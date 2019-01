Rozjetá Plzeň hraje v Liberci, Třinec v dohrávce přivítá Zlín

Další přetahovanou na špici extraligové tabulky nabídnou dvě středeční dohrávky 40. kola. Na ledě vedoucího Liberce se představí ve vynikající formě hrající Plzeň. Třinec, který zaostává za Bílými Tygry o jediný bod, změří síly se Zlínem. Berani bojují na hraně první desítky o účast ve vyřazovací části.

Liberec za poslední dva zápasy vstřelil dohromady jen tři branky, přesto bral čtyři body a vyhoupl se do čela. "Trochu to zavání ofenzivní krizí, ale důležité jsou body. Rád budu vyhrávat 1:0 než prohrávat 6:7 a Marek Kvapil aby měl tři plus tři. Chci vyhrávat zápasy, a jestli to je o jeden gól s jedním vstřeleným nebo pěti vstřelenými, je mi jedno," řekl kouč Liberce Filip Pešán.

Plzeňští Indiáni vyhráli posledních šest utkání a bodovali už desetkrát v řadě, z toho devětkrát slavili vítězství. "S Libercem to bude velice těžký zápas. Jde o jeden z nejlepších týmů v lize. Musíme k tomu zápasu přistoupit jako minule ve Varech, podat bojovný výkon a snažit se proměňovat všechny šance. Myslím, že to bude kvalitní zápas a bitva z obou stran," předpověděl útočník Jan Eberle.

Dlouhodobě chybí Západočechům zkušený útočník Kratěna, který se musel podrobit operaci pravé ruky.

Třinec ztratil tři z posledních čtyř utkání a především nedělní prohru 2:5 s Mladou Boleslaví touží odčinit. "Udělali jsme hrozně chyb a nabídli soupeři strašně moc brejkových šancí a přečíslení. Hlavně doma rozhodně nesmíme dostávat tolik gólů. Věřím, že se dáme do kupy a už proti Zlínu to bude lepší," uvedl pro klubový web slovenský obránce Martin Gernát.

Jedenáctý Zlín po porážkách s Olomoucí a v Brně jede na horký třinecký led. Stále nemůže počítat s potrestaným útočníkem Okálem, jenž si ve Slezsku odpyká druhou stopku ze tří. "Máme před sebou ještě třináct zápasů, ve hře je spousta bodů. Nevidím v tom velký problém, že jsme na hraně desítky," prohlásil útočník Pavel Kubiš.

Zlín má historicky s Třincem pozitivní bilanci a i v této sezoně jej dvakrát porazil. "Těžko říct, čím to je, ale my se musíme vrátit k naší hře. Dobře bránit a podnikat protiútoky," naznačil trenér Robert Svoboda, jak na tým z čela tabulky vyzrát.

Vedle Okála mu bude chybět s pochroumaným ramenem Nosek a není vyloučeno, že Zlín odehraje duel pouze s šesti obránci. "Cíl je jasný - rádi bychom se domů vraceli s nějakým bodem," řekl Svoboda.