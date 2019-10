Ostravané se trápí, ve Varech řádil Rachůnek. Gulaš slaví rekord

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 5:3. Ostravané vedli během první třetiny už 2:0, přesto zůstali počtvrté za sebou bez bodu. Odvrátit třetí porážku za sebou pomohl domácím třemi body (1+2) Jakub Klepiš, dva góly dal Michal Vondrka. Rovněž dvakrát se prosadil i vítkovický útočník Jan Schleiss.

Hostům vyšel na výbornou vstup do zápasu. Už na konci třetí minuty vystihli váhavou rozehrávku domácích ve vlastním pásmu a také je za ní potrestali. Puku se zmocnil Werbik, jenž okamžitě našel před Krošeljem zapomenutého Kurovského a ten už si věděl rady. Hostující gólman Svoboda si o chvilku později poradil se Zbořilovým pokusem i Vondrkovou dorážkou.

Středočeši ale jako kdyby se nemohli dostat do optimální provozní teploty a dobře to dokumentovala i situace ze začátku 14. minuty, kdy podruhé inkasovali. Krenželok našel přihrávkou napříč pásmem Schleisse, který si sice dlouho rovnal mířidla na střelu, ale nakonec s ní uspěl. Bruslařský klub se dočkal až 51 sekund před první přestávkou, kdy Zbořil vyhrál buly ideálně pro Ševce, jeho bombu sice ještě Svoboda s námahou vytěsnil, na dorážku Skalického už ale včas zareagovat nemohl.

Další komplikace z pohledu Středočechů následovaly poté v krátkém sledu. Od druhé části už nenastoupil do domácího brankoviště Krošelj, ale nahradil ho Růžička. A v čase 20:28 skončil duel pro útočníka Žejdla, jenž inkasoval trest na pět minut a do konce za zásah do oblasti hlavy a krku. Dlouhou početní výhodu hostů ale už pět sekund poté zkrátil faulem Mallet.

Mladoboleslavští se dostali z nejhoršího a i když brzy nato sami přesilovku nevyužili, ve 35. minutě už se jim to podařilo. Už po necelé půlminutě poslal předčasně zpět do hry hříšníka Krenželoka po nádherné Zbořilově nabídce Vondrka. Domácí mohli dokonat obrat ještě do druhé přestávky, další přesilovku už ale nevyužili.

S chutí pak ale vlétli do třetí dvacetiminutovky a dokonání obratu se skutečně dočkali. Nejprve sice Skalický ztroskotal v dobré šanci na Svobodovi, dostal se ale opět k puku, který nachystal na modré čáře Fillmanovi a po jeho pokusu dorážel Vondrka.

V 51. minutě bylo ale vyrovnáno, když Schleiss přesměroval za Růžičkova záda výbornou Bukartsovu nahrávku. Radost Ostravanů byla pryč přesně po 100 sekundách: Najman byl sice tísněný, přesto dokázal od zadního hrazení najít mezi kruhy číhajícího Klepiše a ten zavěsil pod horní tyčku. Právě úspěšný střelec měl blízko k pojistce, jenže Svoboda byl proti. Zachránit hosty při power play mohl Dej, ale místo vyrovnání rozhodl Najman.

Hradec Králové - Karlovy Vary 1:3

Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 10. kole extraligy v Hradci Králové 3:1 a po sérii pěti porážek uspěli podruhé za sebou. Dvěma góly to zařídil útočník Tomáš Rachůnek. Mountfield nenavázal na páteční domácí vítězství nad Mladou Boleslavi 2:0 a prohrál počtvrté z posledních pěti duelů.

Mountfield chtěl poslední výhru potvrdit i proti Energii, jenže začal velmi zle. Už ve druhé minutě se Klíma, nedávná posila z pražské Sparty, pokusil o kličku za bránou, jenže puk mu sebral Beránek, vyjel před Mazance a protlačil kotouč přes hradeckého gólmana do branky.

