Nebyl to úplně ideální zápas pro gólmany, vtipkoval Straka

Nečekanou gólovou přestřelkou skončil zápas v Třinci, který podlehl doma v souboji dvou nejlepších obran v extralize Plzni 5:6 po samostatných nájezdech. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře Indiánů podílel Petr Straka, který tak dokázal nahradit bodové příspěvky klíčových hráčů týmu Milana Gulaše a Jana Kováře.

"Samozřejmě, Guli i Kovy jsou špičkoví hráči a góly a body pravidelně sbírají každý zápas. Je super vědět, že když třeba, nechci říct, že neměli dobrý zápas, ale když neměli body, tak se ukázali jiní," řekl Straka, který byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání.

Straka odehrál výborný zápas v aréně, ve které si předloni odbyl reprezentační premiéru proti Slovensku. "Že by mě to nějak nabilo, to bych netvrdil. Je tady dobrá atmosféra, krásný stadion a vždycky dobrý hokej. My i oni hrajeme nahoře a od toho se to odvíjí. I podle výsledku je znát, že když si my nebo oni vypracujeme šanci, tak ji využijeme," uvedl.

Plzeň začala zostra a její hra připomínala projev švédských a finských týmů, které v Třinci nastoupily v posledních dvou ročnících Ligy mistrů. V této soutěži Západočeši hráli před pěti dny semifinále, ve kterém je vyřadila Frölunda.

"Byl to špičkový mančaft, vůbec na nic jsme neměli čas. A i když to nedopadlo podle představ, snažili jsme se z toho vzít nejlepší a přenést to do ligy. Pomohlo nám to," přiznal Straka.

Plzeň aktivitu zúročila a vedla v desáté minutě už 2:0. Hosté ale náskok neudrželi a v dalším průběhu ztratil i vedení 3:2, 4:3 a 5:4. Poslední při hře Třince bez brankáře v čase 59:33. "Kolikrát jsme měli pocit, že jsme měli i víc ze hry. I šance na další gól. Ale přišla jejich přesilovka nebo brejk a srovnali. Psychicky to bylo náročné," řekl Straka.

Nájezdy rozhodl Ondřej Kratěna, který se v rozstřelu prosadil jako jediný. Uspěl hned v první sérii. Plzeň tak vyhrála v Třinci i druhý zápas v sezoně. "Nevím, jestli nám sedí. Je to trošku jiný soupeř než většina týmů v lize. Chtějí hrát hokej, chtějí být aktivní a to otvírá prostor na brejky. My hrajeme to samé, divácky to bylo atraktivní," uvedl Straka.

Více než pět gólů inkasoval Třinec v této sezoně poprvé. "Nebyl to asi úplně ideální zápas pro gólmany, ti nebudou nadšení. Možná i pro trenéry a obránce to bylo až trošku moc divoké, hrálo se nahoru dolů. Mrzí nás, že jsme neurvali tři body, protože jsme vedli. Ale pořád to jsou dva body z venku od soupeře, který byl na prvním místě. Určitě nadávat nebudeme, Třinec je strašně těžký soupeř," dodal Straka.