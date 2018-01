Nová posila nepomohla, Sparta padla s Plzní. Piráti obrali Kometu

Hokejisté vedoucí Plzně vyhráli v 44. kole extraligy na ledě Sparty 4:2 a i počtvrté v sezoně ji porazili v normální hrací době. Celkově uspěli proti Pražanům popáté za sebou. Před druhou nejvyšší návštěvou sezony 16.083 diváků, které přilákal do hlediště i 9. ročník akce Sparta vzdává hold zástupcům Integrovaného záchranného systému, se zaskvěl třemi body za dvě branky a asistenci nejlepší střelec soutěže Tomáš Mertl. Chomutov si poradil s Kometou a zvítězil o jediný gól. Vyhrál také Zlín který přetlačil Jihlavu. Vítězství slavil také Liberec a Olomouc. Třinec přetlačil Hradec po nájezdech.

Sparta stejně jako před týdnem v duelu s Vítkovicemi nastoupila v 'maskáčových' dresech a poprvé s posilou Michalem Řepíkem, který se zařadil do druhého útoku s Petrem Vránou s Janem Buchtelem, který nedávno rovněž vrátil do pražského klubu ze Slovanu Bratislava.

Hned po 23 vteřinách hráli domácí po Kantnerově faulu přesilovku, ale hosté odolali. Za Západočechy měl největší šanci v šesté minutě kapitán Kratěna, jeho ránu ale Aittokallio kryl. Po náznacích šancí na obou stranách se radovala jako první v 15. minutě Sparta. Michálkovu ránu od modré čáry před Svobodou tečoval úspěšně Pech.

Ještě v závěru první třetiny při Formanově trestu propadla Aittokalliovi puk po Moravčíkově nahození, ale sparťané jej stihl dostat z brankoviště. Plzeň zase po trestech Moravčíka a Jakuba Kindla na startu druhého dějství odolala 82 vteřin v oslabení tří proti pěti.

Potom zahrozili sparťané Kudrna a Hlinka. Po nedovolených zákrocích Mikuše a Vrány se naskytla Plzni na 34 vteřin výhoda pěti třem, kterou využila. Nejdříve nabil Gulaš mezi kruhy Mertlovi, který nekompromisní ranou vyrovnal. V pokračující klasické výhodě Mertl předložil puk před prázdnou branku Kracíkovi a Plzeň hned po 44 vteřinách vedla.

Ve 33. minutě Sparta odpověděla. Po Formanově průniku po pravém křídle zakončil do odkryté branky Klimek. Plzeň se následně ubránila při Schleissově trestu, kdy měl možnost Buchtele.

Ještě před druhou pauzou mohl z úniku vrátit lídrovi tabulky vedení Indrák, ale Aittokallio včas zasáhl. Přesně po třech minutách třetí třetiny se ale už Indiáni dočkali. Jones přes stínícího Denise Kindla prostřělil Aittokallia z úhlu z pravého kruhu.

V 52. minutě při Kubalíkově vyloučení se dral do šance Řepík, ale upadl po Hollwegově zákroku, který podle sudích Hejduka s Pešinou nebyl nedovolený. V závěru při power play domácích dovršil výsledek do prázdné svou 29. trefou v sezoně Mertl.

Chomutov si vyšlápl na Kometu a těsně zvítězil

V polovině první třetiny hráli Piráti téměř dvě minuty ve čtyřech proti třem, slibnou přesilovku ale nevyžili. Největší šanci spálil osamocený Smejkal. V závěru úvodní dvacetiminutovky mělo Brno více ze hry, Haščák však trefil jen brankovou konstrukci.

Hned na začátku druhé třetiny se domácí dostali do vedení. V čase 20:40 Sklenář předložil puk Smejkalovi, který nezaváhal. Po nevyužité početní výhodě domácích zaúřadoval Vondrka, který na vlastní modré čáře získal puk, rozjel se do útoku a a samostatnou akci zakončil přesně provedenou kličkou do forhendu.

