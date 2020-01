Pardubice měnily s Hradcem, Štěpánek na zkoušce v Třinci uspěl

Hokejisté Pardubic získali na hostování do konce sezony slovenského útočníka Mateje Pauloviče z Hradce Králové výměnou za švédského obránce Oscara Eklunda. Pětadvacetiletý Paulovič přišel do Mountfieldu před minulou sezonou z Nitry. O šest let starší Eklund zamířil do Pardubic loni na začátku ledna z finské Jyväskylä.

"Potřebujeme trochu oživit ofenzivu. Matej je mladý útočník, který by nám mohl pomoci s produktivitou. V minulé sezoně se mu dařilo v Hradci Králové a věříme, že by na své úspěchy mohl u nás navázat," uvedl člen představenstva Dynama Dušan Salfický v tiskové zprávě.

Paulovič si v této sezoně připsal v extralize ve 26 zápasech šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. Ve čtyřech duelech nastoupil i v první lize za Prostějov a nasbíral čtyři body za tři góly a jednu přihrávku. V minulém ročníku zaznamenal v dresu Mountfieldu ve 47 utkáních 22 bodů za 12 branek a 10 asistencí.

Hradec Králové zareagoval na zranění obránců Tomáše Linharta a Petra Zámorského. "Sportovní vedení se na tomto trejdu jednomyslně shodlo. Matej trenéry nepřesvědčil a nevybojoval si stálé místo v základní sestavě. V současné chvíli jsme museli řešit problém s velkou marodkou v obraně. Pro Tomáše Linharta sezona pravděpodobně skončila a u Petra Zámorského nevíme, jak se jeho zranění bude vyvíjet," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Eklund v české extralize sehrál 57 zápasů a připsal si 13 bodů za tři branky a 10 asistencí. "Z hráčů na této pozici, kteří byli k dispozici na trhu, je pro nás volbou číslo jedna. Doufáme, že naváže hlavně na své loňské výkony a pomůže nám v defenzivní činnosti," řekl sportovní manažer Hradce Králové Jaroslav Bednář.

Štěpánek dochytá sezonu v Třinci

Hokejový brankář Jakub Štěpánek uspěl na zkoušce v extraligovém Třinci a domluvil se s úřadujícím mistrem na další spolupráci do konce sezony. Oceláři o tom informovali na sociálních sítích.

Třiatřicetiletý Štěpánek přišel do Třince na začátku prosince jako náhrada za Patrika Bartošáka, který v klubu předčasně skončil. Původně se domluvil na smlouvě do 15. ledna, která byla nyní prodloužena.

Ještě po nedělním zápase proti Olomouci přitom Štěpánek uvedl, že netuší, zda bude v Třinci dál chytat. "Ještě jsme se o tom nebavili. Nebyl čas. Byli jsme pryč (na Spenglerově poháru). Teď jsme zase měli dva zápasy venku. Uvidíme," řekl mistr světa z roku 2010.

Odchovanec Vsetína, který začal sezonu v Pardubicích, odchytal za Třinec v extralize čtyři zápasy s bilancí dvou výher a dvou porážek. Dosáhl úspěšnosti zásahů 93,1 procenta a gólový průměr stlačil na 1,93 inkasovaných branek na zápas. Nastoupil i v partnerském klubu Ocelářů v prvoligovém Frýdku-Místku, kde pustil jen dvě branky ve dvou zápasech.

Boleslav prodlužovala smlouvy

Hokejový brankář Gašper Krošelj, obránce Martin Pláněk a útočníci Ondřej Najman s Pavlem Kousalem podepsali nové smlouvy s extraligovou Mladou Boleslaví. Slovinský reprezentační gólman se domluvil na prodloužení spolupráce o další rok, zbývající trojice podepsala podle klubového webu víceleté smlouvy.

"Jak už jsme se mohli několikrát přesvědčit, opravdu kvalitních hokejových gólmanů, kteří jsou navíc výborní do kabiny, není moc. Gašper už druhou sezonu potvrzuje svoje kvality, navíc je na něm vidět, že je tu spokojený. Nebylo nad čím váhat," uvedl sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata na adresu dvaatřicetileté týmové jedničky.

V roce 2018 přišel do Mladé Boleslavi i osmadvacetiletý Pláněk a patří mezi klíčové obránce. "Martin je v nejproduktivnějším věku, předvádí dobré a především stabilní výkony. I v jeho případě jsem moc rád, že jsme se domluvili na dalším pokračování," uvedl Vrbata.

Najman i Kousal jsou odchovanci Jihlavy, do Mladé Boleslavi přišli společně v roce 2017 a přes juniorský tým se prosadili do hlavního kádru. "Oba jsou jasným příkladem toho, jak mladý hokejista může a měl by růst. Od jejich příchodu k nám předvedli obrovský progres, daří se jim naplňovat potenciál, který mají," řekl Vrbata k členům čtvrté útočné formace. "Je u nich předpoklad, že by jednou měli převzít vedoucí role v týmu. Pevně věřím, že u nás i nadále profesně porostou," dodal.