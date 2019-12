Sparta hájí první místo před Libercem. Vary s Plzní čeká derby

Vedení v tabulce bude v sobotních zápasech 31. kola hokejové extraligy. Sparta má po čtvrteční porážce v Brně k dobru na druhý Liberec už jen bod. Oba celky se představí v arénách soupeřů: Pražané v Hradci Králové, Bílí Tygři na ledě Litvínova. Na programu je vedle dalších utkání i západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní.

V Hradci Králové věří, že je úspěšně zvládnuté derby na ledě Pardubic nastartovalo. Výhrou 4:1 hokejisté Mountfieldu utnuli šňůru čtyř porážek a nastříleli více branek než během této neúspěšné série. "Vítězství je pro nás hodně cenné, protože to byl velmi důležitý zápas," řekl trenér Tomáš Martinec. "Snad budeme moct další výhru oslavit s fanoušky hned zítra proti Spartě," uvedl kapitán Radek Smoleňák.

Sparta prohrála v Brně 3:5. "Musíme chodit víc do brány, snažit se tam motat, může tam přijít nějaká dorážka... Aby měl gólman těžší pozici, stejně jako to hrají soupeři proti nám. Hradec hraje hodně bruslivý hokej, který není až tak založený na technice jako v případě Komety, ale opravdu bruslí. Jsou rychlí. Ale v extralize to tak je, že kdo nebruslí, ten nemá šanci," uvedl pro klubový web útočník Lukáš Pech.

Prodlouží Liberec sérii?

Litvínov, který má k dobru šest bodů na poslední Pardubice, vyzve Liberec. Před vlastními fanoušky zvítězili hokejisté Vervy pětkrát v řadě. Naposledy v neděli právě s Dynamem, kdy v závěru ztratili vedení 3:1, ale nakonec uspěli v nájezdech. "Mohlo to být o sedm, je to škoda. Nikdy nevíte, kdy ten bod bude rozhodovat," mrzelo obránce Tomáše Pavelku.

Liberec se veze na mimořádně úspěšné vlně. Bodoval už čtrnáctkrát za sebou, z toho 13 zápasů vyhrál. Už devětkrát po sobě navíc inkasoval v základní době maximálně dva góly. Dvakrát za tuto dobu vyhráli Bílí Tygři s nulou, naposledy se jim to podařilo i proti Mladé Boleslavi. "Atmosféra v kabině je výborná. Všichni se usmívají a jsou spokojení. Máme aspoň pěkné Vánoce," pochvaloval si brankář Dominik Hrachovina.

Hokejisté Karlových Varů přišli ve čtvrtek v Olomouci (2:4) o sérii pěti vítězství. "Nejzásadnější problém byl, že domácí celou dobu vedli. Dali první branku a mohli se soustředit na svoji urputnou obranu, nám se proti nim těžko prosazovalo. Olomoučtí byli hodně silní v osobních soubojích a na hokejkách, což spolu s naším neproměňováním šancí rozhodlo," hledal důvody porážky asistent trenéra Tomáš Mariška.

Plzeň po dvou výhrách selhala doma se Zlínem (2:4). "Musíme zapomenout, poučit se a příští zápas vyhrát," řekl útočník Luboš Rob na klubovém webu. "Vary letos hrají výborně. Jedeme tam vyhrát, bude to určitě zajímavý zápas. Ještě nás do konce roku čekají dva duely a oba chceme zvládnout, abychom odčinili tu poslední prohru. Čekám, že to bude atraktivní hokej a věřím, že dáme více gólů než se Zlínem."

Zlín se zvedá

Kometa prožila advent na ledě soupeřů, ale nyní má výhodu, že nemusí cestovat. Po štěpánské vítězné bitvě se Spartou hostí v sobotu Vítkovice, s nimiž dosud hrála dvakrát, ale vždy v jejich hale. V DRFG Areně chce potvrdit výkon proti prvnímu týmu tabulky a opět si připsat tři body.

"Věřím, že nás zase poženou fanoušci, se Spartou byli vynikající," řekl asistent trenéra Kamil Pokorný. Kometa může počítat s širokým kádrem, do něhož se už zapojil i Martin Erat a také nová posila Daniel Rákos.

Ostravané se ve čtvrtek prezentovali v Kladně mdlým výkonem a porážka 1:2 byla hodně milosrdná. "Hokej se hraje šedesát minut, ale my jsme hráli jen část toho utkání," netajil nespokojenost asistent Ladislav Svozil.

Na vítězné vlně jede Zlín. Berani vyhráli poslední tři zápasy s průměrem pěti vstřelených branek a posunuli se na pozice, které znamenají účast v předkole play-off. "Dovezli jsme cenné body z Plzně, která je třetí v tabulce, nyní ale musíme jejich hodnotu potvrdit doma v zápase s Kladnem, které je naším přímým konkurentem," uvedl trenér Robert Svoboda.

Duel s Jágrovým týmem bude posledním pro gólmana Marka Čiliaka, jemuž končí hostování a posléze se vrátí do Brna. "Týmu věřím, můžeme porazit každého. A já se chci loučit vítězstvím," řekl klubovém webu.

Kladno čeká druhý zápas z důležitého trojboje s Vítkovicemi, Zlínem a Olomoucí. Ostravany obrali Rytíři o všechny body. "Je to těžké období, navíc zrovna během svátků, ale to se nedá nic dělat. Je to naše práce, my k tomu musíme přistoupit zodpovědně. Spekulace o uzavření extraligy jdou mimo nás, chceme do desítky a hrát play off," uvedl útočník Jakub Strnad.

Olomoučtí hokejisté přivítají Pardubice, které pod novým koučem Milanem Razýmem stále čekají na první úspěch. Pomoci ukončit sérii čtyř porážek mají Dynamu nové ofenzivní posily Svačina s Jenyšem, kteří Východočechům vypomohou z Brna.

Zápas Mladá Boleslav - Třinec se bude kvůli účasti Ocelářů na Spenglerově poháru v Davosu dohrávat až 22. ledna.