Sparta pod Hořavou zabrala, dno tabulky se zamotává

Hokejisté posledních Pardubic vyhráli ve 43. kole extraligy v Hradci Králové 4:3 a díky třetímu vítězství z posledních pěti zápasů se přiblížili na rozdíl bodu třináctému Litvínovu. I ve čtvrtém východočeském derby v sezoně se radoval hostující tým a v 52. minutě o tom rozhodl Jan Mandát.

Dynamo bylo v úvodu nebezpečnější. Kousal pálil ze strany, ale brankář Mazanec zasáhl. Hostující snaha však vniveč nepřišla. V páté minutě udělal Hradec ve středním pásmu chybu, hosté jeli tři proti jednomu a Kusý vyřešil přečíslení jednoduše - vypálil a prostřelil gólmana.

Kdo by čekal, že branka Dynamo uklidní a povzbudí, mýlil by se. Naopak Hradečtí zareagovali prakticky ihned a hru ovládli. Jenže stál proti nim brankář Kantor, který v minulosti oblékal dres Hradce. V sedmé minutě se předvedl hned dvakrát, perfektně zastavil matadora Koukala i Perretův pokus ze strany. O dvě minuty později však už neměl šanci. Jergl obkroužil celé pásmo, přihrál Filipovi Pavlíkovi, jehož střelu zdálky tečoval obránce Šalda do sítě.

Hradecký tlak pokračoval i poté. Dvakrát mohl skórovat nejlepší střelec týmu Smoleňák, ale ani jednou nebyl přesný. Prosadil se až na začátku druhé třetiny. Po Chalupově zpětné přihrávce vystřelil poměrně zdálky, přesto puk zapadl k tyči. Od té chvíle se hrálo o to, zda Hradec soupeři uteče, či Pardubice získají naději na tolik potřebné body. Šance byly na obou stranách: Hostující Kousal vystřelil zblízka nad, z nadějné pozice minula také domácí Žejdl.

Druhá třetina nakonec skončila dobře pro hosty. Osm vteřin před jejím koncem totiž skóroval Kousal, který převzal mezi obránci puk po Zacharčukově přihrávce a poslal ho po ledě k tyči.

Dynamo branka viditelně povzbudila, na začátku třetí části bylo lepší. Jeho nápor měl navíc úspěšné vyústění. Ve 44. minutě trefil ze vzduchu puk do sítě Blümel. Domácí si sice vzali trenérskou výzvu, rozhodčí zkoumali, zda nedošlo k nedovolenému bránění gólmanovi, ale po chvíli zásah uznali.

Zásah videa přispěl také k vyrovnání. Ve 48. minutě skóroval Eklund, ještě před pár týdny hráč Pardubic. Sudí stejně jako v prvním případě po konzultaci s kolegou u obrazovky branku uznali.

Hrátky se záznamem ani tím neskončily. Krátce po brance projel pardubickou obranou domácí Jergl, poté pokořil Kantora šikovným manévrem. Jenže brankář vykopl bruslí bránu a puk přešel brankovou čáru až těsně poté. Proto nebyl gól uznán.

Pro hosty to bylo byla dobrá zpráva. Ta ještě lepší však přišla v 52. minutě. První útok dostal do šance Mandáta, jeho první ránu Mazanec skvěle chytil, ale dorážku už nezvládl. Nakonec to byla vítězná trefa.

Litvínov x Třinec

Hokejisté mistrovského Třince vyhráli na ledě předposledního Litvínova 3:2 a připsali si třetí výhru z posledních čtyř utkání. Dvěma góly ji zařídil kanonýr Martin Růžička, který po zranění skóroval poprvé v teprve osmém utkání v sezoně a s 250 góly v nejvyšší soutěži a reprezentaci se stal 69. členem Klubu hokejových střelců deníku Sport. Litvínov nebodoval poprvé po čtyřech zápasech, z nichž tři vyhrál, a má už jen jednobodový náskok před posledními Pardubicemi.

