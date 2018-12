Plzeň ve šlágru rozstřílela Liberec, Pardubice se dál trápí

Hokejisté Pardubic podlehli ve 27. kole extraligy doma Vítkovicím 2:5 a po jedenácté porážce za sebou zůstávají poslední o dva body za třináctým Chomutovem. Ostravané zabrali po pěti porážkách v řadě a v tabulce se vyhoupli o tři místa až na pátou pozici. Tři body za dva góly a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Lukáš Kucsera.

V pardubickém dresu do zápasu naskočili omilostněný Trončinský i posila Hovorka, ale ani oni nezabránili brzkému vedení Vítkovic. Skóre otevřel z první vážnější šance Kucsera a v čase 4:04 zvýšil na 2:0 Květoň, který se trefil mezi Kacetlovy betony a zařídil bleskové střídání pardubických brankářů. Mezi tyče se postavil Hamerlík.

Dynamo se po druhé brance probralo a za minutu a půl snížil zblízka Poulíček. Pardubice byly po gólu lepší, šanci měl novic Hovorka, ale Bartošák těsný náskok udržel. Navíc v 15. minutě při první přesilovce v zápase zapomněla domácí obrana na Zdráhala a ten měl dost času, aby nadvakrát dostal puk do sítě.

Druhá část měla po většinu času mnohem klidnější průběh, nicméně Vítkovice postupně začaly soupeře viditelně přehrávat. Tlak vrcholil kolem poloviny zápasu, kdy se Ridera na několik střídání usídlila v útočném pásmu a Kucsera v přesilovce snadnou dorážkou přidal svůj druhý gól. Vítkovice mohly záhy přidat další branku, ale Stránský tentokrát pálil jen do tyče. Další šance hostujících hráčů pochytal Hamerlík.

Naději pro Dynamo vykřesal na začátku třetí třetiny Dušek, který po pěkné kombinaci rychle zužitkoval přesilovku pět na tři. Pardubice se pak dostaly k náporu, ale další gól už nepřidaly. Vítkovice vyčkávaly na vhodnou šanci a při přesilovce ve 49. minutě vstřelil Lev ranou od modré čáry pátou branku. Snaha pardubických hráčů poté otupila a na výsledku 2:5 nic nezměnila ani jejich dvojnásobná přesilovka v závěru.

Boleslav doma uspěla

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Litvínov 5:2. O dvě z pěti branek se postaral čtvrtý útok Středočechů, obě vstřelil jeho centr Tomáš Knotek. Bruslařský klub porazil Vervu podruhé v sezoně a z jedenácté příčky ztrácí na desáté místo, na němž je právě Litvínov, už jen bod.

Úvodní pasáž hry trvala bez přerušení bez vteřiny čtyři minuty a aktivnější v ní byli jednoznačně hosté z Litvínova, kteří si vypracovali hned několik nadějných příležitostí k otevření skóre. Domácí srovnali obraz hry během dvou přesilovek, které jim ale nevyšly úplně podle představ.

V samotném závěru té druhé ve 13. minutě však našel zpoza branky Šťastný Žejdla a domácí se radovali z úvodní branky zápasu. Navíc o minutu později zpracoval na útočné modré čáře šikovně puk ze vzduchu Flynn Knotkovi přímo do jízdy a ten mířil přesně do rohu Janusovy branky.

Také úvod druhé části hry patřil Litvínovským, ale i tentokrát slovinský brankář Krošelj kryl všechny hostující pokusy. Dvě velké šance pak měl domácí Knotek; nejprve po přihrávce Kousala měl Januse "hotového", ale hostující brankář ještě dokázal před odkrytou brankou vymrštit svůj beton, o chvíli později si poradil i s dalším blafákem domácího forvarda ze samostatného úniku, i když si musel pomoci i dvouminutovým faulem.

