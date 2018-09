Klepiš zamával po výhře sparťanům. Aby z toho něco měli, rýpl si

Parádní výkon podtrhl dvěma góly a jednou asistencí. Jakub Klepiš se velkou měrou postaral o to, že si hokejisté Mladé Boleslavi připsali po Brnu další velmi cenný skalp. V pátém kole nejvyšší domácí soutěže si tentokrát v domácím prostředí vyšlápli na ambiciózní Spartu, kterou porazili 3:1. Mistr světa z roku 2010 zamával po zápase v dobré náladě i fanouškům soupeře.

Mizerný úvod sezony mají už zřejmě za sebou. Hokejisté Mladé Boleslavi nejprve zabrali v Brně a tři body z venku potvrdili doma proti Spartě. "Za obě vítězství jsme strašně rádi, ale pořád tam je dost věcí, na kterých je potřeba pracovat," byl si vědom po zápase Jakub Klepiš.

Třiačtyřicetiletý útočník středočeského celku měl prsty u všech gólů svého týmu. Na výhře se podílel dvěma góly a jednou asistencí. "Je jedno, že jsem udělal tři body. Kdyby je měl někdo jiný, budu také rád. Šlo o týmový výsledek, ne o mě," zdůrazňoval tahoun Boleslavi, který se šesti body za tři góly a stejný počest asistencí vede týmovou produktivitu.

Polovinu bodů přitom nasbíral v duelu s pražským rivalem, tedy soupeři, proti kterému motivaci hledat jednoznačně nemusí. "Lhal bych, kdyby to tak nebylo. Každý má své týmy, já Spartu a Třinec. Hlavně proti ní se chce každý ukázat, pro nás bylo ovšem rozhodující, že jsme nutně potřebovali tři body," přiznal Klepiš.

Fanoušci Sparty na něj po zápase křičeli "Slávisto, slávisto!", Klepiše však pokřik nerozhodil, naopak jim odpověděl po svém. "Zamával jsem jim, aby z toho něco měli. Co jiného by měli říkat: buď nadávat, nebo na mě řvát, že jsem slávista," připomněl útočník, v jakém klubu nastoupil do nejvyšší soutěže.

Sebevědomí jde nahoru

Krom toho byl strůjcem klíčových okamžiků na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy během minuty přichystal dvě gólové přihrávky pro své spoluhráče. Zejména nástup do závěrečné části Bruslařskému klubu vyšel a po 28 vteřinách otočil skóre na svou stranu. "To byla asi rozhodující situace! Bylo to o gól, což je pořád takový složitý výsledek, protože druhý tým vždycky tlačí, ale my jsme dokázali obětavostí a týmovým výkonem vedení udržet," pochvaloval si Klepiš po zápase.

Boleslav by tedy ale po dvou cenných výhrách měla mít minimálně sebevědomí zpět. "Mělo by jít nahoru, ale nerad bych tvrdil, že to je za námi. Pořád jsme v mínusu a máme hodně co dohánět. Nesmíme dopustit, abychom se po dvou výhrách zase vrátili do starých kolejí," uvědomoval si Klepiš, který ihned věděl, kde se jeho tým trápí. "Jednoznačně v koncovce. Procvičujeme ji na tréninku. Víme, že ji musíme zlepšit," konstatoval tahoun Boleslavi. Středočeskému celku stačilo v obou případech vždy dvakrát překonat brankáře. I tak zkušený útočník, že tohle v budoucnu nemusí stačit.