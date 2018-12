Nejdřív ho vyřadily, teď se Trončinský vrací do kádru Pardubic

Hokejový obránce Marek Trončinský se vrací do kádru extraligových Pardubic. Východočeši třicetiletého beka na konci listopadu vyřadili z kádru, nyní Trončinský opět patří do sestavy. Za Dynamo by měl hrát již ve středečním zápase 27. kola proti Vítkovicím.

"Marek řešil nabídky ze zahraničí, které nakonec nedopadly. Během té doby trénoval s naším juniorským týmem. V průběhu posledních dní jsme se po dohodě s novými trenéry rozhodli pro jeho návrat," uvedl předseda představenstva a generální manažer Dušan Salfický na klubovém webu.

Východočeši věří, že Trončinský naváže na výkony z minulé sezony, kdy byl nejproduktivnějším obráncem extraligy. V aktuální sezoně se mu ale stejně jako Pardubicím příliš nedařilo. Odehrál 14 zápasů, ve kterých vstřelil tři branky a přidal šest asistencí. Východočeši jsou předposlední v tabulce.

Krátce před reprezentační přestávkou převzal Pardubice jako hlavní trenér Ladislav Lubina, který jej nyní zařadil do kádru. "Po domluvě v realizačním týmu a i po konzultaci s kapitánem mužstva jsme Marka zapracovali zpět do sestavy. Jsem přesvědčený o jeho hokejových kvalitách, domluvili jsme se na pravidlech jeho působení v týmu, písemně s nimi souhlasil," uvedl Lubina.

Pardubičtí podle všeho Trončinského zapojily zpět do týmu i proto, že se jim v přestávce nepodařilo získat do obrany jinou posilu. "Řešili jsme příchod českého beka jeho herních kvalit, což se bohužel nepodařilo zrealizovat. Marek je ofenzivní tvořivý bek do přesilovky, jsem přesvědčený, že nám může výrazně pomoci v obraně i v útoku," dodal Lubina.