně. S 41 body z 38 zápasů mu patří čtvrté místo v produktivitě a za vedoucím Markem Kvapilem z Liberce zaostává o sedm bodů. "S Peterovým zástupcem Patrickem Pillonim jsme jednali naprosto korektně a konstruktivně. Z toho vyplynula oboustranná spokojenost a závěrečný podpis smlouvy," dodal Zábranský.

Muellera draftoval v NHL v roce 2006 v prvním kole na osmém místě Phoenix. V nejlepší lize světa za Coyotes, Colorado a Floridu nasbíral v 297 utkáních 160 bodů za 63 gólů a 97 asistencí. Naposledy hrál v NHL v sezoně 2012/13 za Floridu.

Účastník dvou mistrovství světa následně zamířil do Evropy a dva roky strávil ve švýcarské nejvyšší soutěži v Klotenu. Rok působil v Malmö, na ročník 2016/17 se vrátil do zámoří a nastupoval na farmě Bostonu v Providence v AHL. Následně se přesunul do Salcburku.