Třinec se po výhře dostal zpět do čela. Tybor zazářil hattrickem

Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 35. kola extraligy nad Karlovými Vary 4:1. O výhru se zásadně přičinil slovenský útočník Radoslav Tybor, který v rozmezí osmnácti minut zaznamenal klasický hattrick. U všech gólů mu asistoval Ondřej Roman. Energie tak prodloužila svou aktuální nepříznivou bilanci na pět proher v řadě a naplno už nedokázala zabodovat osm utkání za sebou. V Ostravě navíc čeká na výhru od prosince 2013.

Vítkovičtí i necelých 24 hodin po vítězné bitvě s Třincem na sobě nedali znát známky únavy a do zápasu vstoupili aktivněji. Ve 13. minutě si Zdráhal ze vzduchu zpracoval přihrávku Schleisse a střelou mezi Kuchařovy betony otevřel skóre.

Hosté mohli rychle kontrovat, Dolejš si ale hned v následující minutě krkolomně poradil s pokusem Balána. Tybor se pak v 16. minutě v přesilovce při vyloučení Skuhravého šikovně uvolnil kolem mantinelu a přesně zamířil do horního rohu hostující branky.

Dvougólové vedení domácí uklidnilo a ve druhé části rychle soupeře dorazili. Zdráhalův pokus ještě ve 23. minutě zazvonil na tyčku, ale vzápětí se v útočném pásmu znovu obratně uvolnil Tybor a zavěsil potřetí.

Vítkovice z převahy udeřily ještě jednou. To když se v 34. minutě těsně po nevyužité přesilovce opět rychle zoreintoval Tybor a bekhendem zkompletoval čistý hattrick.

Až pak se dostali ke slovu i hosté a Balán prudkou ranou nad ledem připravil Dolejše o nulu. Karlovarští ještě v závěru druhé části mohli snížit na dvoubrankový rozdíl, ale proti Kohoutovi skvěle zakročil Dolejš a domácí tak dohrávali závěr bez nervů.

Západočeši se i v třetí části snažili s výsledkem něco udělat a byli v ní celých dvacet minut lepší. Měli však smůlu, že vítkovická dvojka Dolejš měl svůj den: ve 45. minutě zlikvidoval sólový nájezd Grígera a vyřešil i několik dorážek ve dvou přesilových hrách soupeře. Vítkovice si připsaly šestou výhru z posledních sedmi kol.

Hradec otočil duel s Libercem

Hokejisté Hradce Králové vyhráli pátý extraligový zápas za sebou, když ve 35. kole zdolali vedoucí Liberec na svém ledě 3:1. Hostům nepomohlo vedení po dvou třetinách, Mountfield ve třetí části otočil skóre třemi trefami a bodově se na Bílé Tygry dotáhli. Gól a nahrávku zaznamenal bek Petr Zámorský, dvě asistence připojil útočník Petr Koukal.

Zápas začal velkým tlakem lídra soutěže. Liberec byl celou úvodní třetinu jednoznačně lepší než domácí a v prvních sedmi minutách si vytvořil tři velké šance. Nejprve měl možnost útočník Kvapil, ale gólman Maxwell, jenž se do brankoviště vrátil po zranění třísel, zasáhl. Podobně se mu vedlo i při dvou soubojích s Filippim. Liberecký útočník na něj nevyzrál střelou z kruhů ani ranou v přesilovce. Stejně dopadl také jeho spoluhráč Krenželok, když Maxwell vychytal jeho samostatný únik.

Na začátku druhé třetiny měl největší libereckou příležitost Kvapil. Ve středním pásmu obral chybujícího Zámorského, jel sám na bránu, jenže Maxwell stačil včas uzavřít mezeru mezi betony. Hradec byl pod tlakem, za což mohla i častá vyloučení. Například útočník Rákos byl na trestné lavici třikrát. Jeho třetí trest byl také potrestán. Obránce Šmíd se trefil ve 32. minutě přesně do horního rohu.

Ve třetí třetině pokračoval úporný boj. V útoku byl častěji Liberec, jenže Hradečtí byli čím dál nebezpečnější. V 50. minutě se jim povedlo vyrovnat, když Paulovič tečoval střelu Zámorského. O tři minuty později přišel zlomový moment: liberecký útočník Hudáček jel z pravé strany sám na Maxwella, ale domácí brankář zasáhl lapačkou. Hned z protiútoku Mountfield udeřil, když Koukal vypálil z kruhu a jeho pokus dorazil Chalupa.

