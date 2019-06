Litvínov vyzve v Drážďanech Spartu pod širým nebem

Hokejisté Litvínova a Sparty sehrají lednový soutěžní zápas pod širým nebem v Drážďanech. Na utkání na fotbalovém stadionu místního Dynama může přijít více než 30 tisíc diváků, což by byl extraligový rekord. Tím je dosud 21 500 diváků z ledna 2016, kdy se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě.

Zápas je naplánován na 4. ledna. Drážďanský stadion má pro fotbalové zápasy kapacitu 32 085 diváků. V tuzemsku se dosud hrálo pod otevřeným nebem vedle duelu v Brně již v roce 2011 na ploše plochodrážního stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno (17 140 diváků).

"Myšlenka uspořádat utkání pod širým nebem se nám líbila z několika důvodů. Především proto, že český extraligový klub nikdy v historii nehrál zápas v zahraničí v rámci soutěže, takže bychom byli první. Společně se Spartou jsme navíc jedni z nejtradičnějších soupeřů české nejvyšší soutěže a Sparta Praha je pojem po celé Evropě," uvedl pro klubový web generální ředitel litvínovského klubu Jiří Šlégr.

"Bude to velký hokejový svátek. Málokterému hráči se poštěstí zahrát si před takto velkou návštěvou, navíc pod širým nebem. Věřím, že nejen pro hráče to bude nezapomenutelný zážitek," uvedl nový sportovní ředitel Sparty a bývalý vynikající útočník Petr Ton.

"Měl jsem to štěstí, že jsem si poslední zápas pod širým nebem na českém území zahrál. Byl to neskutečný zážitek. Vracel jsem se po dlouhodobém zranění a dělal jsem vše pro to, abych si tento zápas nenechal ujít. Jsem rád, že si Litvínov vybral za soupeře právě nás," doplnil Ton.

Oba extraligové týmy odehrají první třetinu ve speciálních dresech. Vedle souboje dvou tradičních českých klubů proti sobě při této příležitosti nastoupí v rámci druhé německé ligy také týmy Dresdner Eislöwen proti Lausitser Füchse.

Na mimořádný zápas s vynikající diváckou kulisou se těší i německý kouč ve službách Pražanů Uwe Krupp. "V posledních letech se v drážďanském hokeji udělala spousta dobré práce a z Drážďan se stalo hokejové město. Věřím, že to bude skvělá podívaná. Jsem rád, že budeme hrát právě s Litvínovem. Zažil jsem čtyři zápasy, které vždy doprovázely velké emoce. Jsou to vynikající zápasy, na které se všichni těší," řekl Krupp.

V Drážďanech už mají s organizací utkání pod otevřenou oblohou zkušenosti. V lednu během sezony 2015/16 rovněž ve druhé lize na saské derby mezi domácími Drážďany a Weisswasserem zavítalo 31 853 diváků.

"Atraktivita utkání bude veliká. Můžeme vytvořit rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám stejně jako Drážďanům povede přilákat na zápas třicet dva tisíc lidí, což by byl jednoznačně extraligový rekord. Byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo, uděláme pro to maximum," přál si Šlégr.

Online předprodej vstupenek odstartoval dnes a ceny do litvínovských sektorů se budou pohybovat od 550 do 820 korun, přičemž vstupenka je vždy platná na oba zápasy.