Kometa mohla snížit při vyloučení Slováka a Skokana, brankář Lukeš ale odolával. Pět sekund po návratu slovenského útočníka na led se ale hosté prosadili. Haščák přihrál zpoza branky Vincourovi, který snížil na 1:2.

V úvodu třetí části svěřenci kouče Zábranského ubránili oslabení a vytvořili si tlak, Lukeš však chytal spolehlivě. Ve 47. minutě mohl zvýšit Sklenář, ale puk před brankou netrefil. Domácí se následně zaměřili na obranu a těsné vedení udrželi i při přesilové hře hostů zvýrazněné odvoláním brankáře.

Zlín porazil Jihlavu a utnul sérii proher

Pro Duklu přitom začal zápas výborně. Po útočném faulu Bukartse hráli hosté přesilovku, kterou po střele Skořepy využil pohotově dorážející Straka.

Následně si ale šance vytvářeli i domácí. Nejdříve Fryšara před prázdnou brankou nedokázal trefit poskakující kotouč, poté hráli první přesilovou hru i oni. Málem však sami inkasovali. Straka ale Kašíka podruhé nepřekonal.

I díky tomu mohl Zlín vyrovnat. Ještě při Dostálkově vyloučení se prosadil Okál, jehož přihrávku si do vlastní branky srazil Seman. Dnes velmi aktivní Straka mohl Dukle ještě v první třetině vrátit vedení, Kašík však jeho střelu směřující za brankovou čáru na poslední chvíli zachytil.

Ve druhé třetině moc šancí k vidění nebylo. Jihlava hrozila zejména v přesilových hrách, recept na Kašíka se hostům však nedařilo najít. Ve 46. minutě byl blízko gólu Hubáče, trefil však jen horní tyč.

A Duklu to mrzelo o to více, že následně byl vyloučen Žálčík a Zlín se v početní výhodě prosadil. Po přesné kombinaci překonal Kořenáře Okál a rozhodl utkání. Jihlav se snažila vyrovnat, ale druhý gól nepřidala. Naopak Okál byl při power play blízko hattricku.

Liberec jede. Další triumf získal proti Boleslavi

Jako první zahrozil už v první minutě liberecký Jelínek, ale Maxwell dokázal úvodní šanci zápasu pokrýt. V té druhé už ale kapituloval, když mu mezi betony propadla střela Bakoše.

Pro domácí bylo ještě hůře v sedmé minutě, když po závaru před brankovištěm našel volný puk Derner a zvýšil už na 2:0. Na druhé straně zahrozil nebezpečně Pabiška, ale Will našel puk ve své výstroji.

Udeřilo tak opět na druhé straně. Domácí nechali znovu ve své třetině volný puk a Jelínek jej mohl uklidit do horního rohu Maxwellovy branky, který poté přepustil své místo Janu Růžičkovi.

Tygři zahájili tlakem i druhou třetinu, k čemuž jim dopomohlo vyloučení domácího kapitána Hanzlíka, ale Středočeši tentokrát s vypětím všech sil oslabení ubránili. Navíc v jeho závěru mohl jet sám na Willa Pabiška, ale už neměl dost síly a byl dobruslený obránci Liberce.

Bruslaři si vypracovali další šanci opět v početní nevýhodě, tentokrát ale střelu Dlapy v přečíslení tří proti dvěma srazil jeden z obránců Liberce.

Do třetí třetiny nastoupili domácí s viditelnou touhou s výsledkem ještě pohnout, ale organizovaně dobře bránící Liberec je do žádných vážnějších šancí nepouštěl. Liberecké odhodlání dokumentoval skok veterána Šmída proti střele Valského, po které si odnesl liberecký bek bolestivé razítko na zadní straně stehna. Hosté následně zápas dovedli v poklidu do vítězného konce, i když se Mladá Boleslav snažila s výsledkem něco udělat.

Olomouc se vrátila na šesté místo, pomohla výhra nad Vervou

Hanáci měli hned v prvním střídání dobrou šanci, Eberle našel před brankou Knotka, ale ten v tísni nedokázal dostat puk nad Kantorův beton. V přesilové hře pak v podobné situaci neprostřelil brankáře Litvínova Laš. Olomouc ale nakonec přesilovku přece jen využila, pohotovou střelou se prosadil Skladaný.

