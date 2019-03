Třinec hladce vyřadil Vítkovice, Liberec je krok od postupu

Hokejisté Třince jsou druhým semifinalistou play-off extraligy. Úřadující vicemistr a druhý tým základní části vyřadil Vítkovice v minimálním počtu utkání, poté co pondělní čtvrtý zápas vyhrál v Ostravě na ledě soupeře 5:2.

Vítkovice sice poprvé v sérii vstřelily první gól, hosté ale skóre obrátili třemi využitými přesilovkami. Zlomový gól na 4:2 dal deset minut před koncem při hře pět na tři David Cienciala, v power-play zpečetil postup Ocelářů Ethan Werek.

Domácím po rozbruslení ze sestavy vypadl zraněný elitní centr Roman, přesto konečně poprvé v sérii otevřeli skóre zápasu. Třineckou chybu využil už po 164 sekundách Stránský, který mezi kruhy zamíchal pukem a pak ho zpoza Rotha zápěstím parádně umístil k tyči.

Ale morální vzpruha byla rychle pryč. Třinec se záhy dotáhl zásluhou Svačiny, který si v sedmé minutě najel na Růžičkovu přihrávku a ranou na lapačku překonal Bartošáka.

Hosté od vyrovnávací trefy znovu převzali otěže utkání. Už v 10. minutě otočili i skóre, když Vrána v první přesilovce před Bartošákem sklepl Douderovo nahození.

Ani následná bitka mezi Trškou a Polanským Třinec nevyvedla z vítězné cesty. Oceláři totiž v 15. minutě zužitkovali druhou přesilovku: odražené nahození tentokrát z voleje uklidil do sítě Hrňa.

Tři góly během devíti minut Vítkovicemi značně otřásly, ale z tvrdého direktu ve druhé části dokázali povstat. Nešlo by to bez Bartošáka, který nepovolil čtvrtou trefu Douderovi. Pak si s domácími zahrálo trochu i štěstí, protože Schleissova střela se ve 27. minutě od tyčky odrazila Hrubcovi do zad a putovala za brankovou čáru.

Vítkovice ožily, Kucsera se Zdráhalem v půli utkání mohli srovnat, ale Hrubec obě těžké rány lapil. Krušné chvíle ale přežili i domácí, Wereka i Růžičku zblízka vychytal Bartošák.

Domácí v nástupu do třetí části podnikli závěrečnou ofenzivu, jenže z tlaku nic nevytěžili a málem inkasovali, když Draveckého únik v oslabení zlikvidoval Bartošák. V době vítkovické převahy se však nechali rychle za sebou vyloučit Schleiss a Zdráhala a takřka stosekundovou přesilovku pět na tři v závěru využil nekompromisní dělovkou z kruhu Cienciala.

Za stavu 4:2 už hosté zápas nepustili. Při závěrečné power-play naopak přidal pátý gól do prázdné branky Werek.

Oceláři jsou po mistrovské Kometě druhým celkem, který si zajistil účast v semifinálových bojích. Brňané také ve čtyřech zápasech vyřadili Hradec Králové.

Liberec má mečbol

Hokejisté Liberce vyhráli ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play-off na ledě Mladé Boleslavi 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:1. Bílí Tygři o vítězství rozhodli ve třetí třetině, kdy se v rozmezí 45 sekund prosadili Tomáš Havlín a Jaroslav Vlach. Domácí při power-play dokázali už jen snížit. Postup do semifinále si vítězové základní části mohou zajistit ve středu v domácím prostředí.

Hosté po nedělním nezdaru přidali na důrazu, v první třetině je ale přibrzdila hned tři vyloučení. Středočeši potrestali až Ševcův faul, ve 12. minutě otevřel skóre Procházka.

Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě měli Tygři více ze hry, zároveň ale v jejich obraně vznikala okénka a Mladá Boleslav hrozila z rychlých protiútoků. Po několika nevyužitých šancích na obou stranách se prosadil v 19. minutě Kvapil, který vyrovnal.

Ve druhé části byli hosté střelecky aktivnější, brankář Krošelj ale všechny pokusy bez větších problémů ustál. Ani jeden z týmů si navíc nedokázal vytvořit gólové šance. Nejvíce vzruchu ve vyprodané aréně přinesl ve 37. minutě ukázkový bodyček Kurky na libereckého Hudáčka.

Hned po několika sekundách třetí dvacetiminutovky mohl posunout hosty do vedení Jelínek, z bezprostřední blízkosti ale přestřelil Krošeljovu branku. Skóre se změnilo až v 52. minutě, kdy se ujala Havlínova tečovaná střela. Jen o 45 sekund později navíc Krošelj nedokázal zlikvidovat Vlachův pokus a Liberec se přiblížil třetí výhře v sérii.

Domácí se rozhodli už čtyři minuty před koncem odvolat brankáře a v 59. minutě Šťastný snížil. Vyrovnat se ale domácím i přes pokračující mohutný tlak už nepodařilo.