Liberec si pojistil oporu, prodloužil se Šmídem

Hokejový obránce Ladislav Šmíd bude i nadále působit v extralize v dresu Liberce, s kterým podepsal novou dvouletou smlouvu. Čtyřiatřicetiletý bývalý hráč Edmontonu a Calgary se vrátil do mateřského klubu z NHL před třemi roky poté, co vynechal kvůli potížím s krkem celý ročník 2016/17.

"Láďa Šmíd už se zařadil mezi legendy Bílých Tygrů Liberec. Spoluvytváří silnou značku našeho klubu, kde vyrostl, a to nejen výkony na ledě, ale také v kabině a na dalších klubových akcích," uvedl na klubovém webu generální manažer Liberce Ctibor Jech.

"Je vzorem pro mladé i starší hráče svým profesionálním přístupem k tréninku a neuvěřitelnou touhou po vítězství a úspěchu týmu. Každý klub by měl mít svého Láďu Šmída a já jsem rád, že my ho opravdu máme," doplnil Jech.

V uplynulém ročníku, který předčasně ukončila pandemie koronaviru, si Šmíd připsal v 51 zápasech 35 bodů za šest branek a 29 asistencí. Pomohl Bílým Tygrům k obhajobě Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. Loni získal s Libercem stříbro a má s Bílými Tygry i bronz z roku 2005.

"Jsme moc rádi, že jsme se domluvili. Láďa je srdcem našeho týmu, lídrem a nejlepším obráncem celé extraligy. Jeho charakter, hra i přístup k tréninku a vůle po vítězství je vzorem pro naše mladé hráče," prohlásil hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

V extralize má Šmíd na kontě 298 zápasů a 100 bodů za 19 branek a 81 asistencí. Rodáka z Frýdlantu draftoval v roce 2004 v prvním kole na devátém místě Anaheim, za který v NHL nikdy nenastoupil. V sezoně 2005/06 hrál jen na jeho farmě v Portlandu.

Následně byl vyměněn do Edmontonu, odkud putoval v listopadu 2013 do Calgary. Účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Soči v roce 2014 nastoupil v NHL k 583 zápasům a nasbíral v nich 72 bodů za 12 gólů a 60 asistencí.