Situace předznamenala průběh první třetiny, během níž byli hosté mnohem aktivnější. Asi největší možnost navýšit náskok měl v přesilovce Koblasa, z úhlu však přestřelil prakticky prázdnou bránu. Hradecký gólman Mazanec pak ještě vychytal osamoceného Rachůnka a udržel tým ve hře.

Domácím to pomohlo, po přestávce se dostali do hry a najednou byli nebezpečnější. Jenže v brance Energie stál Novotný, byl velmi klidný a precizní. Puky mu nevypadávaly a nepouštěl domácí hráče k dorážkám. Vychytal velké příležitosti Jergla, proti němuž zasáhl lapačkou, či Chalupy, jehož teč zkrotil na těle.

Třetí část začala pro domácí stejně špatně jako celý zápas. Hosté měli přesilovku, Šenkeřík se objevil sám před Mazancem, brankář jeho pokus vyrazil, přišla však Rachůnkova tvrdá dorážka a Energie se dostala do dvoubrankového vedení.

Inkasovaný gól domácí hokejisty probudil. Od té chvíle se hrálo o to, zda dokážou stáhnout náskok Západočechů. Jejich nápor ještě umocnila přesilovka uprostřed třetí části. V ní měl velkou možnost kapitán Smoleňák. Při nájezdu dvou proti jednomu zvolil střelu a Novotný ji ramenem vytlačil nad branku.

Početní převahu kvůli tomu Hradečtí nevyužili, ale krátce po ní udeřili. Radovan Pavlík projel středem a vystřelil, jeho zablokovaná rána se odrazila ke spoluhráčovi Cingelovi, jenž rychlou střelou snížil.

Od té chvíle byl domácí tlak ještě mocnější. Jenže vyrovnat se nedařilo, například Paulovič trefil horní tyč. Navíc hosté hrozili z brejků. Mazanec se musel otáčet, ale ataky zvládal - betonem vyrazil ránu kapitána Skuhravého, ramenem pak Šenkeříkovu. Hradci nepomohla ani hra bez gólmana, naopak hosté v ní potvrdili výhru, když podruhé v utkání skóroval Rachůnek.

Plzeň - Pardubice 5:3

Hokejisté Plzně porazili v 10. kole extraligy Pardubice 5:3 a hattrickem to zařídil kapitán Indiánů Milan Gulaš, který skóroval i v desátém utkání za sebou a vytvořil tak nový rekord samostatné české soutěže v základní části od sezony 1993/94. Plzeň si spravila chuť po páteční porážce v Kladně.

Domácí sice brzy vedli o dvě branky, ale hosté stačili ještě do první pauzy vyrovnat a v prostřední části zareagovali i na další plzeňskou trefu. Vítěznou branku Indiánů zaznamenal až Jan Eberle v 53. minutě, výhru ještě pojistil svým třetím přesilovkovým gólem zápasu Milan Gulaš, kterému hattrick připravil třemi asistencemi Michal Moravčík.

Gulaš překonal výkony Viktora Ujčíka v dresu Slavie z ročníku 1995/96 a Martina Růžičky z Třince z ročníku 2012/13, kteří skórovali v devíti duelech v řadě. V historii nejvyšší soutěže drží rekord s brankou ve 14 duelech za sebou Milan Nový z Kladna.

Hosté sice přečkali úvodní plzeňský nápor, ale již v páté minutě při pardubické přesilovce přihrál Moravčík do jízdy Heřmanovi a ten tváří v tvář brankáři Štěpánkovi střelou k levé tyčce otevřel skóre. Vzápětí mohl zblízka srovnat Tybor, jehož zakončení stačil zastavit vleže Frodl.

Gólman Indiánů se zaskvěl také při Heřmanově vyloučení, když zlikvidoval pokus volného Poulíčka a Hovorkovu šanci. Domácí se znovu probudili až během početní výhody ve 13. minutě, kdy se prosadil trefou z voleje Gulaš.

Hráče Dynama nepříznivý vývoj nezlomil. V 15. minutě po vyhraném vhazování snížil přesnou střelou z levého kruhu na 1:2 Hovorka a o pouhých 26 vteřin později potrestal Houdkovo vyloučení dorážkou na 2:2 Mandát. Nedisciplinovanost domácích mohl ještě v závěru první třetiny ztrestat Kusý, při přesilovkovém přečíslení ale v dobré pozici minul.