V dalším střídání nebezpečně zakončoval Herman, Kantorovi puk vypadl, ale nepřešel brankovou čáru. Litvínov poprvé ohrozil Faltra až v 10. minutě, Lukešovu střelu olomoucká dvojka chytila.

Na druhé straně chybovala obrana Vervy, ale Eberle zahodil tutovku a možnost navýšení vedení pro domácí. Kantor držel Vervu, chytil parádním semaforem i dělovky Holce a Jaroměřského. V závěru třetiny i Strapáčovu teč. O obrazu hry svědčí i poměr střel 22:3 ve prospěch domácích.

Ve 24. minutě však Litvínov ze čtvrté střely v zápase vyrovnal. Faltera překonal Baránek. Nerozhodný stav však vydržel jen necelé čtyři minuty. Knotek nechal puk v tandemu Lašovi, které se trefil přesně do horního rohu branky. Po šanci Hermana byl vyloučen Baránek a Olomouc se podruhé prosadila v početní výhodě. Houdkovu střelu dorazil Burian.

Ve 44. minutě tlačila první formace Hanáků volný kotouč do branky, ale litvínovská tvrz odolala. Další obrovskou příležitost zahodil Strapáč, když z ideální střelecké pozice trefil Kantora. Hanáci posléze pohrdla přesilovkou a Litvínov ve 49. minutě snížil na 2:3, když se zblízka trefil Marek Růžička. V 57. minutě byl blízko vyrovnání Trávníček, trefil však jen tyč. Drama nakonec odmítl Herman, který gólově zakončil individuální akci.

Velký souboj Třince s Hradcem vyzněl pro Oceláře

Oba týmy odehrály úvodní třetinu ve svižném tempu, ale přes pozorné obrany soupeře se jen stěží prosazovaly. V největší šanci se ocitli hosté. Nahození Pavlíka z levé strany Hrubec neudržel, ale Cienciala na poslední chvíli odpálil puk do bezpečí před dotírajícím Kukumbergem.

Stejný hráč se ještě v závěru natlačil před gólmana Ocelářů, ale opět neuspěl. V dresu domácích byl nejagilnějším Dravecký, oba jeho pokusy Rybár zneškodnil.

Na začátku prostřední části domácí zahodili dvě po sobě jdoucí přesilové hry, ve kterých se i kvůli spoustě nepřesností nebyli schopní dostat do souvislejšího tlaku. Průběh zápasu stále více připomínal první vzájemný duel v Třinci, ve kterém Hradec Králové vyhrál 3:0 a skóre otevřel ve 34. minutě. Tentokrát to hosté stihli o něco dříve, když střela obránce Graňáka zapadla k tyči.

Třineckým početní hry nevycházely, navíc v nich mohli inkasovat podruhé. Růžička chtěl zastavit u mantinelu vyhozený puk, který se ale odrazil do středu hřiště. Neblíže to ke kotouči měl Cingel, ale sólový únik pořádně nezakončil. Hradec se k první přesilovce v utkání dostal až ve 44. minutě a byl nebezpečný. Köhlerovu teč na poslední chvíli ale ukryl Hrubec před brankovou čárou v lapačce. A ani Pavlík s Vopelkou puk do branky nedotlačili.

Třinec trestal. Tlak Vlachovy řady ještě gólem neskončil, ale vzápětí se po nahození Petružálka dostal puk v předbrankovém prostoru ke Chmielewskému a polský útočník se nemýlil. Oba týmy si vytvářely v prodloužení závary i šance, ale vyrovnaný zápas nakonec rozsekly nájezdy. I ten měl dramatický průběh. Oceláři vedli po druhé sérii 2:0, když se prosadili Polanský a Růžička. Hosté ale v situaci, kdy museli dát, aby zápas pokračoval, vyrovnali. Hrubce překonali Červený a Džerinš. Vzápětí ale rozjásal domácí fandy Petružálek střelou mezi betony.