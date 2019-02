Souboj lídrů jasně pro Liberec, Pardubice přejely Spartu

Duel dvou nejlepších týmů hokejové extraligy skončil ve 43. kole extraligy jasným vítězstvím vedoucího Liberce 5:2 na ledě druhého Třince. Výhru Severočechů režíroval Lukáš Krenželok, který dal gól a na další tři přihrál. Bílí Tygři popáté naplno zabodovali a Ocelářům se v čele tabulky vzdálili na sedm bodů.

Liberec se i na ledě vicemistra představil ve výborném světle. Nepochybně tomu nahrál i rychlý vedoucí gól, který už po 102 sekundách vstřelil důrazný Krenželok. Sudí se hned jel poradit s kolegou u videa, který po prohlédnutí situace gól uznal.

Severočeši znovu profitovali z výborného bruslení. Domácí jejich kompaktní obranu prolamovali stěží, kontry soupeře byly nebezpečnější. I díky Růžičkově srážce s rozhodčím unikl ve 12. minutě v oslabení znovu Krenželok, ale Hrubce nepřekonal. Úspěšnější byl v 17. minutě v přesilovce Jelínek, který měl před Hrubcem dost prostoru na dvě dorážky.

Před třineckou brankou to hořelo ještě v 19. minutě, ale Kvapilovo zasunutí zpoza branky čáru nepřekročilo. Domácí do druhé části vstoupili lépe a hned ve 22. minutě snížil v přesilové hře bombou od modré čáry Gernát.

Třinec se hrnul dopředu, ale současně otvíral okénka, kterými prostupovali hosté, a Hrubec měl co dělat, aby zlikvidoval nájezdy Lakatoše a Ševce. Pak už byl ale krátký na dorážku Ordoše, který zblízka ve 31. minutě upravil stav na 3:1 pro Liberec.

Ordoš mohl osud utkání definitivně vyřešit ve 42. minutě, když se parádně prokličkoval až před Hrubce, ale ten se překonával. Z jednoho z několika přečíslení nakonec rána do vazu přece jen přišla. Další díru v obraně Ocelářů po pasu Kvapila potrestal ve 48. minutě Vlach gólem na 4:1. Navíc už o 40 sekund nato využil další nepozornosti třinecké defenzívy neobsazený Ordoš a bezmocného Hrubce vyhnal na střídačku.

Hrňa v závěru ještě v početní výhodě snížil na 2:5, Třinec to chvilku zkoušel i v šesti proti čtyřem, ale Polanského faul závěrečnou snahu domácích definitivně zhatil.

Boleslav se přiblížila Brnu

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Brno 2:1 v prodloužení a přiblížili se v tabulce šesté Kometě na rozdíl bodu. Utkání rozhodl v čase 61:18 útočník Pavel Musil. Středočeši porazili úřadujícího mistra i počtvrté v sezoně, vyhráli poté pátý zápas za sebou.

Oba celky vstoupily do utkání ve velkém tempu, ale na první šanci si museli diváci počkat do sedmé minuty. Šlo ale o šanci téměř stoprocentní, když se sám před Čiliakem zjevil ex-brněnský Radim Zohorna. Svou střelou však trefil pouze beton hostujícího gólmana.

I další velká příležitost patřila Boleslavi, když Kotvanovu střelu tečoval nebezpečně Klepiš. Ale i tentokrát předvedl Čiliak, jenž za Brno nastoupil po svém návratu z KHL poprvé, úspěšný zákrok.

Kometa měla v první třetině jedinou vážnější šanci a ta hned skončila gólem. Pabiška nepřesně rozehrál ve vlastním obranném pásmu a puk se po tečované střele Erata dostal až za záda brankáře Krošelje. Branku si připsal Orsava, který sezonu zahájil právě v Mladé Boleslavi.

Vedení Brna mohl navýšit hned z kraje druhé třetiny Mueller, ale při úniku dvou proti jednomu pálil mimo. Hned vzápětí jel dokonce sám na Čiliaka Žejdl, ale ten jeho střelu mezi betony kryl. Boleslav mohla vyrovnat v přesilové hře, ale i Zohornovu dorážku Čiliak pokryl.

