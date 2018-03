Nedal jsem ani gól, na vyřazení mám kus viny, litoval Bukarts

Lotyšský útočník Roberts Bukarts sebekriticky přiznal, že na vyřazení hokejistů Zlína v předkole play off extraligy nese značný podíl viny. Suverénně nejproduktivnější útočník Beranů v základní části extraligy nebyl v play off vidět. Ve čtyřech duelech proti Olomouci nedal gól a připsal si pouze jednu asistenci.

V dlouhodobé části skončil Bukarts v kanadském bodování extraligy čtvrtý a lepší než on byli jen útočníci Plzně Milan Gulaš s Tomášem Mertlem a třinecký Martin Růžička. "Sám vím, že na vyřazení mám kus viny. Co jsem to za útočníka, když nedám gól," řekl novinářům sedmadvacetiletý Bukarts, který v průběhu tří sezon odehrál ve zlínském dresu 154 extraligových zápasů a vstřelil v nich 63 gólů a připsal si 65 asistencí.

Berany posílil v říjnu 2015. V době, kdy je po zisku mistrovského titulu postihla krize a byli na dně tabulky. Hned v premiéře se uvedl dvěma góly a pomohl pak Zlínu k přímému postupu do čtvrtfinále.

Tato sezona byla podobná, na jejím začátku se opět Zlín pohyboval na posledních příčkách. "Dřeli jsme celou sezonu, do poslední chvíle bojovali o šestou pozici. Byla to ubojovaná sezona. Bohužel s trochu mrzutým koncem. Chtěli jsme jít dál, měli jsme na to," posteskl si lotyšský reprezentant, který měl v očích slzy.

"Brečím, je to pro mě velmi emotivní chvíle. Byl jsem tady ve Zlíně opravdu šťastný, fanoušci mě měli rádi a já je také. Město je hezké, lidi příjemní, nemohu si stěžovat," dodal Bukarts, pro kterého by měl být dnešní zápas loučením se zlínským angažmá.

Odpovědi na toto téma se ale vyhnul. "Nikdy nevíte, co život přinese. Teď o tom nemůžu mluvit," omluvil Bukarts, který si vzal do náruče svoji malou dcerku a odjel za fanoušky, kteří si jej během působení ve Zlíně velmi oblíbili.