Na Spartě čaroval Machovský, hokejisté Zlína a Liberce nezaváhali

Sparťané před domácím publikem porazili ve 4. kole extraligy Pardubice 4:1. V nové sezoně si tak Pražané připsali třetí výhru, bilance jejich dnešního soka je opačná. Dynamo zatím vyhrálo jen jednou. Na ledě Karlových Varů vyhrál Zlín 4:2, připsal si druhou výhru v sezoně a přeskočil svého dnešního soupeře v tabulce. Úřadující vicemistři z Třince si připsali již třetí porážku v řadě, když prohráli s domácím Libercem 4:1.

Sparta - Pardubice 4:1

Hokejisté Sparty porazili ve 4. kole extraligy Pardubice 4:1. V nové sezoně si tak Pražané připsali třetí výhru, bilance jejich dnešního soka je opačná. Dynamo zatím vyhrálo jen jednou. Sparta vedla po dvou třetinách 3:0, teprve pak se prosadili i hosté, v extralize tak před svými fanoušky porazila Východočechy po dvou prohrách poprvé od ledna 2017.

První velkou možnost měl v páté minutě Pech po rychlé kombinaci s Formanem, na Kacetla ale recept nenašel. Zanedlouho Buchtele přidržel puk u postranního hrazení, po chvíli ho nahodil na branku Dynama a ten proplachtil přes clonící hráče až za záda pardubického gólmana.

Východočeši, kteří při svém dosud jediném venkovním vystoupení zaskočili Liberec a obrali ho o všechny body, působili vcelku neškodně. Vypovídal o tom i poměr střel v první třetině 19:3. Převahu sparťanů ještě promítl i do skóre v 17. minutě obránce Košťálek, když ranou bez přípravy zužitkoval výhodnou přesilovku čtyři na tři a připsal si již třetí trefu v sezoně.

Hned zkraje druhé třetiny mohl navýšit vedení domácích Forman, hosté mu ale díky velké obětavosti skórovat nedovolili. Poté se během krátké doby vyznamenali oba gólmani: nejprve domácí Machovský vykryl vyrážečkou pokus Čáslavy, na druhé straně Kacetl včas utěsnil místo u pravé tyče po ráně Silla, jenž se dostal k dorážce vlastní střely.

Kacetl měl ve 28. minutě i obrovské štěstí, že Kumstát nedokázal do prázdné branky zamést kotouč, který po střele vypadl za jeho zády. Hra měla vcelku klidný průběh, i proto, že Machovský byl při ojedinělých příležitostech hostů bezchybný. Místo toho našel na konci 35. minuty Jarůšek najetého beka Piskáčka a bylo to 3:0.

Jiskru naděje pro Východočechy sice vykřesal ve třetím dějství Marosz, jenže pak se dostal za záda hostujících zadáků Černoch a vrátil Spartě klid i tříbrankový náskok. V 55. minutě sice hosté překonali Machovského podruhé, jejich trefa ale nebyla uznána kvůli úmyslnému kopnutí bruslí.

Karlovy Vary - Zlín 2:4

Hokejisté Zlína vyhráli ve 4. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:2, připsali si druhou výhru v sezoně a přeskočili svého dnešního soupeře v tabulce. Hosté o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, kdy se střelecky třikrát prosadili.

Oba týmy dnes postrádaly několik hráčů ze základní sestavy. Domácím chyběli zranění Podlipnik a Plutnar, Zlín nemohl využít služeb disciplinárně potrestaných obránců Ference a Gazdy.

Západočeši měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou však nevyužili. Mikúš trefil jen brankovou konstrukci. Zlín hrozil z rychlých protiútoku, gólman Novotný však dokázal všechny situace vyřešit. Popelka poté minul odkrytou část branky.

Bezbrankový stav se změnil až v 15. minutě, kdy se domácí zásluhou Šenkeříka dostali do vedení. Zlín však dokázal rychle odpovědět. Po akci na jeden dotek vyrovnal Kubiš.

