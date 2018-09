Menší brankoviště i tvrdší tresty. Co čekat od "nové" extraligy?

Na řadu nových pravidel a jejich úprav či změn si musí od nové sezony zvykat hráči, rozhodčí i fanoušci v českých hokejových soutěžích. V souvislosti s úpravami pravidel ze strany Mezinárodní hokejové federace IIHF došlo k výraznému zmenšení brankoviště, změně posuzování a trestání některých faulů a dalším. Například trestné střílení už nemusí jet sám faulovaný, ale jakýkoliv hráč týmu.

"Jsou to pravidla IIHF a musíme je převzít, abychom pak na mezinárodní scéně nepokulhávali," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitel extraligy Josef Řezníček. "Bude potřeba shovívavosti, trpělivosti a porozumění, ale na druhou stranu si myslím, že český fanoušek je náročný, takže se asi nevyhneme i určitým věcem, které se mohou i kritizovat," připustil bývalý obránce.

Věří ale, že všichni změny brzy vstřebají. "Probírali jsme to s kluby na valné hromadě a shodli jsme se všichni na tom, že se s tím zkrátka musíme poprat. Důležité bude také to, aby o nových pravidlech věděli sami fanoušci a nevyvolávali nějakou nevoli jen kvůli své neznalosti pravidel," doplnil Řezníček.

Šířka brankoviště se po vzoru NHL ze 360 centimetrů zmenšila jen na 244, naopak směrem do hřiště na délku se království gólmanů lehce rozrostlo ze 180 na 183 centimetrů.

Změny pocítí hlavně faulující hráči

Jinak se bude pohlížet i na určité fauly, například vražení na hrazení. Zatímco dříve se za něj ukládal minimálně menší trest, nyní bude nejnižším možným trestem menší trest a automatický osobní trest. Tedy stejná sazba jako za zásah do oblasti hlavy a krku.

Změna se týká i pravidla o podrážení. "Hráči, který stíhá protihráče s pukem, nejdříve vyklepne puk holí a následně způsobí pád protihráče, bude trest za podrážení přesto uložen. Při brejku nebude nařízeno trestné střílení, ale bude uložen menší trest," stojí v upravených pravidlech.

"Myslíme si, že to bude poměrně složitá věc především na akceptaci diváků. Věříme, že je vzděláme dost na to, aby byli informovaní. Drtivá většina změn je prezentována na stránkách českého hokeje," připomněl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Nově se ve hře objeví pravidlo o pozdním dohrání. "Někdo může sledovat určitou podobnost s pravidlem o nedovoleném bránění a má pravdu. Na druhou stranu odlišnost bylo třeba vymezit. U pozdního dohrání jde o to, že hráč, který odehraje puk, může být atakován jen bezprostředně po jeho odehrání a nikoliv s časovou prodlevou," řekl Šindler.

Nové bude i posuzování branek

Mezinárodní hokejová federace rovněž přišla s pravidlem, podle něhož nebude gól uznán v případě, pokud ho hráč umístí do sítě bruslí. V extralize však nadále zůstává původní pravidlo, které umožňuje uznat gól bruslí za předpokladu, že nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.

"Myslíme si, že se nejedná o krok správným směrem, neboť je snaha o to, aby padaly góly a když nejde vyloženě o úmyslné kopnutí, jsme proto, aby gól bruslí mohl nadále platit," vysvětlil Šindler.

Přísněji se začne trestat i chybné zahrání nebo postavení hráčů na vhazování. Namísto druhého vykázání bude následovat dvouminutový trest.

Školení se zúčastnily všechny týmy

"Pořádali jsme školení, na které jsme pozvali všechny kluby z extraligy, první i druhé ligy. Sto procent těchto klubů má mládežnické týmy, které hrají i další soutěže. Setkali jsme se s velkou odezvou. U nižších soutěží taková nebyla, ale podmínky jsme zajistili. A krajské komise rozhodčích mají kompletní materiály k tomu, aby mohli dělat školení na regionální úrovni," ujistil Šindler.

Sporné gólové situace se však budou v hokejové extralize přezkoumávat na základě takzvané trenérské výzvy až od příští sezony 2019/20. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodl, že pravidlo, které platí v NHL, uvede v platnost až ve chvíli, kdy jej bude možno naplno využívat na všech stadionech.

"Plánovali jsme to už nyní, kluby o zavedení tohoto pravidla hodně stály, jenže přídavné zařízení je třeba napojit do nových videosystémů. A při revizích stadionů jsme to ještě v polovině srpna mohli odzkoušet pouze na dvou stadionech. Proto jsme zavedení trenérské výzvy odložili na původně zamýšlený termín," uvedl Řezníček.