Roman Polák skončil v 36 letech s hokejem, už mu nedělal radost

Hokejový obránce Roman Polák se rozhodl ve 36 letech ukončit aktivní kariéru. Bývalý český reprezentant, který odehrál téměř 900 zápasů v NHL, působil naposledy ve Vítkovicích a byl kapitánem extraligového týmu.

"Těch motivů, proč jsem se rozhodl ukončit kariéru, bylo více. Ale tím hlavním asi je, že jsem ztratil chuť do hokeje. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale hokej už mi z mého pohledu nevracel a nedával to, co jsem mu dával já po celou dobu, kdy jsem ho hrál," uvedl Polák na klubovém webu.

Rodák z Poruby se do Vítkovic vrátil před dvěma lety ze zámoří a patřil mezi klíčové hráče ostravského klubu. V obou sezonách ale měl zdravotní problémy, což je další důvod, proč už v aktivní kariéře nechce pokračovat.

"Myslím, že jsem za svou kariéru už dost trpěl a nechci zase dál prožívat nové bolesti. Uvědomil jsem si, že mě hokej už nenaplňuje jako kdysi. Dospěl jsem k závěru, že je čas to skončit. Radši teď, než abych to potom lámal přes koleno. Bylo by to pro mě horší a ani mé výkony už nebyly na odpovídající výši," řekl Polák.

Důrazný obránce nastupoval v NHL za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas. V elitní soutěži během 14 sezon odehrál 806 zápasů s bilancí 26 branek a 114 asistencí. V play-off přidal čtyři asistence v 71 utkáních. Startoval na olympijských hrách ve Vancouveru 2010, Světovém poháru 2016 a dvakrát se představil na mistrovství světa.

V roce 2020 se rozhodl vrátit domů a dohodl se na spolupráci s Vítkovicemi, za které hrál před odchodem do zámoří. "Už tehdy jsem přemýšlel o konci kariéry. To, že jsem se domluvil ve Vítkovicích, mi kariéru prodloužilo. Jsem rád, že jsem tady ty dva roky mohl být, a moc děkuji Vítkovicím za tu možnost. Být kapitánem bylo pro mě ctí," dodal Polák.

Ve Vítkovicích podepsal po svém příchodu tříletou smlouvu, vedení klubu mu ale bez problémů vyhovělo v žádosti o její předčasné ukončení. "Věřím, že si v budoucnu ještě sedneme a po Romanově takzvané roční dovolené se domluvíme na nějaké formě spolupráce u nás v klubu. Jménem celého klubu bych mu chtěl poděkovat za jeho výkony, bojovnost i profesionalitu," uvedl majitel klubu Aleš Pavlík.