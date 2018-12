Růžička vstřelil vítězný gól po riskantním tahu v prodloužení

První dvougólový zápas v ročníku převedl kanonýr Martin Růžička z Třince a rozhodl o výhře Ocelářů ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Útočník, který v sobotu oslavil 33. narozeniny, se v sezoně potýkal i se zraněním a dosud měl na kontě ze 17 zápasů jen pět branek, ale nasbíral 16 bodů. Ve Zlíně byl společně s brankářem Šimonem Hrubcem hlavní postavou Ocelářů.

Růžička nejprve v poslední minutě druhé třetiny vyrovnával na 1:1. "Gól je z většiny Martina Gernáta, dal mi puk před prázdnou branku, neměl jsou moc práce," ocenil spoluhráče zkušený útočník.

To druhá branka, kterou vystřelil Ocelářům výhru v prodloužení, byla o něco složitější. A riskantní. "Domluvili jsme se, že já zůstanu vepředu a kluci zkusí ubránit akci ve dvou. To se povedlo a šel jsem sám na branku. Věděl jsem, že chci jít do kličky do bekhendu. Sice byl špatný led a brankář moc v brance, ale vyšlo to," těšilo Růžičku.

Ten zároveň musel přiznat, že Třinec nebyl lepším týmem, na střely prohrál 22:36 a v závěru první i třetí třetiny se musel bránit drtivému tlaku domácích Beranů.

"Držel nás hodně brankář Šimon Hrubec. V útočném pásmu jsme přehrávali situace, v obraně to bylo taky špatné. Chvilku asi trvá, než po reprezentační pauze nastartujeme motory. Bylo to složité, chtěli jsme hrát pěkný hokej a dopadlo to tak, že jsme rádi za dva body. Zlín pod novým vedením hraje aktivní hokej, je to těžké," řekl Růžička.

Oceláři se navíc museli vypořádat s absencí hlavního trenéra Václava Varadi, který už je v Kanadě s juniorským týmem kvůli blížícímu se mistrovství světa. Tým tak vedou asistenti Marek Zadina a Jiří Raszka. "Trenéři spolu určitě komunikují, problém to pro nás není. Víme, co máme hrát," ujistil Růžička.