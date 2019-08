Startuje hokejová Liga mistrů. Čeští zástupci dostanou přidáno

Vítěz hokejové Ligy mistrů, jejíž šestý ročník začne ve čtvrtek 29. srpna úvodními zápasy ve skupinách, se může těšit na prémii 425 tisíc eur (asi 11 milionů korun). Čtveřice extraligových zástupců Třinec, Liberec, Plzeň a Hradec Králové obdrží poprvé v historii soutěže finanční injekci od svazu za reprezentaci českého hokeje na mezinárodní scéně. Každý z klubů dostane půl milionu korun.

O prvenství, na které za dosavadních pět odehraných ročníků dosáhla hned třikrát švédská Frölunda, se utká 32 týmů ze 13 zemí. Vedení soutěže navýšilo v souladu s původními záměry opět odměnu pro vítěze. Frölunda jakožto úřadující šampion inkasovala minule 365 tisíc eur. Celkově narostly odměny o 400 tisíc eur na 2,34 milionu eur.

Odměny stoupají sice pozvolna, ale pravidelně s každou další sezonou, což je důležité i s ohledem na stabilitu celé soutěže. Právě kvůli finančním problémům podobné projekty v minulosti zkrachovaly. Podle plánu současné Ligy mistrů se mají odměny na konci současného kontraktu v sezoně 2022/23 vyšplhat na 3,46 milionu eur celkově, z čehož má být 720 tisíc eur připraveno pro vítěze.

Účinkování českých klubů poprvé finančně podpořil svaz. "Český hokej vnímá, že Champions Hockey League se stala pevnou součástí kalendáře na klubové úrovni. Svaz tak uvolnil dva miliony korun, aby pomohl týmům, které budou český hokej reprezentovat. Každý tým tak obdrží od svazu půl milionu korun," řekl na tiskové konferenci v Praze mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Kluby tuto pomoc oceňují i s ohledem na to, že do plusu se lze v současnosti přehoupnout až s postupem do závěrečných kol play off. "Půl milionu rozhodně není nic zanedbatelného a jde určitě o správný krok, když svaz podpoří český tým, který reprezentuje český hokej na mezinárodní úrovni," uvedl plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Postoj vůči Lize mistrů oproti minulosti podle všeho výrazně změnili v Hradci Králové. "Určitě je velké plus, že se částky na prize money zvedají. Soutěž je pořád na začátku, ale je to výborná myšlenka. A pokud budou přibývat peníze, bude to i čím dál zajímavější pro majitele klubů nejen po té sportovní stránce," řekl trenér Mountfieldu Tomáš Martinec.

"Já to beru z toho sportovního hlediska a zápasy v Lize mistrů jsou pro nás oceněním celoroční práce a zároveň obrovské zkušenosti. Moc si toho vážíme, že si můžeme zahrát zase mezi touto společností nejlepších týmů, už to je pro nás úspěch. Přestože máme silnou skupinu s Frölundou, uděláme vše pro to, aby se nám z ní podařilo postoupit," doplnil Martinec.

Třinec hned v úvodu absolvuje během tří dnů utkání v Lahti a v Minsku. A je zřejmé, že natěšení na konfrontaci jsou i fanoušci extraligových šampionů. "Zájezd Finsko, Bělorusko pro naše fanoušky byl za dva dny vyprodán," uvedl výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel.

"V Lize mistrů jsou to prestižní super zápasy, zahrajete si utkání, co jsou na vysoké úrovni. A my chceme ten pohár vyhrát. Každá trofej, kterou vyhrajete v kariéře, je super. Ne každému se poštěstí vyhrát něco za kariéru. Jdeme hrát o prvenství, ale na prvním místě je postoupit ze skupiny a jít krůček po krůčku," řekl zkušený třinecký bek Lukáš Krajíček.

Dosud nejdál došla z českých klubů Sparta. Pražané se ve třetím ročníku probili až do finále, kde smolně podlehli Frölundě v prodloužení.