Ve 24. minutě při vyloučení zlínského Fořta ujel karlovarské obraně v oslabení Poletín a otočil vývoj zápasu. Ani hosté se neradovali z vedení dlouho, v pokračující početní výhodě povýšené navíc vyloučením Freibergse přesně zakončil Rachůnek.

Posunout Energii zpět do vedení mohl opět v oslabení Gorčík, ale jeho únik skončil jen na tyčce hostující branky. Po nenápadné akci udeřil ve 33. minutě Šlahař, který střelou z pravého kruhu nachytal do té doby pozorného Novotného. Po vedoucí brance ovládli Jihomoravané zbytek druhé třetiny a navíc přidali i čtvrtý gól.

I když trenéři Karlových Varů v závěrečná třetině změnili složení první formace, odehrála se třetí dvacetiminutovka zcela v režii Beranů. Hosté si s přehledem pohlídali dvoubrankové vedení a nedovolili domácím snížit. Karlovy Vary si tak připsali druhou porážku ve třetím domácím utkání v řadě.

Liberec - Třinec 4:1

Hokejisté Liberec vyhráli ve 4. kole extraligy nad Třincem 4:1 a po úvodních dvou zápasech bez bodu i bez gólu uspěli podruhé za sebou. Vítězným gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Marek Kvapil, branku a přihrávku zaznamenal i bek Martin Ševc. Úřadující vicemistr si naopak v nové sezoně připsal třetí prohru.

Třinec byl sice v úvodu zápasu aktivnější, ale do první velké šance se dostali ve čtvrté minutě domácí. Hudáček přihrál zpoza branky najíždějícímu Šmídovi, který ale nestihl zamířit do odkryté branky. Na druhé straně zahrozil Hladonik. Blíže ke gólu měli ale opět domácí, Ordoš však při úniku ztroskotal na Hrubcovi.

V polovině úvodního dějství se Oceláři ubránili při Douderově vyloučení, ale ve 13. minutě se dočkali domácí vedoucí branky. Bulíř se po Krenželokově přihrávce dostal sám před třineckého gólmana a překonal jej blafákem do bekhendu.

Třinec vyrovnal v přesilové hře při Ordošově vyloučení. V první šanci ještě Marcinko z dorážky Willa nepřekonal. O chvíli později našem Bukarts mezi kruhu Adamského, který trefil přesně pravý horní roh liberecké branky.

V úvodu druhé třetiny Třinec zvýšil střeleckou aktivitu, ale Will odolával. Nejnebezpečnější byla teč Viedenského, pro kterého pak ve 26. minutě duel předčasně skončil, když se zranil při souboji. Na druhé straně prověřil Hrubce při vyloučení Ondřeje Kovařčíka Valský.

Ve 34. minutě se dostal podruhé do vedení Liberec. Derner našel na levém kruhu Kvapila, který střelou pod vyrážečku překonal Hrubce. Bílé Tygry gól povzbudil a snažili se pojistit náskok. Lakatoš ani Valský ale na třineckého gólmana svými pokusy už nevyzráli.

Hned v úvodu třetí třetiny uvolnil Hudáček zadovkou zpoza branky Jelínka, který ale zblízka Hrubce nepřekonal. Ve 45. minutě už Severočeši své vedení zvýšili. Na trestné lavici pykal za nesportovní chování Gernát, Kvapil přihrál na modré čáře Ševcovi, který prostřelil třineckého gólmana.

Při následném Ševcově trestu se Liberečtí ubránil a sami další vyloučení Oceláři potrestali. Při Hladonikově pobytu na trestné lavici připravil Valský gól pro Redenbacha. Snížit mohl Hrňa, náskok Bílých Tygrů mohli ještě navýšit Lakatoš či při Krajíčkově trestu Valský.

Vítkovice - Plzeň 1:2

Hokejisté Plzně vyhráli ve 4. kole extraligy ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení a domácím připravili první prohru i bodovou ztrátu v sezoně. Ačkoliv domácí vedli po trefě Ivana Baranky, hosté rychle vyrovnali zásluhou Vojtěcha Němce a v prodloužení rozhodl David Stach. Oba týmy zatím dokázaly bodovat ve všech zápasech nové sezony.

