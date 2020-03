Nakládal v KHL končí, chce do Česka! Který klub posílí?

Hokejový obránce Jakub Nakládal nebude pokračovat v KHL v dresu Jaroslavle a míří do české extraligy. Lokomotiv, kde působil dvaatřicetiletý český reprezentant od začátku prosince 2016, se s ním na klubovém webu oficiálně rozloučil. O novém angažmá bude bývalý hráč Pardubic teprve jednat.

"Jakub nám řekl, že v KHL pokračovat nebude. Chce do české ligy. Je to z rodinných důvodů, jeho děti jdou do školy. Přišel za mnou, že chce do Česka," řekl ruským médiím generální manažer Jaroslavle Jurij Lukin.

Zájem o něj mají Pardubice, ale i jiné kluby. "Vzhledem k současné situaci (s pandemií koronaviru) jsme se s Jakubem zatím osobně nesešli, ale řešíme to. Jednání pokračují," řekl serveru hokej.cz Nakládalův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Do Jaroslavle přišel Nakládal z NHL z Caroliny, za kterou na začátku sezony 2016/17 sehrál jen tři zápasy a nebodoval. O ročník dříve při svém debutu v NHL nastoupil za Calgary ve 27 duelech a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. Působil také na farmě ve Stocktonu v AHL.

Za sebou má také angažmá v KHL v Ufě, Spartaku Moskva a Lvu Praha. Bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2012 hrál také za TPS Turku. V uplynulé sezoně si připsal v 54 duelech včetně play off 34 bodů za sedm branek a 13 asistencí.