Domácí začali třetí třetinu drtivým náporem. Čiliak ještě dokázal pokrýt dvojitou šanci Knotka a také Vondrkovu střelu zblízka, na ránu Žejdla však již dosáhnout nemohl. Strhující hokej pokračoval i nadále. Kometa zahrozila především ve své druhé přesilové hře, ale vedení si zpět nevzala. Závěrečný tlak patřil domácím, kteří drželi Brňany dvě minuty v obranném pásmu, ale vítězné branky se ani jeden z týmů v základní hrací době nedočkal.

V Mladé Boleslavi se tak poprvé v sezoně šlo do prodloužení, které předčasně ukončil Musil a zajistil vítězství domácím.

Plzeň je ve formě

Hokejisté Plzně porazili Vítkovice 4:2, připsali si čtvrtou výhru za sebou a posunuli se na druhé místo tabulky. Vyrovnaný duel rozhodly přesilové hry. Domácí v nich skórovali dvakrát včetně vítězné branky Jana Kováře v 58. minutě.

Rušnou první třetinu zahájila šance Straky, který při přečíslení ztroskotal v dobré pozici na gólmanu Dolejšovi. Hosté se směrem dopředu osmělili až při vyloučení Indráka, nekrytý Tybor ale zblízka nepřekonal plzeňskou jedničku Frodla.

V 8. minutě udeřilo na druhé straně, když rychlou akci Straky dokončil ideálně najetý Pulpán. Obránce domácích, který hrál čtyřstý extraligový duel, se prosadil přesnou střelou pod horní tyč. O 33 vteřin později ovšem z vítkovického brejku pohodlně srovnal na 1:1 po Kucserově přesném pasu Zdráhal, jenž tak ozdobil svůj dvoustý zápas v nejvyšší soutěži.

Oba týmy rychle otáčely hru a příležitosti se rychle střídaly. Po spolupráci s Nedorostem nepřehodil klečícího Dolejše Indrák. Vyznamenal se i Frodl, který pravým betonem nedovolil po přečíslení dvou na jednoho skórovat Stránskému.

Po pauze se herní tempo uklidnilo a domácí se ujali vedení ve 25. minutě během početní výhody. Po šikovných nabídkách Gulaše sice v gólových pozicích postupně selhali Pour, Nedorost a Němec. Skvěle chytajícího Dolejše prostřelil po dravém průniku před branku až Indrák.

Hosté mohli vzápětí také v přesilovce odpovědět, nekrytý Zdráhal ale svižnou střelou trefil jen pravou tyč. Obrany na obou stranách se zpřesnily a až po polovině utkání vystrašil Dolejše nepřesný přesilovkový pokus aktivního Indráka z mezikruží. Podobně agilní Zdráhal se na druhé straně prokličkoval až před Frodla, zakončil ovšem příliš slabě.

Závěr druhé třetiny ovládli Indiáni, přes drtivý nápor však dvě minuty neúspěšně obléhali vítkovickou branku. V největší příležitosti stačil Dolejš reflexivně vyrazit mimo střelu Poura.

Na začátku závěrečné třetiny ovšem Květoň šikovně vypálil přes obránce a vyrovnal na 2:2. Indiáni zareagovali ve 44. minutě nebezpečným volejem Gulaše a vzápětí Pulpán nahozením od modré čáry orazítkoval břevno. Vítkovické srážela nedisciplinovanost. Přesto ve vlastním oslabení zahrozil únikem Szturc, jinak se hosté s vypětím všech sil ubránili. Pour s Gulašem totiž netrefili odkrytou Dolejšovu branku.

Podobně přečkali dvě vítkovické přesilovky v rychlém sledu také domácí a zápas rozhodl technický přestupek hostů. Trest za příliš mnoho hráčů na ledě potrestal v čase 57:25 Jan Kovář přesnou ranou zápěstím z levého kruhu. Při vítkovické power play navíc na konečných 4:2 pohodlně upravil Gulaš.

Chomutov konečně zabral

Hokejisté Chomutova zdolali Litvínov 4:1 a ukončili tak sérii šest porážek. Piráti si ve vyhroceném podkušnohorském derby pomohli dvěma přesilovkovými góly a přiblížili se v tabulce dvanáctým Karlovým Varům na pět bodů. Litvínov je i nadále desátý.

