Neuvěřitelný pocit. Sen, rozplýval se po vítězném gólu junior Pavlík

Nejprve si soupeře nechali utéct na rozdíl tří výher, s nožem na krku a tváří v tvář vyřazení však hradečtí hokejisté zabrali a slaví další výhru. Triumf Východočechům vystřelil v prodloužení junior Radovan Pavlík, který po zápase zářil nadšením. Jsem nesmírně rád, ani jsem nečekal, že to takhle půjde," usmíval se po vítězném zápase. I díky němu Hradec snížil stav série s Třincem na 2:3 a udržel se ve hře o postup.

V hradecké ČPP aréně zrovna běžela šestá minuta prodloužení, když se k puku dostal po přihrávce od levého mantinelu talentovaný junior, který tvrdou dělovkou z mezikruží rozjásal domácí fanoušky. "Lukáš Cingel tam výborně napadal, dostal puk. U před střídáním mi říkal, ať jedu mezi kruhy a že mi to tam dá. A vyšlo to," popsal gólovou situaci před vlastní trefou Pavlík.

"Je to neuvěřitelný pocit, ještě když tady hrajete odmala. Je to sen," dodal ke šťastné chvíli v rozhovoru pro hokej.cz. Mladý útočník si postupně klestí cestu do A týmu a jednotlivé starty si hodně užívá. Pro svůj tým navíc začíná fungovat jako žolík. "Užívám si každou chvilku na ledě. Když jste tam míň času, snažíte se v každém střídání, abyste odvedl co nejlepší práci pro tým. A žolík? Kluci mi to taky říkali," smál se.

Výhra se pod Bílou věží ale rozhodně nerodila lehce. Hradec po gólu Ciencialy totiž už od 7. minuty prohrával. Zhruba v polovině zápasu ale domácí vývoj dokázali otočit, když se chvíli po sobě prosadili Šimánek a Köhler. V závěru prostřední periody v dresu Ocelářů srovnal Svačina a utkání dospělo do prodloužení.

I když vůbec nemuselo, Třinec si v samotném závěru připsal obrovskou šanci. Filip Pavlík odpaloval kotouč až z brankové čáry a zaplněný stadion si hodně oddychl. "Tam jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Viděli jsme to všichni, všem se nám zastavil dech a řekli jsme si sakra, mohlo být po sezoně. Ale zaplaťpánbůh to tam nespadlo ani potom, když stříleli z první. Někdy potřebujete jít tomu štěstí naproti. A podle mě jsme šli," vyprávěl nadaný junior.

Ten se pak ocitl v hlavní roli a dokonal další výhru. Hradec tak snížil stav série na 2:3 a do Třince jede v hodně bojovné náladě. "Ještě není konec. Jedeme do Třince, tam to chceme urvat a vrátit sérii domů." Když chyběly čtyři zápasy, bylo to strašně moc, ale teď chybí už jen dva, což už nezní zdaleka tak hrozně... Chceme to dokázat," uzavřel.