Machovský o vítězné sérii: Budeme to tlačit, dokud to půjde

Hokejisté Sparty předvedli druhou devítizápasovou sérii výher v sezoně. Od začátku října je dokázal v 19 utkáních přemoci pouze Liberec, jinak si na konto připsali 18 výher. Brankář Matěj Machovský věří, že tým dokáže laťku ještě o něco posunout. Jak ale zdůraznil, je třeba mít nadále správný přístup.

Devátou výhru v řadě přinesl gól Lukáše Rouska z prodloužení dnešního utkání se Zlínem. "Každá výhra je super, určitě to potěší. A když se to poskládá takhle za sebou, tak se to snažíme jen dál tlačit před sebou, protože víme, že nic netrvá věčně. Dokud to půjde, budeme to tlačit i dál," řekl Machovský.

Svěřenci kouče Uweho Kruppa si vítězné tažení užívají, ale s rezervou. "Být součástí něčeho takového je super. Člověk si to musí užít, ale zároveň je třeba zůstat pokorný, dál pracovat a soustředit se na to, co k tomu celý tým dovedlo. Musíme dál tvrdě makat, protože liga je neskutečně vyrovnaná. Jdeme postupně a snažíme se vyhrát každý zápas," uvedl Machovský.

S Berany inkasoval pouze jednou, jenže už ve třetí minutě z hole Pavla Sedláčka. "Sjeli se tam dva hráči přímo přede mnou přesně ve chvíli, když ten puk vyletěl. Byl jsem tam málo agresivní, musím si ten puk více hledat. I takové góly ale padají a právě to stínění dělá rozdíly," přiblížil Machovský.

Sedláček jako kdyby svým zásahem Pražany trochu vykolejil. "První třetina nebyla z naší strany ideální. Ve druhé jsme měli daleko více ze hry a vytvořili jsme si i šance. Mohli jsme to otočit na svou stranu daleko dříve, ale bohužel jsme je neproměnili, tak to někdy bývá," prohlásil Machovský.

Na jeho kontě bylo nakonec jen 19 zásahů. "Práce tam dnes moc nebylo. Když už ujeli, měli z toho nějaké přečíslení, takže těžké to bylo spíš z tohoto pohledu," podotkl Machovský.

V klíčové chvíli ho zachránila tyčka. V 64. minutě byl velmi blízko vítěznému gólu Jakub Šlahař, místo oslavy před sektorem svých fanoušků ale na druhé straně rozhodl Lukáš Rousek. "Musím to zaklepat, že mi ta tyčka naštěstí pomohla. A kluci z toho dali hned na druhé straně gól, což bylo super," prohlásil Machovský.

K dalšímu zápasu vyjede Sparta v sobotu v Pardubicích, hned v neděli přivítá Olomouc. Pak bude dlouhá reprezentační pauza. "Je takové zvláštní, když čekáte týden na zápas. Čekat týden, pak hrát dva dny za sebou a zase týden čekat, to mi přijde zvláštní. Plusem je alespoň to, že při nějakých drobných zraněních se dá člověk do kupy a ta zranění se neprohlubují. Sám za sebe ale říkám, že bych hrál radši častěji," uzavřel Machovský.