Domácí se do soupeře pustili zostra a hostující gólman Milčakov si hned ze startu musel poradit s nepříjemnými pokusy Szturce a Kucsery. Po aktivním vítkovickém nástupu ale začali vystrkovat růžky i Západočeši. Do šance se prokličkoval Nedorost, ale Bartošáka nepřekonal ani nadvakrát. Po gólu však volala příležitost Stacha, který si po úniku roztáhl Bartošáka, ale pak netrefil odkrytou branku.

Do vedení šly nakonec Vítkovice, jejichž přesilovku čtyři na tři zužitkoval nechytatelným příklepem Baranka. První část však přinesla vyrovnaný zápas a Plzeň to i gólově vyjádřila zásluhou Němce, který po rychlém kontru sklepl do sítě přihrávku Preisignera. Náskok domácích tak vynuloval po 74 sekundách.

Boj a přetahovaná se přenesla i do druhé části. Plzeň v ní byla sice střelecky aktivnější, na šance to bylo znovu přibližně vyrovnané. Obrovskou příležitost ve 27. minutě nevyužil Kantner, který ze sóla nepřekonal Bartošáka. Vzápětí nechal Výtisk ujet ještě Němce, ale svou chybu stihl napravit a ani druhé plzeňské sólo gólem neskončilo. Domácí zase mohli v 33. minutě udeřit zásluhou Tybora, ten však po slibně rozehraném přečíslení z úhlu nebyl úspěšný.

Vyrovnaný souboj mohly Vítkovic zlomit deset minut před koncem normální hrací doby v přesilovce pět na tři, ale explzeňský Schleiss Milčakova neprostřelil. Plzeň byla v závěru dravější a tlačila se před branku, ale rozhodnout v řádném čase nedokázala. Vítkovice v koncovce zápasu vypadly z role, v prodloužení nevyužily přesilovku čtyři na tři a sotva se síly srovnaly, hosté svou aktivitu přetavili v rozhodující úder z hole Stacha.

Hradec Králové - Olomouc 4:1

Hokejisté Hradce Králové porazili ve 4. kole extraligy Olomouc 4:1 a připsali si třetí výhru v řadě. Naopak Olomouc poprvé v sezoně nebodovala a klesla v tabulce za svého dnešního soupeře. Východočeši, v jejichž sestavě se poprvé objevil útočník Radek Smoleňák, jsou už třetí.

Trenéři domácích tentokrát poslali do branky Jaroslava Pavelku, přestože tým s Brandonem Maxwellem v zádech vyhrál předešlá dvě utkání. V mužstvu se objevil také bývalý reprezentační kapitán Smoleňák, který v minulé sezoně v Mountfieldu působil. V létě se ale snažil získat angažmá v zahraničí, a když se mu to nezdařilo, podepsal kontrakt na východě Čech.

Hradečtí byli od začátku aktivnější. V první třetině povolili hostům jen pět střel. Domácí pálili třináctkrát, přesto se prosadili jen jednou. Ve 12. minutě skóroval v přesilovce pohotově dorážející Vincour a navázal tak na trefu z předešlého domácího zápasu.

Ve druhé části byli domácí střelecky úspěšnější a prakticky rozhodli o tom, kdo bude brát tři body. Hned ve 21. minutě kapitán Koukal trochu netradičně zkusil střelu "golfákem" a trefil horní roh branky. O šest minut později navíc Hradec zvýšil. Před brankou se nejlépe zorientoval Miškář.

Olomouc měla záchvěvy, ale domácí byli přímočařejší a nebezpečnější. Ve třetí části to opět ukázala třetí útočná formace Mountfieldu. Ve 43. minutě zakončil její akci Paulovič, který se trefil poprvé v české extralize.

Hosté se ještě zvedli. V 52. minutě Laš tvrdě přes obránce vypálil a pokořil Pavelku. Hradecký gólman však poté týmu pomohl, zasáhl při několika ošemetných situacích a i díky němu Hanáci utkání již více nezdramatizovali.