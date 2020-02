Růžička: Nebyl to náš zápas, Boleslavi jsme góly darovali

Hokejisté Mladé Boleslavi prohrávali v Třinci už v páté minutě 0:2, ale nakonec vyhráli na ledě úřadujícího mistra 6:4. Středočeši položili základ výhry třemi góly od stavu 1:2 mezi 26. a 30. minutou. Podle slov domácího kanonýra Martina Růžičky i hostujícího útočníka Radima Zohorny ale rozhodl gól na 5:3 v 57. minutě.

"Makáme za každého stavu, i když jsme rychle prohrávali 0:2, tak jsme věděli, že máme dost času s tím něco udělat," uvedl Zohorna, který odstartoval gólem na 2:2 rychlý obrat výsledku. Dodal, že o první přestávce nezměnili nic. "Chtěli jsme hrát pořád stejný hokej. Pomohly nám proměněné přesilovky, využili jsme obě a v polovině utkání jsme vedli 4:2. To by nakoplo každého," vysvětlil.

Třinec skóroval z prvních dvou střel. "Začali jsme celkově dobře, vedli jsme 2:0, ale pak jsme vypnuli nebo nevím co. Byli jsme takoví ospalí, nebyl to náš zápas," připustil Růžička. "Víme, že hrají dobře, kompaktně, dobře bruslí. To my jsme nehráli tak, jak ten tým může hrát. To se musí zlepšit," podotkl.

Hosté kontrovali podobně rychlým způsobem, jejich druhý a třetí gól dělilo jen 29 sekund. "Napadalo jim to rychle, lehlo to na nás. Snažili jsme se se zápasem ještě něco udělat, ale Boleslav nehrála úplně špatně. Nicméně jsme jim góly darovali, nebyl to náš zápas," štvalo Růžičku.

Trenér Třince Václav Varaďa zpřeházel po obratu útoky a Michal Kovařčík ve 39. minutě snížil. David Musil ještě těsně před gólem hostů na 5:3 trefil tyč. "Ten pátý gól to rozhodl. Tři minuty před koncem to bylo zase o dvě branky, to už se těžko něco dělá. I když jsme ještě dali kontaktní gól a svitla nám naděje," řekl Růžička, který za dvacet sekund snížil na 4:5.

Také Zohorna, když si měl vybrat, zda byl klíčovým momentem rychlý obrat, nebo pátý gól, zvolil druhou možnost. "Byl to vítězný gól, hodně důležitý. I když jsme hloupě inkasovali za pár sekund. Taky bylo důležité, že jsme ten závěr zvládli," dodal.

Mladá Boleslav vystřídala Třinec na čtvrtém místě. "Je to super, ale je to (v tabulce) všechno o pár bodů a zrovna Třinec má o zápas méně než my. Bude to boj až do konce," tušil Zohorna. "Neřešíme umístění, v každém zápase chceme vyhrát a po základní části uvidíme, kde budeme," doplnil Růžička.