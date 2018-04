Talent Nečas: Užívám si to, půjdeme do toho naplno

Devatenáctiletý talent Martin Nečas patří k hlavní tahounům hokejistů Brna v cestě za obhajobou titulu v extralize a po dnešním dovršení semifinálové série proti vítězi základní části Plzni se může těšit na finále o něco více než jeho spoluhráči. Loni totiž o boj o zlato s Libercem přišel kvůli startu na mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku.

Navíc je v této sezoně Nečas zapůjčený do Komety z Caroliny, s kterou má v NHL tříletý nováčkovský kontrakt. "Je to asi poslední možnost. Já si to tady hrozně užívám a teď prostě do toho půjdeme naplno, abychom to obhájili," řekl novinářům Nečas.

Kometa ve čtvrtfinále vyřadila Vítkovice v nejrychlejší možné době ve čtyřech zápasech a se suverénem dlouhodobé části ztratila jen jedno utkání. Nečas nechce hodnotit, zda má tým ještě větší sílu než v minulé sezoně. "Těžko říct, ještě jsme nevyhráli titul, pořád jsme před tím finálovým krůčkem. Minulý rok jsme vyhráli. Uvidíme po finálové sérii," uvedl Nečas, který na startu sezony sehrál za Carolinu jeden duel v NHL.

Kometa dnes v Plzni zvítězila 6:2 a vyhrála i pátý duel venku v letošním play-off. "Šli jsme do toho od začátku až do konce, že chceme vyhrát. Jak jsme dali gól na 2:1, tak se to možná trošku zlomilo. Oni tam pak měli skoro prázdnou bránu a netrefili to a my jsme dali z protiútoku gól, to je trochu položilo. Myslím, že celý tým odvedl výborný výkon," řekl Nečas.

Podle Nečase hrála Kometa úplně jinak než doma, kde ve středu vyhrála 3:2 a o den později podlehla 1:2. "I když jsme tam jeden uhráli, tak to od nás nebyly úplně nejlepší výkony. Plzeň nás možná trošku přehrávala, tak jsme do toho šli zas naplno a agresivně. Vyplatilo se to," pochvaloval si.

Kometa po vyrovnání Plzně na 1:1 domácí srazila ještě do první pauzy dvěma góly a ve druhé třetiny zvýšila už na čtyřbrankový rozdíl. "Bylo to tím, že se do nás začali tlačit. Oni do nás šli ve čtyřech, napadali i s beky a my jsme z toho chodili do přečíslení," uvedl Nečas.

Klíčové vedení 3:0 na zápasy Kometa získala díky úvodním dvěma výhrám v Plzni a také vítězné trefě Martina Erata v závěru třetího duelu po parádní samostatné akci. "První dva zápasy v Plzni nám daly velké sebevědomí. Ale byla to hrozně vyrovnaná série, neřekl bych, že bychom byli nějak lepší. Rozhodly maličkosti. Asi jsme je plnili trošku líp," uvedl Nečas.

Kometa stejně jako při loňské cestě za triumfem kraluje, přestože začíná všechny série venku. "Vypadá to tak, že se nám venku hraje líp než doma, ale je to vždycky shoda náhod, jak zápas vyjde," podotkl Nečas.

Proti Plzni podle něj rozhodla síla kádru Komety. "Plzeň má výborné hráče, ale my máme celý tým, čtyři lajny a to je naše síla. Když se nedaří jedné formaci, tak ji nahradí další," řekl odchovanec Žďáru nad Sázavou.

V boji o zlato se Kometa utká s vítězem souboje mezi Hradcem Králové a Třincem, který vede 3:2 na zápasy. "Je to jedno, kdo to bude. Jak to dopadne, tak to dopadne. Potřebujeme trošku zregenerovat, připravit se na to a jít do toho stejně jako ta první dvě kola," dodal Nečas.