Přitom domácí začali dobře a po 47 sekundách vedli. Jarůšek se rychlým manévrem dostal zpoza branky, předal puk Hanzlovi a ten střelou ke vzdálenější tyči překonal Kváču. V sedmé minutě mohl vyrovnat Wolski, který se řítil od vlastní modré sám na Honzíka, kanadský kanonýr ale netrefil branku.

V polovině první třetiny se už Třinečtí dočkali. Stránský si nabruslil mezi obránce, dostal nezištný pas do jízdy od Chmielewského a s přehledem zavěsil. O tři minuty později šli hosté do vedení. Jurčík na pravém kruhu nepokryl Růžičku, který ranou bez přípravy otočil skóre.

Litvínovu se zanedlouho podařilo vyrovnat. Pospíšil našel na brankovišti Jarůška a ten pohodlně poslal puk za Kváču. Poté hostujícího brankáře zachránila horní tyč po Hanzlově ráně z mezikruží. V 18. minutě přidal druhou branku Růžička, který využil dokonalého pasu od Vrány přes šířku útočné třetiny.

Od druhé třetiny nahradil Honzíka v brance Janus. Ve 24. minutě mohl vyrovnat Jarůšek, který jel v oslabení sám na Kváču, trefil ale pouze jeho pravý beton. Na druhé straně prověřil Januse Wolski. V 34. minutě Hrňa hezkou stahovačkou oklamal Ščotku, trefil ale jen brankovou konstrukci.

V závěrečných minutách prostřední části se domácí nemohli i kvůli vyloučení vymanit z třineckého tlaku, ubránili se ale, takže mohli v poslední třetině pomýšlet na bodový zisk.

V 45. minutě Michal Kovařčík mohl pojistit náskok hostů, ale v poslední chvíli zasáhl Hanzl a puk klouzající za brankovou čáru odpálil do bezpečí. Domácí se snažili s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale hosté si jednobrankový náskok hlídali. Na hře bylo vidět psychické rozpoložení obou týmů. Litvínovu nepomohla v závěru ani přesilovka či hra bez brankáře.

Zlín x Plzeň

Hokejisté Zlína vyhráli doma nad Plzní 4:0, zabrali po třech porážkách a udrželi se na 9. místě. Druzí Indiáni si připsali třetí porážku za sebou. Dvěma góly se podílel na úspěchu Beranů útočník Antonín Honejsek a gólman Libor Kašík udržel díky 32 úspěšným zákrokům poprvé v sezoně čisté konto.

Jako první zahrozili hosté, Gulaš ale Kašíka nadvakrát nepřekonal. Zlín zanedlouho přišel o útočníka Okála. Soupeřovo nahození jej trefilo přímo do obličeje a hřiště opustil v doprovodu záchranářů. V páté minutě se Berani ujali vedení. Po vyhraném buly prostřelil Frodla Dufek.

Na druhé straně se uvolnil Pour, Kašík jeho pokus zastavil. Ve velkých šancích se ocitl Honejsek. Nejprve po přihrávce Kubiše trefil tyč. Poté už však mířil přesně a přidal druhý zlínský gól.

Potřetí domácí skórovali na začátku druhé třetiny. Pas Hermana z pravé strany usměrnil do sítě Sedláček. Snížit se pokoušel Rob, Kašík vytáhl zákrok vyrážečkou. Poradil si i s vyloženými možnostmi Němce a Zdráhala. Prvně jmenovaný neuspěl ani po přesilovkové ráně z voleje.

Indiáni byli dopředu hodně nebezpeční, selhávali ale v koncovce. Heřmana zakončujícího z mezikruží vychytal pohotový Kašík. Zlínský náskok mohl zvýraznit Řezníček, odkrytou část Frodlovy branky ale minul.

Druhý gól v utkání zaznamenal Honejsek. Novopečený otec ve 44. minutě dorazil za Frodla střelu Claireauxe. Třetí část také okořenila bitka mezi Kubišem a Jankem. Do samostatného úniku se pak ještě dostal Herman, plzeňského brankáře však nepřekonal.

Sparta x Brno

Hokejisté Sparty v prvním utkání pod vedením nového trenéra Miloslava Hořavy porazili Brno 4:3 v prodloužení. O první výhře Pražanů po čtyřech zápasech rozhodl v nastavení druhým gólem v utkání Michal Řepík. Domácí útočník Lukáš Rousek si připsal tři asistence. Brno prohrálo poprvé po třech výhrách.

