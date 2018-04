Prázdná branka mě bude strašit, vyčítal si Polanský

Mohl odšpuntovat postupovou euforii do finále, místo toho bude mít na dlouho výčitky svědomí. Třinecký útočník Jiří Polanský měl na hokejce rozhodující gól semifinálové série Generali play off hokejové Tipsport extraligy. V závěru základní hrací doby pátého utkání však za stavu 2:2 minul prázdnou hradeckou branku. Mountfield následně v prodloužení rozhodl a vynutil si šestý zápas. Vítěznou trefu si připsal Filip Pavlík, který pochází právě z Třince.

Ani na druhý pokus si nedokázal Třinec zajistit finále. Podruhé za sebou padl s Hradcem a znovu se tak stalo v prodloužení. Na něj ale nemuselo dojít. V závěru základní hrací doby mohl celou sérii ukončit v dresu Ocelářů Jiří Polanský, v klíčový okamžik ale selhal. "Cítil jsem, že to bylo na hokejce, ale selhal jsem. Snad každý hráč chce mít možnost rozhodnout zápas. Ale když to nevyjde, tak je to potom hrozná nálož," popisoval na klubovém webu zlomový okamžik jeden z nejzkušenějších třineckých útočníků.

"Ta prázdná branka mě teď bude strašit. To jsou okamžiky, které si zapamatujete," vyčítal si Polanský, který jinak podobné situace s přehledem proměňuje. Nyní se ale z opěvovaného hrdiny stal velký nešťastník pátého semifinále. "Můžete dát gólů a nahrávek kolik chcete, ale tohle jsou momenty, které se vám budou stále připomínat. Že jste to měl dát. Že to bylo čistě jenom na vás," štvalo pochopitelně Polanského.

Třinecký útočník přitom v daném okamžiku nic nepodcenil. Žádný výpadek koncentrace či něco podobného. "Chtěl jsem se uvolnit, soustředit se jen na plácnutí puku. Devět z deseti pokusů to trefím, ale teď to prostě promáchnu," nechápal Polanský. "Kdyby to aspoň soupeři ťuklo do hole, že by si to tam srazil. Byla to souhra několika náhod, že to tam nespadlo," žehral 36letý hráč Ocelářů.

Jemu i celému Třinci tak nezbývá, než se z další porážky vzpamatovat a v šestém semifinále, které se bude hrát na půdě Ocelářů proměnit třetí mečbol. "Věřím, že výhoda je pořád na naší straně. Naposledy to bylo doma jenom o nás," věděl ihned Polanský. "Věřím, že předvedeme výkon jako posledně nebo v prvních třech zápasech a půjdeme do finále!" prohlásil sebejistě třinecký útočník.