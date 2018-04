Nedovedu si představit, že bychom sestoupili, řekl Trávníček

Michal Trávníček před třemi lety zvedl jako kapitán Litvínova nad hlavu Masarykův pohár pro mistra extraligy, letos byl blízko tomu, aby byl podepsaný pod dalším historickým okamžikem klubu - prvním sestupem. Severočeši totiž od roku 1959, kdy se do nejvyšší soutěže dostali, nikdy elitu neopustili. Po dnešní výhře nad Kladnem si Trávníček i jeho spoluhráči mohli oddechnout, v extralize se udrželi.

"Abych řekl pravdu, nedokážu si představit, že by Litvínov sestoupil. Stačil jeden bod a bylo to obráceně. A pak bychom tady stáli...," řekl Trávníček novinářům. "Furt jsem věřil. I když jsme měli v půlce baráže čtyři body ztrátu, tak jsem věřil, že to máme ve svých rukách. Že když budeme dělat body, tak se nemusíme ohlížet na výsledky ostatních. A povedlo se to," oddechl si.

Za klíčový moment celé baráže označil třetí třetinu zápasu proti Jihlavě v 10. kole. Severočeši po dvou třetinách prohrávali 1:2, ale dokázali duel otočit na 3:2. "To byl neskutečný zážitek a silný moment. Fanoušci nás hnali a všichni jsme věděli, že když to neotočíme, je po všem. O tom budu jednou vyprávět vnoučatům," prohlásil Trávníček.

V předešlém domácím utkání přitom Litvínov doma prohrál 1:5 a diváci na hráče v jeho průběhu pískali. Proti Dukle je však neúnavně hnali za obratem.

Litvínovu se v baráži celkem dařilo na kluzištích soupeřů, ale doma prohráli tři z šesti zápasů. I kvůli tomu museli o extraligu bojovat až do konce. "Prohráli jsme s Kladnem, i když jsme měli celou dobu převahu, hned poté jsme jednoznačně prohráli 1:5 s Varama, tyhle zápasy nás dostaly hodně dolů," poukázal Trávníček na 6. a 7. kolo baráže. "Před nimi jsme si říkali, že když uděláme všechny zápasy doma, tak to máme. A hned první dva jsme promarnili. V té chvíli to bylo nejkritičtější. Věděli jsme, že nemůžeme zaváhat. Tam se to nastartovalo," řekl.