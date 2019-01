Kruppa tíží sparťanská krize. Mé Vánoce? Kompletně zrušeno!

Německý kouč hokejistů Sparty Uwe Krupp přiznal, že pozice Pražanů v extralize hodně zaměstnává jeho hlavu. Přes nepříznivé výsledky ocenil pracovitost a přístup svých svěřenců. Přál by si však, aby po poklesu z čela tabulky až na současné desáté místo přišla úspěšná série, jež by posílila sebevědomí celého mužstva.

"Samozřejmě nejsme spokojení s výsledky a tím, jak na tom jsme, ale není zdaleka všechno negativní. Potřebovali bychom jen nějakou odměnu za naši práci, kterou odvádíme," řekl Krupp na setkání s novináři.

Nezastíral, že i pro něho je situace obtížná. I tak si třiapadesátiletý bývalý skvělý bek uchovává pozitivní nadhled. "Je to šance se v pozici trenéra zase něco nového naučit. Musím i v takovéhle situaci najít cestu, jak budeme vyhrávat. Už jsem si ale podobnými takovými situacemi prošel a bylo jich víc, i když třeba za jiných okolností," připomněl Krupp.

Povinnosti a zodpovědnost za současnou Spartu nedokázal vytěsnit z hlavy ani během svátečních dnů v závěru roku. "Mé Vánoce? Kompletně zrušeno," uvedl Krupp s hořkým pousmáním. "Pro nás všechny je opravdu těžké tomu v takové situaci uniknout, navíc, když jsme měli volno jediný den 24. prosince. Den nato jsme zase trénovali," doplnil Krupp.

Věří však, že podobnou zodpovědnost cítí i hráči. "Je to výzva i pro ně, aby tohle zvládli. Kdo si chce krýt zadek, poukazovat akorát na ostatní, co by měli dělat lépe, a schovávat se, takoví hráči ať jdou radši domů. Vážně. Jestli je tady někdo takový, ať se sbalí a jde domů, je velká spousta jiných zaměstnání mimo hokej," prohlásil Krupp.

I když výsledky by mohly naznačovat opak, ve hře týmu vidí v porovnání se začátkem sezony progres. "Nehledě na ty výsledky tam je od zápasu s Třincem více střel, vypracujeme si více šancí, dobře forčekujeme, těch dobrých věcí je víc. Fyzicky jsme na tom velmi dobře. A je to tým, který má dobrého ducha," vyzdvihl Krupp.

Sparťanům však nijak nepřidává nalomené sebevědomí. "Ale nemyslím si, že by hráči byli dole. Sami věří, že máme dobrý tým a věří ve své hokejové schopnosti a dovednosti. Myslím, že máme problém v tom, abychom byli naplno soustředění na zápas od jeho začátku a po celých 60 minut, nikoliv jen 40. To se musíme naučit, protože nás to pak stojí zápasy. Od každého hráče bychom potřebovali ještě pár procent navíc," podotkl Krupp.

Nečekám, že přijde McDavid

Od stylu hry, který týmu vštěpuje, nechce ustupovat. "Průběžně jsme pár věcí změnili, ale nechceme být týmem, který sedí vzadu zalezlý," ujistil Krupp. "My hlavně potřebujeme začít hrát naplno od stavu 0:0 a ne až od stavu 0:2. Možná je to výsledkem toho, že jsme v sezoně odehráli pár zápasů, v nichž se nám podařilo skóre otočit. Je to sice dobrá známka charakteru hráčů a jejich síly, ale ono takhle nejde hrát pořád."

Z posledních šesti utkání vyhrála Sparta jediné a dává navíc poslední dobou málo gólů. "V šatně přitom máme spoustu střelců, hodně dobrých hráčů. Musíme si vyhrnout rukávy, tvrdě pracovat a projít si tím. Je to i o zodpovědnosti hráčů. A o zodpovědnosti hráčů jakožto členů jednoho týmu. Mnozí se nám teď uzdravili, potřebujeme uhrát pár dobrých výsledků a mohlo by to být zase o něco lepší," řekl Krupp.

K otázce, zda stále cítí důvěru vedení, se nechtěl moc vyjadřovat. "O tom zbytečně moc nepřemýšlím. S Petrem Břízou mluvíme o všem napřímo, je informovaný o rozhodnutích, jaká děláme, proč je děláme," přiblížil Krupp.

Podobně okomentoval i možnost hráčských výměn. "To je věc Michala Broše s Petrem Břízou," jmenoval sportovního manažera a klubového šéfa, přičemž Broš byl v poslední době dokonce na střídačce během utkání. "Nesedím tady a nečekám, že přijde Connor McDavid. Na nic takového nespoléháme. Máme nějakých 20 zápasů do konce a musíme zapomenout na Vánoce, Nový rok, nějaká kdyby a jestli. Musíme si to uhrát," řekl Krupp.