Regionální derby začalo zostra, takže se téměř nehrálo v pěti na obou stranách, což vyhovovalo více Chomutovu. Nejprve Tomica během vlastního oslabení nevyužil úniku, následně však v přesilové hře Duda překvapil Januse střelou z nulového úhlu a otevřel skóre utkání.

Litvínovští nesrovnali ani ve dvou po sobě jdoucích početních výhodách, přestože Kašpar mířil do "prázdné".

V první třetině padlo 24 trestných minut a v podobném duchu začala i druhá dvacetiminutovka. Litvínov svou přesilovku nevyužil, Piráti však faul hostů potrestali díky Stránského střele mezi Janusovy betony. Snížit mohli Lukeš nebo Hübl, ani jeden si však s Petersem v dobrých příležitostech neporadil. Ve 39. minutě navíc přiblížil domácí výhře Svoboda.

Ve 43. minutě se hostům podařilo snížit, když se za Petersova záda odrazila střela Pichého, kterou do branky usměrnil bruslí Hanzl. Videorozhodčí gól Litvínova potvrdil. Na dostřel mohl dostat svůj tým Trávníček, jenž však před odkrytou brankou přestřelil.

Naopak na druhé straně zakončil pod horní tyčku Raška a definitivně zlomil litvínovský odpor. V závěru domácí výsledek i přes dvě oslabení a hru ve třech kontrolovali.

Zlín zabojoval za desítku

Hokejisté Zlína zdolali Karlovy Vary 5:3 a přiblížili se v tabulce desátému Litvínovu na dva body. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích podílel Jakub Šlahař. Zlín naplno bodoval po pěti zápasech.

Zlín zachytil vstup do utkání díky přesilovým hrám. První využil v 6. minutě Fořt, který úspěšně tečoval nahození Noska. Další možnost početní výhody měli Berani po faulu Kozáka, ten už si ale svůj trest odpykal celý.

Následně se však dostaly do hry i Karlovy Vary, taktéž především díky nedisciplinovanosti soupeře. Od sedmé minuty posbírali Zlínští čtyři menší tresty, přičemž ke konci třetiny se naskytla Energii dvojnásobná početní výhoda, kterou dokázali hosté využít. V čase 18:58 vyrovnal Flek.

V dalším průběhu zápasu se už nevylučovalo. Berani byli po přestávce lepším týmem. Z nebezpečného brejku zahrozil Flek, gólově se ale na druhé straně prosadil Sedláček. I třetí brance domácích předcházela velká šance hostů. Kašík svůj tým podržel a z protiútoku zvýšil na rozdíl dvou branek Freibergs.

Výrazně zlomit duel na svou stranu mohl Zlín vzápětí. Pokus Sedláčka sice přepadl přes Novotného, ovšem zamířil těsně vedle branky. Za chvíli zase Vary zachraňovala tyčka. A tak se hosté dostali s výrazným přispěním štěstí opět na dostřel, i podruhé skórovaly v poslední minutě. Nahození Kozáka od modré čáry sice směřovalo mimo branku, za Kašíkova záda jej ale srazil zlínský obránce.

Gólově bohatý zápas nestrádal ani ve třetím části. Nejprve skvělou ránou pod horní tyč vyrovnal v čase 48:31 Mikúš, aby za 23 vteřin Zlín zase vedl. Šlahařova pobídka se dostala skrze brankoviště až ke skórujícímu Hermanovi. Velkou možnost zasadit pátý úder Beranů měl Gazda, toho ale v koncovce vychytal skvělým skokem Novotný. Skóre tak uzavřel až v 58. minutě Šlahař.

Sparta opět zklamala

Hokejisté Pardubic Spartu 4:1 a na domácím ledě tak Pražany udolali po sedmi duelech a čtyřech letech. Dvěma góly se na tom podílel útočník Ondřej Machala.

