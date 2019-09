Rousek: Gól byl domluvený signál. Vyzdvihl týmové bránění

Hokejový útočník Lukáš Rousek se klíčovým třetím gólem podepsal pod výhru Sparty nad Třincem 4:2 v předehrávce extraligy. Pražané s úřadujícím mistrem prohrávali již 0:2, ale ve druhé třetině snížili a ve třetí části dokonali třemi brankami obrat. Rousek nasměroval Spartu k výhře nad Oceláři v 57. minutě, kdy se jako první dostal k vyraženému puku po střele Jéremieho Blaina a překonal třineckého brankáře Petra Kváču.

"Byli jsme domluvení, že si našlápnu a zkusíme hybridní icing nebo střelu na gólmana. A že to vyšlo takhle, bylo štěstí," řekl Rousek, jenž se díky své rychlosti dokázal dostat za třinecké obránce a pak Kváču prostřelil. "Původně jsem chtěl udělat bekhendovou kličku, ale na poslední chvíli jsem to změnil, protože jsem měl strašnou rychlost a nevím, jestli bych to stihl," uvedl dvacetiletý útočník.

Sparta díky obratu poprvé v sezoně naplno bodovala a neopakovala se střelecká "divočina" z předešlých dvou utkání. "Sedli jsme si s klukama v kabině a řekli jsme si, že musíme hrát víc z obrany, což se nám povedlo. A to, že jsme vstřelili góly, je pak normální," pousmál se Rousek. Pražané měli před utkáním nezvyklé skóre 14:14. "Vždy je to o celé pětce, není to jen o obráncích nebo o gólmanovi," řekl.

Tým Uweho Kruppa podle jeho slov po dvou třetinách zbytečně nepanikařil, i když prohrával. "Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Minimálně vyrovnaným. Řekli jsme si, že to zkusíme. Bylo to jen o gól a to je vždy hratelné. Hned v prvním střídání jsme dali na 2:2 a pak jsme rozhodli," uvedl Rousek.

Rousek odehrál nejlepší zápas v sezoně, před jejímž začátkem byl na kempu Buffala. "Po návratu z Ameriky jsem se první dva zápasy necítil moc dobře. Bylo tam cestování a jiný druh hokeje. Myslím si ale, že jsem se už dal dokupy, a konečně to vyšlo," řekl Rousek. Teď věří, že se mu bude dařit i nadále. "Doufám, že navážu na výkony z minulé sezony," přál si útočník, jenž si v předešlé sezoně zahrál i za reprezentaci.