Lenc vystřelil Liberci první místo, průběžné vedení ale nepřeceňuje

Gólem v 57. minutě rozhodl útočník Radan Lenc o vítězství hokejistů Liberce na ledě Sparty 2:1, díky kterému se Bílí Tygři dostali po skončení třetí čtvrtiny základní části do čela tabulky. Sedmadvacetiletá předsezonní posila Bílých Tygrů z Mladé Boleslavi věří, že jeho tým bude i nadále sbírat co nejvíce bodů.

Lenc se střele Tomáše Hanouska dostal k puku před Matějem Machovský a doklepl puk sparťanskému gólmanovi mezi betony. "Jsem rád, že to tam padlo, protože to byla perfektní střela od modré. Byla zacloněná i sparťanskými beky, já jsem to tam nějakým způsobem dostal a vyhráli jsme za tři body," pochvaloval si Lenc.

Liberec se v O2 areně ujal vedení ve 13. minutě po brance Jana Ordoše, ale Sparta ve druhé třetině v přesilové hře vyrovnala a ve třetí třetině se tlačila za obratem. Udeřili ale Bílí Tygři.

"Určitě to nebylo, jak bychom se chtěli prezentovat, ale já si myslím, že je hlavně důležité, že jsme našli cestu k vítězství," podotkl Lenc a přiznal, že Severočechům dělala problémy obrana středního pásma Pražanů.

"My jsme si to rozebírali na videu a věděli jsme o tom, jakým systémem hrají střední pásmo. I přesto, že jsme si to do detailů rozebrali, tak jsme ztráceli puky na modré a červené čáře. Bylo to těžké, ale jsem rád, že jsme tam druhý gól docpali," podotkl Lenc.

Liberec v posledních dvou zápasech dal jen tři branky, ale přesto získal čtyři body. "Teď je možná naše střelecká produktivita trošku v útlumu, ale sbíráme body a to je důležité," pochvaloval si a vyzdvihl výkon brankáře Romana Willa.

"Teď nás drží a body, které sbíráme, jsou velkou vahou díky jeho výkonům. My si toho vážíme. Na druhou stranu se to třeba překlopí, my budeme dávat víc gólů. Roman si může taky dovolit nemít den a my to za něj musíme vzít. Jsem rád, že se mu teď daří a snad mu to co nejdéle vydrží," přál si Lenc.

Cesta k vítězství v základní části je podle něj ještě dlouhá. "Až bude odehraných 52 kol a my budeme furt první, tak to pro nás bude dobré. Zatím je to rozjeté dobře a já věřím tomu, že budeme furt takhle šlapat a sbírat body. Na druhou stranu to vůbec nic neznamená. Je to pozitivní, ale pro nás důležitý každý zápas, do kterého vstupujeme a v něm chceme vyhrát. Jestli nás to posune tam nebo tam, na to nekoukáme," dodal Lenc.