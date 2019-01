Straka prodloužil o dva roky smlouvu s Plzní

Hokejový útočník Petr Straka prodloužil o dva roky smlouvy s Plzní, která si tak pojistila jeho služby do konce sezony 2020/21. Šestadvacetiletý plzeňský odchovanec, který se vrátil na západ Čech předloni po osmiletém působení v Severní Americe, je v této sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem Indiánů po Milanu Gulašovi a Vojtěchu Němcovi.

Straka po návratu do Plzně před sezonou 2017/18 odešel loni na konci ledna na hostování do Jihlavy výměnou za útočníka Tomáše Kubalíka. V létě se pak ucházel o smlouvu v Hradci Králové, kde ji nezískal, a nakonec se v polovině srpna vrátil do Plzně.

V této sezoně se mu daří v útoku s Janem Eberlem a Petrem Kodýtkem, kteří také prodloužili kontrakty před necelými dvěma týdny. V 36 zápasech v této sezoně extraligy si Straka připsal 20 bodů za sedm branek a 13 asistencí. Ve 12 duelech Ligy mistrů nasbíral šest bodů za tři góly a stejný počet přihrávek.

"Jsme rádi, že jsme se dohodli také s Petrem a udrželi tedy pohromadě útok, který drží letos vysoký standard. Doufáme, že všichni tři v nastavených výkonech budou pokračovat. Navíc Petr je naším odchovancem, o to je vše příjemnější," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

V extralize má Straka na kontě za dvě sezony 94 utkání a 40 bodů za 20 branek a stejný počet asistencí. Sehrál také hned po návratu ze zámoří dva duely za českou reprezentaci, v kterých nebodoval.

Z Plzně odešel v roce 2009 do juniorské QMJHL, kde strávil tři roky v dresu Rimouski a jednu sezonu v Baie-Comeau. V roce 2010 jej draftoval ve druhém kole jako celkově 55. hráče v pořadí Columbus, ale smlouvu s ním nepodepsal. Na kontraktu se pak Straka dohodl jako volný hráč v roce 2013 s Philadelphií. Sehrál za ni v sezoně 2014/15 tři zápasy v NHL a připsal si dvě asistence.

Jinak působil na farmách v Adirondacku a Lehigh Valley v AHL. V listopadu 2016 jej získalo New Jersey, ale šanci v jeho dresu nedostal. Ročník strávil v Albany v AHL a pak se vrátil do Plzně.