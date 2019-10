Sparta porazila Plzeň, Kladno schytalo debakl

Hokejisté Sparty vyhráli ve 14. kole extraligy na ledě Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a prodloužili svoji vítěznou sérii na devět utkání. Během řádné hrací doby sice na západě Čech dvakrát vedli, ale častěji střílející domácí dokázali vždy gólově odpovědět. Vítězství nakonec zajistil hostům v páté sérii rozstřelu Lukáš Pech.

Domácí i bez zraněných útočníků Vojtěcha Němce, Miroslava Indráka, Martina Heřmana a nově i Tomáše Mertla vstoupili do utkání aktivněji. Po vytočení zpoza branky neprostřelil záhy Sedláčka Straka, stejný hráč v páté minutě z brejku po pravé straně nebezpečně vypálil a gólmana Sparty zachránila branková konstrukce, což potvrdil i videorozhodčí.

Hosté se snažili dohrávat osobní souboje, Indiáni je ovšem přehrávali kombinačně. Sparťany do první sirény od pohromy uchránil jen pozorný Sedláček, který si poradil s pokusem Vlacha a dokázal zastavit vkleče i Moravčíkův průnik.

Na začátku prostřední části našel Rob během přesilové hry přihrávkou zpoza branky Poura, jenž v dobré pozici zakončil slabě. Za chvíli z mezikruží neuspěl volný Suchý. Při další plzeňské přesilovce po špatné rozehrávce Kaňáka před brankou osamocený Dočekal minul a v pokračující početní výhodě po příhře Kracíka od zadního mantinelu trefil Čerešňák pravou tyčku. Vzápětí netrefil dorážkou odkrytou branku Kodýtek.

Poté udeřilo ve 28. minutě překvapivě na druhé straně, když se rozjetý Řepík protáhl mezi obránci, a ač faulován, v pádu otevřel skóre. Po polovině utkání mohl srovnat po spolupráci s Eberlem Straka, ale Sedláček znovu podržel svůj tým. Hosté následně nezužitkovali sérii přesilovek.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili střeleckou převahou domácí. Ve 45. minutě ještě Sedláček vyrazil pokusy Eberleho a Straky, ale Moravčík už tvrdou střelou k levé tyči vyrovnal na 1:1. Následně přidali směrem dopředu také hosté, Smejkal ovšem při přečíslení neprostřelil gólmana Frodla. To se povedlo až v 54. minutě Tomáškovi, jenž se prosadil po objetí branky.

Indiánům pomohl odpovědět o čtyři minuty později vyloučením Polášek. Během osmé početní výhody srovnal ranou bez přípravy z levého kruhu na 2:2 Gulaš. Domácí kapitán tak natáhl svou bodovou sérii na 13 utkání, krátce před prodloužením ještě pálil těsně nad.

V nastavení spálil největší šanci Pech, vše si však vynahradil v rozstřelu vítězným samostatným nájezdem a zajistil Spartě bonusový bod.

Jubilejní zápas Noskovi zhořkl

Hokejisté Zlína podlehli ve 14. kole extraligy doma Karlovým Varům 1:4. Ve třetím utkání pod staronovým trenérem Robertem Svobodou si tak Berani připsali první prohru. Zlínskému obránci Davidu Noskovi zhořkl jubilejní 1000. zápas v nejvyšší soutěži. Energie vyhrála šestý z posledních sedmi zápasů a udržela se na 4. místě tabulky, Zlín je i nadále poslední.

V sestavě Zlína se po zranění a operaci ramene poprvé v sezoně objevil Tomáš Fořt. Trenéři jej zařadili do čtvrtého útoku s Fryšarou a Popelkou. Zahajovacímu buly předcházel slavnostní ceremoniál, při kterém byl oceněn Nosek, jenž jako 19. hráč v historii dosáhl na magickou tisícovku.

