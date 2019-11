Sparta pokračuje ve vítězné sérii, tentokrát to odnesly Vítkovice

Hokejisté Sparty zvítězili v dohrávce 22. kola extraligy ve Vítkovicích 3:1 a druhému Třinci v čele tabulky odskočili na čtyři body. K triumfu Pražanů pomohl gólem a asistencí Robert Říčka a současně přispěl k natažení sparťanské šňůry výher na sedm. Pražané vyhráli v Ostravě podruhé v sezoně a zapsali desáté venkovní vítězství v řadě. Vítkovice naopak už jedenáct zápasů čekají na výhru v normální hrací době.

Sparta do zápasu vstoupila lépe. Krátce poté, co odolala úvodnímu oslabení, šla do vedení. Blainovu ránu před brankou tečoval v deváté minutě Řepík a puk si našel cestu mezi betony Dolejše, který zastoupil v bráně zraněnou jedničku Svobodu.

Vítkovice se proti dobře bruslícímu soupeři toporně prosazovaly. A minimum možností, které se jim naskytly, nevyužívaly. Lakatoš se v 11. minutě dostal při vlastním oslabení do samostatného nájezdu, ale blafák nedokázal zakončit.

Sparta tahala za delší konec i ze startu druhé části. Hosté v 25. minutě narušili a zachytili vítkovickou rozehrávku ještě ve svém útočném pásmu a Sukeľ po rychlé kombinaci s Říčkou a Kudrnou švihem překonal Dolejše podruhé.

Další naději domácích propásl v 38. minutě Dej, jehož dorážku zblízka Sedláček výborně vyrazil. Jenže zářivý okamžik sparťanský gólman devalvoval ve 45. minutě - hrubě podcenil Trškovo nahození zpoza červené čáry a lehoučkou střelu pustil za záda. Vítkovice skórovaly po 132 minutách.

Domácí na začátku třetí části výrazně ožili a chvíli to vypadalo, že by mohli předvést další ze svých obratů. Ale Sparta už jim další vzduch k nadechnutí nedala a sama hbitě kontrovala. Košťálkovu bombu ještě zastavila tyčka, ale v přesilovce se do křížné Pechovy přihrávky přesně z voleje opřel Říčka a bylo to 1:3.

Hosté pak nevyužili ještě krátkou přesilovku pět na tři a další šance při hře pět na pět. Čtvrtý gól měl na holi Buchtele, ale po ideální přihrávce Formana mu puk před prázdnou bránou sklouzl. A sólový nájezd na Dolejše neproměnil v 59. minutě ani Smejkal.