Přestup do Sparty beru v klidu, řekl Růžička. Z Kruppa je nadšený

Hokejový útočník Vladimír Růžička si ve Spartě zvyká po odchodu z Chomutova na nové prostředí. Oblékat dres s velkým "S" na prsou je pro něho do jisté míry pikantní s ohledem na jeho dřívější vazby na Slavii. Jakožto její odchovanec si s tím ale příliš neláme hlavu a touží především dobře zapadnout a být platný týmu.

"Nevím, jestli jsem si na to 'esko' už zvyknul, ale prostě jsem přišel do Sparty a je to pro mě obrovská motivace. Chci Spartě pomoct k výsledkům, jež by měla mít. Budu pro to dělat maximum. Je začátek, všechno si musí sednout, ale vůbec to není o mně. Přišel jsem do klubu, který patří mezi nejznámější v republice. A pro mě je velká motivace a čest, že si za něj vůbec můžu zahrát," řekl Růžička v rozhovoru s novináři.

Že pobývá v prostředí tradičního rivala Slavie, bere s nadhledem. "Jsem tu spokojený. Spíš než tohle pro mě byl ale pikantní pondělní trénink, trochu ho cítím," smál se Růžička. "Beru to jinak v klidu. Budu se snažit, abych předváděl co nejlepší výkony a byl platný," dodal.

Třicetiletý centr byl dlouhá léta zvyklý hrát pod vedením otce Vladimíra, olympijského vítěze z Nagana. Ve Slavii, poté i v Chomutově, kam ho otec před čtyřmi lety následoval. Přivyknout tak musí rovněž na nového trenéra. A z bývalého skvělého beka Uweho Kruppa byl nadšený.

"Byl to první trénink, ale musím říct, že super. On je neskutečný profesionál. Budeme se všichni teprve poznávat, nicméně ten první trénink měl docela říz. Ale já už se na to fakt těšil, letní příprava nikoho moc nebaví. Teď to bude taky bolet, ale když vidíte led a puk, je vám trochu líp," nezastíral Růžička.

Můžu dát Spartě to, co ji chybí

Jeho nový tým podle něj vypadá hodně dobře, za což je moc rád. "Tenhle tým je v mých očích extrémně silný. Doufám, že to na ledě potvrdíme a ukážeme to, na co je Sparta zvyklá z minulosti, i když v posledních pár letech to úplně nevyšlo. Boj o místo je normální. Budeme všichni dělat to nejlepší, abychom vyhrávali a byli platní," ujistil Růžička.

Tlak ve Spartě mu nevadí, očekával ho. "Od Sparty se vždy čekají ty nejvyšší mety. Já si tenhle tlak ale moc nechci připouštět. Na Spartu se chce navíc každý vždycky vytáhnout. Největší tlaky si na sebe stejně dělám já sám, někdy až moc. Chci si hlavně užívat hokej, aby mě to bavilo. A chci vyhrávat," zdůraznil Růžička.

Touží patřit k lídrům. "Kdybych tuhle ambici neměl, bylo by to špatně. Nechci říkat, že tu budu jen koukat, jak to jde klukům. Tak to není. Mám motivaci být co nejvíc platný. Proto jsem také na tohle místo šel. Věřím, že tomu týmu můžu dát, co mu chybí. Je to však kolektivní sport. A tým nikdy neudělá jeden hráč," konstatoval Růžička.

Chomutov, který sestoupil do první ligy, zcela hodil za hlavu. "Prakticky vůbec mě nezajímá. Jsem rád, že jsem byl součástí nějakého výsledku, co se tam povedl, i když poslední rok samozřejmě nebyl dobrý. To bylo ale jen vyústění potíží, které trvaly tři roky. Nesestoupilo se kvůli jednomu nepovedenému měsíci. Tři roky jsme pořád řešili, že nám dluží víc než jednu výplatu. Nebaví vás to, otravuje vás to v normálním životě i v kabině," uzavřel Růžička.