První střídání s sebou přineslo nápor domácí elitní formace. Po něm ujel Rachůnek a Čiliak měl co dělat, aby neposedný puk hbitým skokem a vytrčenou holí odklidil pryč. Oba týmy v úvodní třetině pykaly za hru v šesti. Při karlovarské přesilovce vyslal ostrou střelu Polák, Čiliak byl připraven.

Hostující prohřešek mohl potrestal Köhler, ale s Novotným si neporadil. Skóre se měnilo v desáté minutě. Vondráček našel před brankou volného Koblasu, který svou ránu opřel o horní tyč a Energie vedla.

Berani se v první polovině druhé části dostávali do šancí pouze s obtížemi. Claireaux při brejku nepřešel přes Mikúše, který byl posledním karlovarským bránícím hráčem. Nahrávku od Jegliče převzal před brankou nehlídaný Šlahař, ovšem následně nevymanévroval do střelecké pozice.

Na druhé straně Čiliakovi při hře čtyři na čtyři propadl za záda pokus Stříteského, z brankoviště naštěstí pro domácí odpálil kotouč Ferenc. Západočeši se ale druhé branky dočkali, zasloužil se i ni Rachůnek. Snížení Zlína přišlo pět sekund před druhou sirénou, skuliny ve výstroji klečícího Novotného využil navrátilec Fořt.

O vyrovnání usilovali Šlahař s Jegličem a Hermanem, obrana hostů v čele s Novotným jejich tlak ustála. Na pozoru se musel mít i Čiliak. Pokus Vondráčka vytáhl koncem pravého betonu a na hrudi zastavil střelu Knotka z protiútoku. Slibnou možnost nevyužil z mezikruží Žižka. Blízko k navýšení náskoku Energie měl dvakrát Gríger, jeho střela po přihrávce Fleka ani následná teč však v brance neskončily.

Řadu starostí nadělalo Čiliakovi také další Grígerovo sklepnutí puku ze vzduchu. Zlín s přibývajícím časem podnikal čím dál více útočných akcí. Necelé tři minuty před koncem třetí části sáhl ke hře bez gólmana, při ní ale jen pojistil náskok Karlových Varů Polák. Do prázdné branky se pak trefil ještě Kohout.

Hradec vyhrál pod Růžičkou

Hradec Králové vyhrál na ledě Liberce 3:2 a připsal si první vítězství poté, co jejich realizační tým posílil trenér Vladimír Růžička. Naopak Bílým Tygrům se i nadále nedaří, zaznamenali již pátou porážku v řadě a v tabulce jim patří osmé místo. Východočeši jsou pátí.

Oba týmy vstoupily do utkání opatrně, o něco nebezpečnější byli ale hosté. Se střelou Chalupy si však poradil Schwarz. První přesilovku zápasu si zahráli domácí, Mazance v brance hostí ale vůbec neohrozili. Poté hrál dvě početní výhody za sebou Mountfield, šance Jergla a Zámorského ale pokryl liberecký brankář. Na druhé straně pálil v nadějné pozici Knot, mířil ale těsně vedle.

Úvod druhé části vyšel lépe hostům. Ve 23. minutě se Chalupa protáhnul kolem Havlína a bekhendovým blafákem otevřel skóre utkání. Liberec ale přispěchal s rychlou odpovědí. Birner našel z druhé vlny najíždějícího Hudáčka, který střelou do šibenice vyrovnal.

Vedení mohl hostům vrátit aktivní Chalupa, Schwarz ale vytáhnul parádní zákrok lapačkou. Na druhé straně najížděl tváří v tvář Mazancovi Špaček, hostující brankář se ale vyznamenal. Do vedení tak šel ještě před druhou přestávkou znovu hradecký Mountfield. Po zmatcích v liberecké defenzivě tvrdě vypálil Jergl a jeho střelu dorazil za bezmocného Schwarze Koukal.

