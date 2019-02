Sparta bojuje o účast v play-off, doma přivítá Třinec

Hokejisté Sparty budou ve středeční dohrávce 48. kola extraligy proti Třinci bojovat o upevnění pozice v první desítce pro play-off. Pomoci jim má i návrat nejproduktivnějšího hráče klubové historie Jaroslava Hlinky, který vypomůže z druholigového Vrchlabí. Naposledy hrál dvaačtyřicetiletý útočník za Spartu na konci minulé sezony, pak mu skončila smlouva. Duel začne v 18:30 a přímým přenosem jej vysílá program O2 TV Sport.

Sparta dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jen dva z posledních sedmi zápasů. Na desátém místě mají Pražané náskok tří bodů před jedenáctým Litvínovem. Doma sehrají čtyři ze zbývajících pěti duelů základní části a potřebují si v O2 areně vylepšit bilanci. V tabulce zápasů na vlastním ledě jsou s 26 body z 22 utkání předposlední.

"Samozřejmě je na nás tlak, ale jestli ho teď cítím víc? Ne, více si to užíváme. Víme, že jsme tvrdě pracující mužstvo. Nejsme nápadní, nejsme favorité, ale dokážeme tvrdě pracovat a porazit každého soupeře v soutěži za předpokladu, že máme energii, pečlivě bráníme a všichni si rozumějí. Jsme dobrý tým a bude nás těžké porazit, pokud budeme hrát tím správným způsobem," řekl německý kouč Sparty Uwe Krupp.

V zápase bude spoléhat i na zkušenost Hlinky, který do sezony naskočil až v polovině ledna v dresu Vrchlabí a v osmi zápasech v třetí nejvyšší soutěži nasbíral sedm bodů za gól a šest asistencí. "Těším se, ale zároveň je to pro mě trochu zvláštní situace. Vracím se téměř po roce, kdy jsem nehrál extraligu, jen pár zápasů za Vrchlabí. Udělám ale všechno pro to, abych své Spartě a klukům v kabině v této situaci pomohl, jak nejlépe budu umět," řekl Hlinka klubovému webu.

Zápasy Sparty většinou sledoval. "Chybí nám pohoda a klid na hokejkách, je to hodně o hlavách. Když hlava nefunguje tak, jak by měla, kluci si nevěří, dělají některé věci jinak, než by chtěli. Z přemíry snahy pak vznikají chyby, netroufneme si drzejší věci, nedovolíme si tolik, než kdybychom byli v pohodě," doplnil Hlinka.

Doufá v podporu fanoušků, kteří po domácí prohře s Olomoucí 1:3 vyjádřili svou nespokojenost s průběhem sezony. "V této situaci bychom jejich podporu potřebovali nejvíc. Zbývá posledních pět zápasů, z toho čtyři hrajeme doma. Nemyslím si, že by si kluci zasloužili bojkot fanoušků. Určitě není čas sezonu teď zabalit. Teď by všichni sparťani měli zůstat na jedné lodi a bojovat," dodal Hlinka.

Třinec pokračuje v pětizápasové sérii venku. Po výhře v Litvínově a velkém obratu ve Vítkovicích chce herní procitnutí po předešlé sérii tří porážek potvrdit i na Spartě. Případným úspěchem by se navíc Oceláři zase přiblížili Plzni a vrátili by se reálně do hry o druhé místo v základní části.

"Jsme rádi, že jsme po té neúspěšné šňůře venku dokázali zabrat a znovu se nakopnout ve dvou tak těžkých zápasech jako v Litvínově a hlavně ve Vítkovicích. Chceme v tom pokračovat. Ale víme, že nás čeká houževnatý soupeř, který bojuje o play-off," řekl trenér Václav Varaďa. Hostům chybějí útočníci David Cienciala, Martin Adamský a obránce Lukáš Krajíček.