Hořava, který Spartu vedl už v sezoně 2010/2011, se ujal funkce v sobotu po čtvrtečním odvolání německého kouče Uweho Kruppa a jeho asistenta Jaroslava Nedvěda.

Poprvé od října se v domácím dresu představil obránce Pavelka, který do konce ledna hostoval v Litvínově. Sparta byla v první třetině aktivnější, ale všechny její pokusy ztroskotaly na brankáři Vejmelkovi. Nakonec se 25 vteřin před koncem úvodního dějství prosadila Kometa. Stránský vyslal do úniku Zaťoviče a hostující kapitán vyzrál na Machovského.

Sparťané srovnali na začátku druhé části. Rousek využil špatné rozehrávky hostů a zpoza brankové čáry přihrál volnému Sukeľovi, který střelou z první překonal Vejmelku.

V polovině utkání využili Pražané přesilovku. Smejkal našel zadovkou kapitána Řepíka, jenž otočil skóre. O 91 sekund později domácí zvýšili. Kudrnova zpětná nahrávka od zadního mantinelu doputovala k přesně mířícímu Říčkovi.

Kometě vyšel úvod závěrečné třetiny a po 29 vteřinách snížila. Zaťovič přihrál Muellerovi, který stejně jako Řepík s Říčkou zakončil z pokleku ranou bez přípravy.

V 55. minutě Brno vyrovnalo. Svozil se podél hrazení prosmýkl sparťanskou obranou a předložil puk Horkému, jenž se z mezikruží trefil do poloodkryté branky.

Vítězství domácích zařídil v O2 areně před 14.518 diváky Řepík, který se po Rouskově pasu prosadil střelou z první.

Karlovy Vary x Olomouc

Hokejisté Olomouce vyhráli v Karlových Varech 4:2 a porazili Energii už popáté v řadě. Hanáci uspěli podruhé za sebou a v boji o předkolo play off na desáté pozici unikli jedenáctému Kladnu už na rozdíl deseti bodů. Energie nebodovala poprvé po pěti duelech, z nichž čtyři vyhrála.

Hned v páté minutě se hosté ujali vedení. Ostřížek využil chybu gólmana Novotného, který nepokryl Knotkem nahozený puk od zadního mantinelu, a osamocený olomoucký útočník otevřel skóre. V deváté minutě si Burian nabruslil mezi karlovarské obránce a podruhé prostřelil domácího gólmana.

Nepohodu a zmar Energie v první třetině ještě umocnil v 15. minutě Knotek, který využil po vyloučení Šafáře a Beránka přesilovou hru pěti proti třem.

Domácí ožili ve 22. minutě po brance Rohana, který z nenápadné akce prostřelil Konráda. Karlovarští zlepšili bruslení a začali být Olomouci vyrovnanějším soupeřem, ale i přesto mohl Irgl po Emingerově chybě opět navýšit skóre na tříbrankové vedení.

Na druhé straně ve 34. minutě zabránil Beránkovi ve skórování za cenu faulu Kolouch. Západočeši se kontaktní branky dočkali o čtyři minuty později. Po nepřehledné situaci v obranném pásmu hostů Gríger nezištně přiťukl puk Rachůnkovi a ten střelou z první vrátil Energii do zápasu.

V závěrečných dvaceti minutách Západočeši dřeli a vytvářeli si šance. Tu největší měl ve 48. minutě Mikúš, ale puk, který už směřoval za Konrádova záda, vykopl z brankové čáry Vyrůbalík. Další šanci k vyrovnání dostali domácí v 53. minutě při vyloučení Irgla. Šance Poláka a Fleka ale zůstaly nevyužity a vítězství Olomouce zpečetil do prázdné branky Musil.

Vítkovice x Kladno

Hokejisté Vítkovic zvítězili nad Kladnem 3:0 díky gólům Rastislava Deje, Jana Štencla a Robertse Bukartse. Ostravský celek vyhrál už počtvrté v řadě a dotáhl se na bod právě za jedenácté Rytíře, kteří prohráli pošesté za sebou. Vítkovický gólman Miroslav Svoboda udržel počtvrté v sezoně čisté konto.

