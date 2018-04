Neskutečná jízda, rekord nám nikdo nevezme, pochvaloval si Erat

Síla a soudržnost týmu podle útočníka Martina Erata rozhodly o obhajobě titulu brněnských hokejistů a šestatřicetiletý lídr Komety měl obrovskou radost, že byl po loňském triumfu také u rekordního 13. titulu v nejvyšší soutěži. Jestli se pokusí s týmem v další sezoně o zlatý hattrick, ale bývalý dlouholetý hráč NHL neprozradil.

"Nechte se překvapit," odpověděl Erat na otázku, zda bude v Kometě pokračovat. Euforii po zápase si naplno vychutnával a měl velkou radost, že Brňané překonali v počtu titulů Duklu Jihlavu. "Jsme první třináctí a nikdo nám to už nevezme."

Erat je jedním ze šesti hráčů, kteří přišli v roce 2016 do Brna z KHL a majitel, generální manažer a hlavní trenér v jedné osobě Libor Zábranský vytvořil tým, který nemá dva roky v play-off konkurenci. "Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno. My jsme šli jen na ním. Myslím si, že je to neskutečná jízda. Tak se má dělat hokej," ocenil Erat.

V sérii s Třincem prohrála Kometa pouze v úvodním duelu. V dnešním pátém finále se trefila už ve 25. vteřině a v 17. minutě vedla 3:0. Nakonec slavila po výsledku 4:1. "Chtěli jsme od začátku na Třinec vlétnout, když to bylo 3:1 (na zápasy) pro nás. Nikdo nečekal, že se nám podaří dát gól hned první střídání," podotkl Erat.

V play-off stejně jako loni Kometa prohrála ze 14 utkání jen dvakrát. Jeden zápas ztratila v semifinále s Plzní a jeden ve finále s Třincem. "Třinci neskutečně chyběl Martin Růžička, kdyby tam byl, tak by to bylo o hodně těsnější," myslí si vicemistr světa z roku 2006.

Za zopakováním loňského úspěchu vidí hlavně týmovou práci. "Všichni kluci v kabině, ať první gólman nebo třetí gólman, prostě všichni táhli za jeden provaz a to je kouzlo Komety. Každý se může dívat na taktiku, co děláme, ale tým je nejvíc. Mě tento tým naučil vyhrávat," uvedl Erat.

Kádr Komety prošel oproti minulé sezoně jen drobnými proměnami. "Každý rok je jiný a je hrozně důležité, aby ti klíčoví hráči zůstali pohromadě. Myslím si, že v Kometě to zůstalo. Proto jsme tam, kde jsme," uvedl Erat a těšil se na další oslavy. "Řeknu vám, že si to užiju hodně," dodal.

Loni dovršila Kometa boj o titul s Libercem už ve čtvrtém utkání doma, dnes slavila v Třinci a čeká ji triumfální jízda domů a další oslavy s fanoušky. "Každý titul je jiný. Já jsem to zažil poprvé minulý rok a letos bylo na klukách vidět, jak jsou zkušení a vědí, kdy mají co dělat. Je neskutečné být členem takového tým. A ti mladí kluci mají před sebou velkou budoucnost," dodal Erat, juniorský mistr světa z roku 2001.