Hosté měli poté několik šancí, tou největší byla Birnerova teč, kterou chytil Maxwell. Dvě minuty před koncem začali hrát Severočeši bez gólmana. Srovnat mohl Filippi, jenže zblízka přestřelil. Výhru Mountfieldu pak potvrdil střelou přes celé hřiště Zámorský.

Chomutov doma padl

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Chomutov na jeho ledě 5:3. Piráti tak čtvrtou výhru v řadě nepřidali, Středočeši uspěli potřetí za sebou především díky povedené druhé třetině, kterou vyhráli 3:0. Bruslařský klub tak vyhrál sedmý z posledních devíti zápasů, k čemuž velkou měrou přispěl dvougólový střelec Pavel Musil. Hostující forvard přidal navíc i asistenci.

Utkání začalo v tempu a bez častého přerušování. V páté minutě stál Klhůfek na správném místě a vytěžil z tlaku do branky úvodní gól a vedení pro Chomutov.

Domácí si zanedlouho vybojovali přesilovku, ve které se oproti předchozím duelům k vážnějšímu ohrožení Krošeljovy branky nedostali. V 17. minutě to byl naopak bývalý Pirát Dlapa, kdo povedenou ranou od modré čáry překonal Peterse a vyrovnal.

Hned na začátku druhé části Pabiška vybídl v přečíslení Pláňka, jenž však při zakončení do odkryté branky selhal. Za pár vteřin už ale dorazil nahození od modré čáry nekrytý Musil, na jehož trefu Chomutov neodpověděl i kvůli další nepovedené přesilovce.

Udeřit tak mohli znovu Bruslaři. V rozmezí 27 vteřin se prosadili podruhé v zápase Musil a po něm i Šťastný, kteří navýšili skóre už na 4:1. Po Tomicově nadějném pokusu Piráti nevyužili další nabídnutou početní výhodu a měli tak před sebou na třetí dějství velkou překážku k překonání.

Ve 42. minutě skóroval poprvé v sezoně kapitán Tomica, na kterého nenavázal Sklenář z úniku ani Duda po nepovedené rozehrávce Středočechů. Zanedlouho si domácí v pěti proti čtyřem vypracovali další střelecké pozice, kontaktní branka přišla ale až krátce poté, když z mezikruží zavěsil Jank. Finální podobu výsledku však dal z úniku Žejdl.

Pardubice opět trpěly

Hokejisté Zlína porazili poslední Pardubice 5:1. Berani tak jasně porazili Dynamo i potřetí v sezoně, shodně dlouhou sérii pěti porážek obou celků tak utnuli oni. Už v čase 16:11 vedl Zlín 3:0.

Na den přesně 90 let od svého prvního oficiálního zápasu slavil zlínský klub. Velká sláva byla před zápasem, kdy do síně slávy zlínského hokeje byl uveden trojnásobný mistr světa a kapitán zlínského mistrovského týmu z roku 2014 Petr Čajánek. Jeho dres s číslem šestnáct byl vyvěšen pod strop tamního stadionu a číslo navždy vyřazeno z užívání. "Jsem rád, že jsem tu mohl být s rodinou. Děkuji moc fanouškům za tu atmosféru, kterou vytvořili," vzkázal Čajánek.

Pak už se šlo na boj o extraligové body. Berani v replikách dresů z vicemistrovské sezony 1995/96, kdy Čajánek začínal kariéru, zcela ovládli první třetinu. V sedmé minutě překvapil Hamerlíka střelou na bližší tyč Šlahař, načež měly Pardubičtí dvě možnosti srovnat stav, jenže ránu Duška ani hrubou chybu gólmana Kašíka za brankou v gól nepřetavili.

A právě Dušek seděl na trestné lavici v moment, kdy na 2:0 zvyšoval střelou z kruhu Valenta. Čas 17. minutě Berani vedli už o tři góly, když teprve pátá střela na Hamerlíkovu branku skončila opět v síti. Prosadil se Fořt, jenž tak předčasně ukončil účinkování pardubického gólmana v utkání. Nahradil ho Kacetl.

Naději Dynamu vystřelil po pauze Ihnacak, následně ale Pardubice opět upadly do své dlouhodobé krize. Téměř přesně v polovině zápasu se prvního gólu ve zlínském dresu dočkal Anděl - 4:1.

