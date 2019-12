Razým: Nabádáme kluky, aby více stříleli, zatím se to nedaří

Hokejový trenér Milan Razým začal angažmá na střídačce Pardubic porážkou. Východočeši neuspěli v předehrávce 27. kola extraligy v Mladé Boleslavi a osmapadesátiletý kouč, který před týdnem nahradil odvolaného Radka Bělohlava, si dobře uvědomoval, že pokud se chce Dynamo v nejvyšší soutěži zachránit, musí hrát lépe.

"Mladá Boleslav není pro Pardubice příjemný tým, čtyři roky tady Dynamo nevyhrálo. Vydrželi jsme s domácími držet krok do poloviny zápasu, byli jsme vyrovnaným soupeřem, ale pak jsme si začali myslet, že už to moc umíme. Začali jsme si to komplikovat v obranném pásmu, kupit chyby a Boleslav toho využila," zhodnotil Razým duel, který Pardubice prohrály 1:4 a připsaly si sedmou prohru s Bruslařským klubem v řadě.

Logicky se proto necítil moc dobře. "Jaké mohou být pocity, když prohrajete? Příjemné nejsou. Potřebujeme každý bod. Boleslav předtím prohrála třikrát za sebou, takže jsme věděli, že to nebude jednoduché. Že budou chtít sérii porážek ukončit. Chtěli jsme dobře bránit střední pásmo a nepustit je k jejich hře. To se nám ale podařilo jen půlku zápasu," uvedl Razým.

Východočeši sice inkasovali jako první, ale ve 28. minutě vyrovnali. Nerozhodný stav pak trval jen tři minuty a na další branky domácích už Dynamo odpovědět nedokázalo. "Po individuálních chybách v předbrankovém prostoru nám Boleslav bohužel odskočila na dva góly, a když přidala čtvrtý, už si výsledek pohlídala," konstatoval zkušený kouč, jenž dovedl v roce 2013 Plzeň k extraligovému titulu.

I dnes Pardubice potvrdily, že se jim nedaří v koncovce a mají problémy se střelbou. "Tým s tím má problémy od začátku sezony, je nejméně střílející. Máme i druhý nejmenší počet vstřelených branek. Kluky nabádáme, aby stříleli ze všech pozic. Klidně od mantinelu. Aby to dávali do předbrankového prostoru a chodili tam. Zatím se nám to ale nepodařilo změnit," řekl Razým.

Bývalý kouč Plzně, Slavie či Litvínova působí v Pardubicích krátce, s prací hráčů je spokojený. "Nastínili jsme klukům, co po nich budeme chtít. Z čeho bychom měli vycházet. Měli za sebou úspěšný víkend, porazili Spartu a Brno, takže jsme na to chtěli navázat, což se nepovedlo. Říkali jsme hráčům, že si nemůžeme chodit jen hokej zahrát, ale podat výkon, který povede k bodovému zisku," podotkl Razým.

Pardubice se v Mladé Boleslavi představily ve shodné sestavě, v níž odehrály předešlé dva vítězné zápasy pod vedením Bělohlava. "Nechtěli jsme do toho sahat, nebyl důvod. Po druhé třetině jsme nějaké změny udělali. Budeme spoléhat na hráče, kteří budou poctivě pracovat, a pokud někdo k tomu bude přistupovat lehkovážně, tak bychom ke změnám sáhli," řekl nový hlavní trenér Dynama.

Dnes jej mrzelo, že hráči ze čtvrtého útoku nesplnili úkol, se kterým do zápasu šli. "Každý má svoji roli, kterou si musí beze zbytku splnit. Čtvrtá lajna dostala dva góly. Přitom jsme jim říkali, že od nich branky neočekáváme, ale musí brát soupeři sílu, aby na ně byly fauly, ale nesmí v žádném případě góly dostávat. Budeme vyžadovat, aby hráči plnili dané úkoly," uvedl Razým.