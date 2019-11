Totální blackout. Zapomněl jsem na bolest, přiznal Tomášek

Chvíle nepopsatelné euforie prožil v utkání 17. kola hokejové extraligy proti Brnu útočník Sparty David Tomášek. Pouhých 15 vteřin před koncem základní hrací doby vstřelil vítězný gól, kterým Pražané dokonali obrat v závěrečné desetiminutovce třetí třetiny z 1:4 na 5:4. Sparta se díky výhře osamostatnila v čele tabulky na rozdíl tří bodů.

"To byl totální blackout. Zapomněl jsem na veškerou bolest a všechno. Euforie. Jsem rád, že to tam spadlo. Byly momenty, že nám to nechtělo do branky jít. Jenom to dalo takovou třešničku tomu, bylo to kousek před koncem, ani nevím kolik sekund. Jsem šťastný, že to tam padlo," řekl novinářům Tomášek.

Kometa si vytvořila tříbrankový náskok díky střelecké efektivitě. "Trochu infarktové, abych pravdu řekl. Mně teda přišlo, že ze všeho dali gól. To bylo ze začátku ubíjející, samozřejmě my měli šanci dát dva góly zkraje. Ale nedali a oni jo. Pak to bylo hodně těžké, stálo to spoustu sil a jsem strašně rád, že jsme to otočili. Pro náš tým velmi důležitý zápas," uvedl třiadvacetiletý Tomášek.

Zápas bylo podle něj těžké zvládnout hlavně po psychické stránce. "Samozřejmě taky síly docházely, měli jsme za sebou Třinec a i s cestováním, takže třetí třetina byla těžší. Psychicky těžké, ale nesložili jsme se. Strašně těžké a pro nás jedině dobře," prohlásil odchovanec klubu.

Sparťané vyhráli jedenáctý z uplynulých dvanácti duelů. Podle Tomáška jdou výkony Pražanů stále nahoru. "Trochu se tady srovnáváme i v O2 areně, což je výzva, protože tady netrénujeme. V tomhle ještě musíme zapracovat a nějakým způsobem se přizpůsobit, ale už to bylo dneska rychlejší," konstatoval.

"Předtím mi přišlo, že nám trvalo půl zápasu, než jsme se srovnali. Dneska mi přišel začátek dobrý, od začátku jsme byli rozjetí, samozřejmě nám to tam nespadlo, jim jo. Ale otočili jsme to," řekl Tomášek, jenž Spartu posílil v říjnu po konci angažmá ve finském klubu JYP Jyväskylä. V 11 extraligových utkáních si připsal osm bodů za pět gólů a tři nahrávky.

Přímému souboji o vedoucí pozici přihlížela nejvyšší návštěva ročníku 14.578 diváků. "Vynikající, pod tímhle se hraje výborně. Část toho udělali brněnští fanoušci, těm se musí dát kredit, že jich sem přijelo tolik. Ale dneska opravdu i naši fanoušci vytvořili parádní atmosféru a před tím se hraje úplně jinak," těšilo Tomáška.