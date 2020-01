Pardubice si pojistily trojici mladíků

Hokejoví útočníci Matěj Blümel a Ondřej Matýs i slovenský obránce Michal Ivan budou i v příští sezoně působit Pardubicích. Vedení Dynama uplatilo na celé trio opční právo. Uvedly to oficiální stránky klubu.

"Všichni tři jsou to hráči se zajímavým potenciálem a perspektivou, proto jsme se rozhodli o prodloužení naší spolupráce. Další rok by měli ještě více promlouvat do produktivity týmu a být jeho nedílnou součástí," řekl člen představenstva Dušan Salfický.

Devatenáctiletý Blümel se loni na začátku října vrátil do Pardubic po dvouletém působení v juniorské USHL ve Waterloo. V této sezoně v extralize debutoval a připsal si v 26 zápasech čtyři body za tři branky a asistenci. Na přelomu roku reprezentoval na domácím mistrovství světa dvacítek v Ostravě, v pěti duelech vstřelil jeden gól.

Dvacetiletý Matýs je také odchovanec Dynama, v tomto ročníku sehrál v extralize 29 utkání a jednou skóroval. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 33 utkání a zaznamenal dva body za dvě branky.

Stejně starý Ivan začal s hokejem ve Zvolenu a do Pardubic přišel před sezonou po dvouletém působení v juniorské QMJHL v týmech Acadie-Bathurst Titan a Drummondville Voltigeurs. V české extralize si připsal ve 34 utkáních dva body (1+1).