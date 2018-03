Musíme hrát jednoduchý hokej, burcoval třinecký Petružálek.

Hokejisté Třince nedokázali na ledě Pardubic zopakovat výkon ze středečního pátého čtvrtfinálového duelu na domácím ledě a nepodařilo se jim dovršit na východě Čech postup do semifinále. Po dvou třetinách prohrávali s Dynamem 1:5 a přes zlepšený výkon v závěrečném dějství už Oceláři obrat nepředvedli. Útočník Jakub Petružálek ale věří, že si jeho tým do nedělní rozhodující bitvy přenese z podařené závěrečné pasáže sebevědomí.

Slezané sice ve druhé třetině přestříleli Pardubice 20:8, ale prohráli ji 0:3 a celkově měli čtyřgólové manko. "Ale měli jsme problém už i v první třetině. Nevím, jestli to byla lehkomyslnost, ale dáváme jim moc prostoru. Asi moc couváme a jejich hráčům to tam lepí. Musíme se držet toho, co nám říkají trenéři, a hrát jednoduchý hokej," řekl novinářům Petružálek.

Pardubické protiútoky nedokázal Třinec zastavovat a Dynamo díky nim rozhodlo o osudu utkání. "Musíme dodržovat systém. Oni z toho umí zaútočit a dát góly," komentoval soupeřovy brejky Petružálek, který v 48. minutě snížil na 3:5, ale Ocelářům to v utkání už nebylo nic platné.

"Za stavu 1:5 jsme si řekli, že musíme vyhrát třetinu a nastavit tempo na sedmý zápas doma. Myslím, že se nám to podařilo. Vždycky ale začneme hrát, až když nám teče do bot," litoval Petružálek, že Oceláři promarnili první šanci na posun mezi nejlepší čtyřku.

Přiznal ale, že není jednoduché se z tak nepříznivého vývoje oklepat. "Je to vždycky těžké. Jsou to vždycky klišé: 'Hoďte to za hlavu'. Ale těch momentů jsem zažil strašně moc. I v sérii před třemi roky jsem poznal, že nic není nemožné. Dneska to tam bylo vidět, z poloviny jsme to za hlavu hodili a dělali jsme konečně, co máme," uvedl Petružálek.

Připomněl finále, kdy v dresu Litvínova bojoval proti svému současnému zaměstnavateli Třinci. Severočeši ztratili vedení 3:1 na zápasy, ale nakonec dosáhli na historický titul díky vítězství v sedmém utkání v Třinci 2:0.

Teď je v barvách favorita on sám a doufá, že Třinec domácí duel zvládne. "Věřím, že ukážeme výkon, který jsme předvedli minulý zápas, kdy jsme hráli fakt perfektně. Dneska jsme od toho upustili jednu a půl nebo dvě třetiny a otočilo se to proti nám," podotkl Petružálek.

V sérii si zatím oba týmy drží stoprocentní úspěšnost v domácím prostředí a podle Petružálka Třinecké nerozhodí žádný tlak z role favorita. "Třinec je braný jako favorit každý rok. Tak to vnímáme. Je to prestižní klub, který myslí jen na ty nejvyšší příčky, a i s tím do toho musíme jít," uvedl.

"Pořád věřím, že domácí výhodu mít budeme. Bude nám hrát do karet, že zítra už doma zregenerujeme, potrénujeme a půjdeme do toho zase čerství. Věřím, že máme víc sil než oni. Hrajeme to na čtyři lajny a tak to bude i sedmý zápas," doplnil. Na sedmý zápas se těší. "Kvůli těmto momentům hrajeme hokej. Dneska jsme to bohužel nezvládli, ale já věřím našemu týmu, že se perfektně připravíme a nezklameme. Myslím, že i ten dnešní konec nám psychicky hraje do karet," řekl Petružálek.

Oceláři v závěrečném dějství neměli co ztratit a šli do rizika, když už v 46. minutě v přesilové hře pěti proti třem sáhli k power play. "Bohužel to nepřišlo dřív, ale i za to jsme rádi. V play off rozhodují speciální týmy a nám se dlouhodobě nedařilo. I minulý zápas jsme jeden gól v přesilovce dali a snad na to navážeme další zápas," potěšilo Petružálka, že si tým zvedl sebevědomí v početních výhodách.