Dynamu se povedl nástup do utkání. Hned při svém prvním střídání Machala přesprintoval Delisleho a zakončil přesně k tyči. Sparta poté domácí tým zatlačila a dvakrát nebezpečně pálil Blain, ale Klouček si s jeho pokusy poradil. Na druhé straně Sedláček vychytal zcela nehlídaného Duška. V závěru první části nepřekonal Kloučka tečující Pech.

Náskok domácích mohl na začátku druhé třetiny zvýšit Kloz, ale v přesilovce minul opuštěnou část branky, a tak naopak udeřilo na druhé straně. Jarůšek se hezky uvolnil od mantinelu a vyrovnávacím gólem navázal na hattrick v posledním utkání proti Plzni. Radost Pražanům vydržela jen 84 vteřin. Po šťastném odrazu puku už Kloz dokázal zblízka doklepnout kotouč do sítě a Dynamo znovu vedlo.

Sparta sice dokázala ve 33. minutě opět prostřelit Kloučka, jenže gólu předcházel útočný faul Piskáčka. Oba týmy následně nevyužily přesilovou hru. Větší šanci mělo jen Dynamo v oslabení, ale Hovorka z dobré pozice přestřelil. Když už to vypadalo, že třetina skončí jednogólovým rozdílem, vypálil od modré čáry Eklund a 15 vteřin před sirénou procpal puk přes chumel hráčů do branky.

Ihned po pauze se Pražané nastěhovali do útoku, pomohla jim i přesilovka, ale z velkého tlaku víc než šanci Pecha nevytěžili. Sparta poté přestála početní výhodu soupeře a při přečíslení dvou proti jednomu minul odkrytou klec Jarůšek. Stejnou situaci na druhé straně promarnil Mandát.

Další přesilovku Dynama už rychlou dorážkou proměnil Machala a zvýšil na rozdíl tří branek. Mladý útočník poté pomýšlel i na hattrick, ale při samostatném úniku ho vychytal Sedláček. Tříbrankový náskok dal Pardubicím klid a závěr zápasu se už jen dohrával.

Hradec doma potvrdil roli favorita

Hokejisté Hradce Králové udolali Olomouc 3:1 a upevnili si čtvrté místo v tabulce. Na páté Vítkovice mají nyní náskok sedmi bodů. Olomouc je i nadále osmá. Vítězný gól vstřelil v čase 39:47 útočník Radek Smoleňák.

Oba týmy začaly aktivně a Hradec se dostal během prvních dvou minut do dvou dobrých příležitostí. Chalupa ani Cingel ale Konráda nepřekonali. Po krátké pasáži bez šancí se už hradečtí hokejisté branky dočkali. Rosandič se dobrou kličkou zbavil padajícího obránce a nedal domácímu brankáři šanci zasáhnout.

Hosté byli i nadále aktivnějším týmem a zejména Paulovičově dorážce v cestě do sítě mnoho nechybělo. Olomouc se do největší šance dostala dvě minuty před koncem první třetiny, ale Knotek brankáře Pavelku v samostatném úniku nepřekonal.

Vyrovnání měl na začátku druhé třetiny na hokejce Burian, jehož zakončení ale Pavelka i s notnou dávkou štěstí zneškodnil. Hezkou individuální akcí se prezentoval olomoucký Jergl, ale také jeho bekhendové zakončení mířilo nad.

V polovině zápasu předvedl výtečný zákrok Konrád a jeho spoluhráčům se následně podařilo v přesilové hře čtyři na tři vyrovnat. Autorem branky byl Irgl.

Nerozhodný stav se změnil až v poslední minutě druhé části, kdy se taktéž v přesilové hře prosadil Smoleňák. Jeho gól musel potvrdit až videorozhodčí. Stalo se tak až po skončení druhé třetiny a 17 vteřin, které uplynuly mezi brankou a koncem třetiny, se dohrávalo až po druhé přestávce.

Smoleňák se ocitl ve velké šanci také ve třetí dvacetiminutovce, tentokrát ale Koukalovo nahození do branky nedotlačil. Hosté hráli chytře a čekali na chyby domácích. Po jedné z nich se dostali do úniku dvou proti jednomu Chalupa s Vopelkou. Prvně jmenovaný předložil kotouč Vopelkovi, který Konráda překonal střelou do šibenice. Olomouc již poté zápas zdramatizovat nedokázala.