Kometa rozstřílela Plzeň šesti góly a je prvním finalistou extraligy

Hokejisté Brna si opět zahrají finále play-off extraligy. Obhájci titulu zvítězili v pátém semifinále v Plzni vysoko 6:2, celou sérii vyhráli 4:1 na zápasy a v boji o zlato vyzvou buď Třinec, nebo Hradec Králové. Oceláři vedou v sérii 3:2. Vítěz základní části Plzeň končí sezonu s bronzem.

Dnešní duel na ledě Indiánů se hrál podle brněnských not. Hned v úvodu otevřel skóre zkušený útočník Martin Erat. V 19. minutě sice odpověděl Milan Gulaš, jenže to bylo ze strany domácích na dlouho vše. Úřadující šampioni naopak přispěchali ještě do první přestávky s rozhodujícím úderem, když se v rozmezí 45 vteřin trefili Martin Nečas a podruhé Erat. Do poloviny utkání navýšili náskok Leoš Čermák a Petr Holík. V závěru snížil Gulaš a výsledek završil Alexandre Mallet.

Erat zaskočil natěšené domácí publikum už ve třetí minutě. Indiáni po brzkém Moravčíkově trestu sice ubránili oslabení, jenže tahoun hostů se trefil přesně z kruhu. Další možnost pak nevyužil Nečas. Plzeň se probouzela ze šoku pomalu, ale Schleiss měl v 11. minutě dobrou příležitost na vyrovnání. Gólman Čiliak byl proti.

Indiáni poté promarnili přesilovku, ale v 19. minutě se dočkali vyrovnání, když si Mertlova přihrávka našla cestu na Gulašovu hůl a bylo to 1:1. Uplynulo však jen 16 vteřin a hosté znovu vedli zásluhou Nečase, který si našel volný prostor a zakončil do prázdné branky. V čase 19:53 navíc zasadil Plzni tvrdý direkt opět Nečas.

Plzeň zdaleka nerezignovala a vrhla všechny síly do útoku. Velkou šanci snížit měl Sklenička, jenže nedal a Kometa krotila Západočechy ničivou efektivitou. V 23. minutě využil přečíslení dvou na jednoho další přesnou ranou Čermák.

Vítězové dlouhodobé fáze soutěže se dál tlačili do ofenzivy, jenže právě na to šampioni v klidu čekali. A když přečkali bez úhony možnost Mertla, jemuž při pokusu o kličku Čiliakovi sklouzl puk z čepele, Holík ve 29. minutě definitivně potvrdil postup. Hylák následně v domácím brankovišti nahradil Svobodu a zahřál se dvěma zákroky při šancích Vondráčka.

Plzeň už ve třetím dějství nenacházela cestu do šancí, stav 1:5 navíc otupil odhodlání na pokus o zázrak. Přesto Škoda za aplausu publika, jež ocenilo tým za celou sezonu, ještě jednou rozjásala své fanoušky. Už sedm minut před koncem základní hrací doby sáhli domácí při přesilovce k power play a Gulaš snížil. Domácí i poté pokračovali s hrou bez gólmana, čehož v 57. minutě využil Mallet.

Brňané pokračují v útoku na třináctý titul. V samostatné české extralize triumfovali loni poprvé a ukončili půst po dlouhých 51 letech, jinak ale patří mezi nejúspěšnější tuzemské kluby. Loni dvanáctým titulem v čele historického pořadí dotáhli Jihlavu. Předchozí vítězství Brna se datují do let 1955 až 1966, kdy vyhrálo jedenáctkrát během 12 sezon.