Třetí branku hostů mohl přidat na začátku třetí části Smoleňák, jeho střelu ale zastavila horní tyč. Poté měli Tygři k dispozici přesilovku, nesehráli ji ale vůbec dobře. Na druhé straně ostře pálil Vincour, Schwarz jeho dělovku vyrazil ramenem. Severočeši přidali na aktivitě a tlačili se za vyrovnáním. Lenc ani Krenželok ale se svými šancemi neuspěli.

Udeřili tak znovu Východočeši. Klíma dobrým napadáním vybojoval kotouč pro Zámorského a ten přesnou střelou pod horní tyč poslal hosty do dvoubrankového vedení. V 56. minutě ale domácí využili zásluhou Birnera početní výhodu a snížili. Stejný hráč mohl poté dokonce vyrovnat, Mazanec ale svůj tým podržel. Domácí to ještě v závěru zkusili se šesti hráči v poli, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

Brno vyhrálo po nájezdech

Hokejisté Brna porazili ve 14. kole extraligy Litvínov 4:3 po samostatných nájezdech a vrátili tak Severočechům porážku z úvodu sezony. O šesté výhře Komety za sebou rozhodl Vladimír Svačina. Brno se udrželo v čele tabulky, Severočeši jsou dvanáctí.

V úvodu zápasu byli aktivnější hosté. Už ve druhé minutě orazítkoval břevno Vejmelkovy branky Jarůšek, další šanci na otevření skóre měl Petružálek.

Kometa se dnes rozjížděla pomaleji, ale přesto šla do vedení, když Kusko uplatnil svůj důraz před brankou a z úhlu poslal puk za Honzíkova záda. Brno se tak dostalo do herní pohody a jeho aktivita byla odměněna druhou brankou. Plášek našel veterána Plekance, jenž se trefil potřetí v sezoně.

Litvínovu ovšem stačilo 26 vteřin přesilové hry, aby se skore měnilo i na jeho straně. Vejmelka vyrazil Pavelkovu střelu, ale Lukeš poslal puk pohotově do sítě. Hosté se pak prosadili i v oslabení, kdy Kašpar potrestal nedůslednou rozehrávku brněnské obrany.

Aktivní hokej na obou stranách pokračoval, Brno strhlo vedení na svojí stranu po ukázkové kombinaci třetího útoku, na jejímž konci byl Lev. Za Litvínov mohl v závěru druhé části vyrovnat Válek, ale nájezd do modré neproměnil.

Ve třetí třetině se domácí snažili eliminovat aktivitu hostí a dlouho se jim ti dařilo. Sedm minut před koncem základní hrací doby ale přesto Vejmelku překonal Válek.

Utkání se tam muselo prodlužovat, vítěze však určily až nájezdy. Na straně domácích se prosadili Zaťovič, Holík a Svačina, z kádru hostů pouze Kašpar a Lukeš, z výhry se tak radovali hráči Komety.

Hanákům se doma nedaří

Hokejisté Vítkovic vyhráli ve 14. kole extraligy na ledě Olomouce 4:3 v prodloužení a v tabulce se posunuli na osmé místo. Hanáci, kteří ve třetí třetině ztratili dvoubrankový náskok, prohráli doma popáté za sebou a jsou desátí. Utkání rozhodl v čase 64:08 útočník Šimon Stránský.

V dresu domácích se premiérově představil útočník Musil, který přišel z Mladé Boleslavi a hned při prvním střídání připravil pro svého spoluhráče zajímavou šanci, která však zůstala nevyužita.

V polovině první třetiny se do šance dostal Irgl, ale Svoboda proti němu vytáhl dobrý zákrok. Branka mohla padnout také z olomouckého přečíslení dva na jednoho, ale Bambulův pokus zneškodnil Svoboda. Na straně Vítkovic se během první třetiny dvakrát do zakončení dostal Zdráhal. Poprvé ale branku přestřelil a podruhé ho vychytal domácí brankář Lukáš.

Do druhé třetiny vstoupily oba týmy ve čtyřech hráčích a více prostoru na ledě přineslo několik zajímavých příležitostí na obou stranách. Lukáš i Svoboda však své branky opětovně uhájili.

