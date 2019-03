Konec Sparty? Trenér Krupp mluvil o strašném zklamání

Hokejisté Sparty podruhé za sebou obsadí v konečném hodnocení extraligy až 10. místo a stejně jako loni jim skončila sezona jako prvnímu týmu v soutěži. Trenér Uwe Krupp, který mužstvo převzal před rokem po Františku Výborném, nechtěl bezprostředně po vyřazení v předkole s Vítkovicemi právě skončenou sezonu obšírněji hodnotit. Uznal ale, že skončila zklamáním.

"Teď jsme všichni strašně zklamaní, ale myslím si, že není správná chvíle na bilancování a vynášení závěrů, jaká moje první sezona ve Spartě byla," řekl Krupp po páteční prohře 1:5, která Spartě ukončila sezonu.

"Chlapi makali, i do posledních zápasů před play-off dali všechno a řada utkání pro nás byl jako zápas číslo 7," poukázal Krupp na skutečnost, že Pražané v samotném závěru základní části tvrdě bojovali o postup do předkola a zajistili si jej až výhrou v závěrečném 52. kole.

Hned několikrát během krátkých rozhovorů s novináři řekl, že všichni na Spartě jsou nyní zklamaní. "Potrvá pár dní, než si všechno zhodnotíme a začneme se připravovat na další sezonu. Vypadá to, že je všechno špatně, myslím si ale, že za pár dní si uvědomíme, že jsou některé věci, na kterých se dá stavět. Několik mladých hráčů v našem týmu má před sebou nadějnou budoucnost," řekl Krupp, který má s klubem podepsanou smlouvu i pro příští sezonu.

Třiapadesátiletý kouč, který v roce 1996 vyhrál s Coloradem Stanleyův pohár, ocenil v předkole výkon Vítkovic. Zároveň ale poukázal na to, že soupeř jeho tým výrazněji nepřehrál.

"Nedokázali jsme proměňovat naše šance. V podstatě ve všech aspektech jsme byli stejně dobří jako oni. Kromě ukazatele skóre," řekl Krupp a ocenil výkon vítkovického brankáře Patrika Bartošáka, který ve třech ze čtyř utkání inkasoval jen jeden gól a celkem zlikvidoval 141 střel.

Rekordních 45 zákroků si Bartošák připsal v pátek. "Věřili jsme, že si vynutíme pátý zápas a pojedeme do Vítkovic, kde by to bylo samozřejmě těžké. Myslím si, že jsme hráli dobře, ale Vítkovice daly vždy gól přesně ve chvíli, kdy to potřebovaly. A my jsme na to nedokázali odpovědět," litoval Krupp.