Na začátku prostřední části hosté přečkali oslabení a postupně díky dobrému pohybu vyrovnali hru. Pardubičtí však nedokázali využít sérii plzeňských vyloučení a po polovině utkání se znovu probudili domácí hráči. Hrozila zejména elitní řada Indiánů, v 37. minutě se protáhl až před branku Mertl, zblízka však zakončil vedle.

Následovala početní výhoda, během níž nejprve Mertl opět netrefil odkrytou branku, avšak po chvíli už Gulaš ranou bez přípravy z levého kruhu skóroval. Již po 19 vteřinách dokázali hráči Dynama gólem 'do šatny' odpovědět, když po rychlé akci svižnou střelou srovnal na 3:3 Tybor.

V úvodu závěrečné třetiny se nadechli k náporu domácí, hosté se ubránili a díky další přesilové hře se dostali znovu do tempa. Kousal však v 50. minutě nestačil zasunout kotouč do odkryté branky a tři minuty nato udeřilo na druhé straně. Po Kodýtkově vyhraném buly prostřelil Štěpánka pohotový Eberle. Definitivně zlomil pardubický odpor třetím přesilovkovým gólem Gulaš v 57. minutě, když se prosadil střelou z pravého kruhu.

Brno - Liberec 7:4

Hokejisté Komety Brno porazili v 10. kole extraligy Liberec 7:4 a dotáhli se na čele tabulky bodově na vedoucí Třinec. Brňané navázali na sobotní vítězství v Olomouci 3:1 a vyhráli šestý z posledních sedmi duelů. Fanouškům spravili chuť po debaklu se Zlínem 0:7 z minulé neděle.

Oba týmy se musely obejít bez svých ofenzivních opor. Domácí Peter Mueller nedohrál sobotní zápas v Olomouci kvůli zranění ramena a chyběl i dnes, u hostů absentoval pro drobné zranění nejproduktivnější hráč Bílých Tygrů Michal Birner.

I bez něj začali lépe Liberečtí. Ve čtvrté minutě měl šanci Hudáček, ale Vejmelka mu šanci zmařil. P minutu později se už hosté dostali do vedení. Šmídovo nahození vyrazil před sebe brněnský gólman, ale puk do vlastní sítě nešťastně nasměroval obránce Bartejs.

Kometu postavila na nohy přesilová hra. Vynutila si v ní velký tlak, nezužitkovala sice 26 vteřin trvající výhodu dvou mužů, ale vteřinu po konci libereckého trestu propálil vše Ondřej Němec. Ten předtím v osmé minutě sportovně odvolal Krenželokovo vyloučení.

Ve druhé třetině nejdříve nevyužil sólový nájezd domácí Jenyš a hosté pak svoji aktivitu přetavili ve dva góly během 61 vteřin. Nejprve Lenc využil přesilovku, aby pak Krenželok přesnou střelou do šibenice navýšil vedení Liberce. Oslavil tak brankou svůj jubilejní 900. start v extralize.

Kometa ale nesložila zbraně a k vyrovnání jí stačilo pouhých 15 vteřin. Nejprve Holík propálil zprava libereckého gólmana a následně Plášek po šikovné kličce našel skulinu v Petersově postavení mezi tyčemi.

Ve třetím dějství se nehrál žádný opatrný hokej. Opak byl pravdou. Kometa šla poprvé v zápase do vedení po razantním úniku Zaťoviče, vzápětí vyrovnal Filippi, který natřikrát dorážel vlastní střelu, aby pak postrčil k výhře Kometu Holík svým druhým gólem v utkání.

Nakonec to byl gól vítězný, tři body pro Kometu pojistil střelou na nejistého Peterse Lev a domácí pak bez větších problémů odrazili pokus o liberecké zkorigování stavu. Poslední gól dal do prázdné brány čtyři vteřiny před koncem přes celé hřiště obránce Gulaši.