Aktivní Irgl se během druhé části dostal k několika dalším zakončením, Svobodu ale i s trochou smůly překonat nedokázal. Povedlo se to až v polovině druhé třetiny prvním gólem v olomouckém dresu Heclovi. Následně zvýšil vedení domácích Irgl, jehož gólu ale předcházel nepotrestaný hrubý faul Strapáče na Černého. Vítkovického obránce museli z ledu odvést na nosítkách.

Přiblížit Hanáky výhře poté mohl v oslabení Strapáč, Svoboda ale svůj tým podržel a i díky tomu mohly Vítkovice předvést velký obrat. Nejprve snížil Bodák a o 42 sekund později vyrovnal Gregorc. Vzápětí byl navíc vyloučen Strapáč a hosté v přesilovce udeřili potřetí.

Olomouc však tři rychle inkasované branky nepoložily a podařilo se jim ihned vyrovnat. Na Balážův gól odpověděl po 14 sekundách Skladaný. Zbývající čtyři minuty základní hrací doby se již dohrály bez vstřelené branky a utkání šlo do prodloužení. Druhý bod nakonec hostům zajistil Stránský.

Kladno utrpělo debakl

Hokejisté Kladna utrpěli ve 14. kole extraligy doma s Třincem debakl 1:7, prohráli počtvrté za sebou a ze série tří domácích zápasů vytěžil nováček jediný bod. Mistrovští Oceláři si spravili chuť po sobotní prohře v Plzni 1:6 a v desátém venkovním utkání v sezoně se radovali z teprve třetí výhry.

Dva góly vstřelil Matěj Stránský a tři asistence si připsal Petr Vrána. V dresu domácích vyšel poprvé po sedmi zápasech bodově naprázdno sedmačtyřicetiletý hrající majitel Jaromír Jágr, který při své sérii vstřelil sedm branek a na čtyři přihrál.

Rytíři nastoupili poprvé v sezoně ve třetí sadě zlatých dresů a fanouškům nachystali na kostce na ledem halloweenské představení v maskách. Do utkání vstoupili aktivně, ale Zikmund a Strnad úvodní šance nevyužili. Na druhé straně ve čtvrté minutě trefil Marcinko horní tyč.

Oceláři se dočkali před polovinou úvodní části vedení, když Melkovo vyloučení potrestali hned po třech vteřinách. Vrána vyhrál v levém kruhu vhazovaní na Hrňu, který nedal ranou do protějšího horního rohu Godlovi šanci. Při Gernátově trestu ve 13. minutě uvolnil Jágr ideálně Stacha, ale ten možnost na vyrovnání nevyužil. Své příležitosti neproměnil ani Valský.

Ve 22. minutě Kladenští dvakrát zaváhali v defenzívě a hosté během 11 sekund zvýšili na tříbrankový rozdíl. Nejdříve po Hrehorčákově akci dorážel úspěšně Kofroň a vzápětí se dostal snadno ke své desáté brance v sezoně Marcinko.

Třinec měl přes snahu domácích zápas plně ve svém moci. Při Nashově trestu se sice ještě neprosadili, ale v polovině utkání při signalizované výhodě zamířil přesně obránce Roth. Zmar Kladna domunentovala přesilovka při trestu Ondřeje Kovařčíka, při které ujali do přečíslení hosté a po přihrávce Michala Kovařčíka zakončil do okryté branky Stránský. Při trestu Hajného ještě zamířil do tyč Roth.

Do závěrečné části nahradil v kladenské brance Godlu Cikánek a hned po 40 sekundách inkasoval, když přesilovku využil Stránský. Ve 44. minutě sebral Kváčovi čisté konto Melka, ale při Smetanově vyloučení vrátil Ocelářům šestibrankový náskok Chmielewski. Domácí měli k dispozici ještě dvě přesilové hry, ale prohru nezmírnili.