Na třetí pokus to ale Knotkovi vyšlo. Opět to byl Kousal, kdo jej poslal do úniku, Knotek tentokrát nic nevymýšlel a střelou o tyč zvýšil na 3:0. Mladá Boleslav hrála v pohodě, než ji z ní vyrušil Lukeš, který v oslabení ujel domácí obraně, ta jej musela zastavit až faulem. S následným trestným střílením si zkušený útočník poradil s přehledem a snížil. V poslední minutě druhého dějství měl ještě štěstí domácí brankář, když mu propadl puk po střele Kašpara, leč doskákal pouze na tyčku.

"Začátek jsme měli dobrý, ale pak jsme dostali dva rychlé góly. Druhá třetina byla už vyrovnaná a ve třetí jsme se snažili vyrovnat, ale naší hloupou chybou, kdy jsme hráli v šesti, jsme Boleslavi nabídli přesilovku, v které jsme inkasovali. V úvodu prvních dvou třetin jsme začali dobře, ale Boleslav dobře bránila a nám tam chybělo i trochu štěstí," uvedl František Lukeš.

Knotek mohl ve třetí třetině zkompletovat hattrick, ale tentokrát stála proti centru čtvrté formace tyčka. "Mladí kluci v mojí lajně hráli skvěle, díky jejich přihrávkám jsem mohl přemýšlet i o hattricku. V tom nájezdu jsem trošku zazmatkoval, pak byla proti tyčka," pochvaloval si Knotek spolupráci s Oskarem Flynnem a Pavlem Kousalem.

"Sice jsme na papíře napsaní jako čtvrtá lajna, ale na ledě jsme měli hodně prostoru. Kluky musím dokonce i trošku krotit, aby nepřetahovali střídání," prohlásil Knotek.

Zahozené šance mohly domácí mrzet. Sedm minut před koncem totiž využil přesilovou hru Porseland a snížil už na rozdíl jediné branky. Drama ale odvrátil dvě minuty před koncem přesnou střelou v přesilovce Šťastný. Do prázdné branky pak skóre na konečných 5:2 zpečetil obránce Němeček.

"Úplně zbytečně jsme málem udělali drama. Ve třetí třetině nám trochu chyběla disciplína a dostali jsme zbytečný kontaktní gól. Ale pak přišlo zbytečné vyloučení Litvínova a my jsme naštěstí využili přesilovku," dodal Knotek.

O výhře Plzně rozhodl gólový start

Hokejisté Plzně porazili Liberec 7:3 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Škoda si již v úvodních 11 minutách vypracovali čtyřbrankový náskok, Severočeši sice stačili do konce divoké první třetiny snížit na 2:4, ale ke kontaktní brance se v dalším průběhu nepřiblížili.

Plzeňský tým táhl Milan Gulaš, jenž si připsal gól a dvě asistence. Na druhé straně díky vstřelené brance již ve 23. utkání v řadě bodoval Marek Kvapil. Bílým Tygrům se v poslední době nedaří v arénách soupeřů, prohráli venku pošesté v řadě.

Domácím vyšel dokonale vstup do utkání - již po 25 vteřinách našel Gulaš přihrávkou zpoza branky skórujícího Kováře. Neuběhla ani druhá minuta a elitní útok Indiánů udeřil znovu, když zaváhání liberecké defenzivy při rozehrávce potrestal trefou z mezikruží na 2:0 Indrák. Kouč Bílých Tygrů Pešán si vzal oddechový čas a krátce po něm zahrozil rychlou střelou Kvapil.

Směrem dopředu ale zůstali nebezpečnější ve velké rychlosti kombinující domácí, Eberle ještě v dobré pozici přestřelil. V 11. minutě během přesilovky už Jones přidal tvrdou ranou od modré čáry třetí branku. Vzápětí v gólové pozici neuspěl proti pozornému Frodlovi Birner a z protiútoku se štěstím zvýšil na 4:0 Allen, čímž vyhnal Willa z branky.