Ostravané začali aktivně a první slibnou příležitost měl Mallet, jenž se bekhendem snažil poslat puk pod horní tyčku, ale kladenský brankář Cikánek zasáhl včas. Rytíři přidali na aktivitě a snažili se pálit ze všech pozic.

Ke dvěma střelám se dostal i Jágr. Nejprve zblízka trefil Svobodu, pak vystřelil bez přípravy z pravého kruhu, ale zamířil jen do betonu vítkovického gólmana. V polovině utkání se do rozepře dostali Lakatoš s Romančíkem a v době, kdy oba hráči seděli na trestné lavici, padl úvodní gól utkání.

Rosandič rychle zavezl kotouč do pásma, předal ho Malletovi, jenž puk posunul na Deje, a ten pohotově přes dotírajícího Jágra doklepl puk do poloprázdné branky. Vzápětí mohli hosté srovnat poté, co Vítkovičtí zapomněli na Zikmunda. Ten se ocitl sám před Svobodou, ale překonat ho nedokázal.

Ostravané s jistým Svobodou v brance dál drželi těsný náskok a definitivně rozhodnuto bylo v 51. minutě, kdy si pomohli přesilovkou. Schleiss chytrou zpětnou přihrávkou našel Štencela, jenž si rychlou kličkou položil Cikánka a poslal puk do odkryté klece.

Kladno si ještě vzalo trenérskou výzvu, ale rozhodčí po ověření videa nezměnili názor. Vítkovice nakonec zvítězily 3:0 po trefě Bukartse do opuštěné kladenské branky. Rytíře od posledního sestupového místa dělí pouze šest bodů.

Mladá Boleslav x Liberec

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli nad Libercem 4:1 a proti Bílým Tygrům uspěli poprvé po pěti vzájemných zápasech. Bruslařský klub bodoval popáté v řadě a z toho potřetí zvítězil. Vedoucí Liberec prohrál podruhé za sebou, přesto drží před druhu Plzní stále osmibodový náskok.

Skóre se změnilo už po 19 sekundách. Centr první boleslavské formace Zbořil vrátil před branku nahozený puk a ten se od Šmídovy brusle odrazil za záda gólmana Hrachoviny. Ten se potom předvedl při akci dvou na jednoho a zakončení Hrbase. Na druhé straně si Krošelj poradil se samostatným únikem libereckého kapitána Jelínka. V 18. minutě domácí zvýšili. Do obranné třetiny soupeře pronikl Stránský a zakončil nekompromisní dělovkou.

Ve druhé třetině byla nejdřív k vidění bitka, poté co Skalického natlačil nepříjemně do Hrachoviny jeden z hostujících obránců. Pomstít svého brankáře pak jel Graborenko a výsledkem bylo jeho vyloučení na pět minut a do konce utkání.

Dlouhá přesilovka přinesla první gólovou radost po příchodu z Litvínova Kašparovi, který si vyčíhal puk na zadní tyči po Dlapově přihrávce. A za chvíli mohl přidat i druhou branku, ale tentokrát zasáhl Hrachovina pravým betonem. Domácí hráči se i v oslabení řítili tři proti jedinému obránci, ale Kousal ještě zvolil přihrávku místo střely. Bílí Tygři byli z průběhu zápasu podráždění a domácí si zahráli i krátce proti třem.

Liberec se ve třetí třetině snažil o snížení, ale domácí bránili pozorně. Naopak při Hrachovinově výjezdu za branku mířil do odkryté klece Lunter, ale liberecký gólman puk ještě skokem dokázal vytěsnit. Slovenského útočníka to mrzet nemuselo, protože domácí dovedli utkání v poklidu do vítězného konce.

V něm si ještě druhý bod připsal Kašpar díky asistenci u Najmanova gólu. Třináct sekund před sirénou pak přišel o čisté konto domácí brankář, poté co střelou od modré čáry využil přesilovou hru Knot.