Hosté se zvedli a nejproduktivnější hráč extraligy Kvapil se prosadil střelou mezi betony. Poté jen za cenu trestného střílení zastavil Stříteský unikajícího Gulaše. Při jeho penaltě náhradníka v liberecké brance Schwarze zachránila pravá tyčka a naopak v závěru rušné první třetiny snížil Birner šikovnou tečí Valského nahození na 2:4.

Prostřední část nabídla vyrovnanější obraz hry. Indiáni na jejím začátku přes šance Gulaše s Kovářem nevyužili početní výhodu a naopak po jejím skončení Redenbach v samostatném úniku bekhendem zakončil nad. Před polovinou zápasu po náporu Bílých Tygrů pálil nekrytý Ševc, jenže Frodl svým levým betonem stačil svůj tým uchránit od kontaktního gólu soupeře. Ve 36. minutě právě při vyloučení Ševce po přesné nabídce od Gulaše zvýšil Kodýtek z pravého kruhu svou první trefou v sezoně na 5:2.

Definitivně liberecký odpor zlomil ve 44. minutě Gulaš, který pohotovou střelou přidal šestý gól. Frustrované hosty za chvíli od další pohromy zachránila levá tyčka po přesilovkové teči Kováře. Rozjetí domácí své akce až příliš přehrávali a v 55. minutě se po spolupráci s Valským zblízka prosadil Krenželok. V závěru na konečných 7:3 upravil únikem zakončeným bekhendovým blafákem Němec a Indiáni oslavili již čtvrtou domácí výhru nad Libercem za sebou.

Třinec uspěl v prodloužení

Hokejisté Třince zvítězili na ledě Zlína 3:2 v prodloužení. Oceláři tak uspěli ve dvanáctém z posledních 13 utkání a vedou tabulku před Libercem a Hradcem Králové již o osm bodů. Vítězný gól dal v čase 60:54 Martin Růžička, jenž se mezi střelce zapsal už během základní hrací doby.

Třinec přijel do Zlína už bez trenéra Václava Varadi, který odletěl s juniorskou reprezentací na mistrovství světa do Kanady. První šance měli domácí při vyloučení Kundrátka v polovině třetiny, ovšem Okál ani Gazda Hrubce nepřekonali. Oceláři si naopak vzali slovo ke konci třetiny. Nadvakrát se snažil překonat gólmana Sedláčka Ondřej Kovařčík, šanci měl i Martin Růžička, do kabin se šlo přesto za bezbrankového stavu.

Stav se poprvé měnil na začátku 25. minuty, kdy mezi kruhy napřáhl obránce Nosek, na jehož ránu k tyči gólman hostů nedosáhl. Navýšit vedení mohli Berani zanedlouho, jenže Řezníčkův pokus skončil v Hrubcově lapačce a podobně dopadla i Fořtova střela.

Ke konci prostředního dějství už ale začali mít navrch Oceláři. Skórovat mohli bývalá opora Zlína Bukarts, Polanský nebo Svačina, nakonec ale až v poslední minutě třetiny uspěl Martin Růžička, který po skvělé nahrávce Gernáta neměl při střele do prázdné branky těžkou práci.

Vedení na startu třetí části mohl na stranu Zlína vrátit Valenta, jeho střela od modré čáry ale cinkla pouze o horní tyčku. To Gernátova teč na druhé straně ve 49. minutě už měla lepší parametry a hosté vedli 2:1.

Od té doby už ale zase kralovali na ledě Berani, načež se o pět minut později dočkali srovnání. Freibergs si v šanci udržel chladnou hlavu a připravil snadný gól pro Lakatoše, jenž nepohrdl. Ve zbytku třetí třetiny byli domácí nadále lepším týmem, Třinečtí už se spíše jen bránili, duel i tak dospěl do prodloužení.

To trvalo pouze necelou minutu, samostatný únik proměnil druhou brankou v zápase hostující Martin Růžička.