Velmi živo bylo dvacet vteřin poté. Nejprve Holland v potyčce roztrhl Kubišovi slavnostní dres, načež dostal nejprve dvouminutový a poté také osobní trest do konce utkání trenér Pardubic Lubina, který tak musel putovat na tribunu mezi rozzuřený zlínský dav.

Berani měli následně možnost téměř čtyřminutové hry v pěti proti třem, kterou hned po 12 vteřinách využil v náhradním dresu hrající Kubiš. Ve zbytku druhé a ani v celé třetí třetině už se fanoušci dalšího gólu nedočkali, pouze bitky po závěrečné siréně, ve které byl nejaktivnější hostující Holland a také on si vysloužil trest do konce zápasu.

Litvínov vyloupil Brno

Hokejisté Brna v pátém domácím zápase po sobě poprvé nebodovali, Litvínov po výhře 5:3 naopak poprvé v sezoně nevyšel z duelů s mistrem naprázdno. Gólem a asistencí se o to postaral útočník Lukáš Kašpar, který ještě na podzim oblékal dres Komety, dvakrát v dresu vítězů skóroval Viktor Hübl. U všech tref Brna byl forvard Petr Holík - jednu sám dal, u dvou dalších asistoval.

Kometa začala aktivně, jakoby chtěla navázat na povedený start z pátečního zápasu proti Karlovým Varům. Jenže Litvínov byl na tuto variantu dobře připraven, na své modré čáře vytvořil pevný obranný blok, přes který se domácí kombinačně neprosadili. Individuálně to zkusil Plekanec, ale když už objel gólmana Petráska, nezasunul puk mezi tyče.

Hosté trpělivě čekali na své šance. A ty přišly hned dvě v krátkém časovém rozmezí 36 vteřin. Nejprve Hübl nedal sólo, ale vzápětí střílel zcela volný a otevřel skóre, brzy poté se navíc prosadil ještě na podzim člen brněnské sestavy Kašpar.

Nečekané manko vyburcovalo Brno k větší aktivitě směrem k bráně, Holík ve svém 500. zápase v extralize korigoval skóre, ale dvoubrankový náskok si Litvínov po další nedůslednosti domácí obrany vzal zpět díky Válkově trefě z 19. minuty.

Pouze dvě chycené střely z pěti posadily na lavici náhradníků juniorského reprezentanta Dostála. Vejmelka sice nebyl úplně bez práce, ale více starostí měli jeho spoluhráči směrem dopředu. Ve snaze o snížení náskoku jim však překážela velmi pevná a organizovaná obrana Vervy, která ponížila počet brněnských šancí na minimum.

Blízko ke korekci výsledku měli znovu Holík a Ondřej Němec, ten ale trefil jen tyč. Brnu navíc nevycházely přesilovky a tak gól úlevy trefil těsně před klaksonem ohlašujícím druhou pauzu kanonýr Mueller po vzorné spolupráci celého elitního útoku Komety.

Jelikož ani ve třetím dějství neuhnul Litvínov zcela zákonitě ze hry ze zabezpečené obrany, neslo se celé ve snaze Brna o vyrovnání. Příliš šancí k tomu ale Kometa neměla. V 54. minutě navíc přidal čtvrtou trefu Litvínova Hanzl. Už po 34 sekundách ale snížil Ondřej Němec. Brnu nevyšla přesilovka v samotném závěru a ani power play, při níž zmar obhájce titulu dokonali Severočeši Hüblovým gólem do prázdné branky.

Plzeň porazila Olomouc i počtvrté

Hokejisté Plzně zvítězili na ledě Olomouce přesvědčivě 4:0. Škoda bodovala popáté za sebou, z toho čtyřikrát zvítězila, Hanáci naopak prohráli počtvrté v řadě a podruhé za sebou doma neskórovali. Západočeši potvrdili výhru třemi trefami v samém závěru. Gól a nahrávku si připsal útočník Jan Eberle, třetí čisté konto v sezoně vychytal díky 36 zákrokům Dominik Frodl.

Do domácí sestavy se po delší pauze vrátili nejproduktivnější hráč Irgl a kapitán Vyrůbalík, jenže Olomouc už po 34 vteřinách prohrávala, když otevřel skóre po otočce kolem branky Gulaš. Hanáky tento okamžik nabudil a v následujících minutách se do dobrých šancí dostali Knotek a Burian, ale ani jeden z nich nedokázal přesně zakončit.

V průběhu první třetiny mohly padnout také vlastní góly na obou stranách po odrazech od bruslí obránců. Štěstěna ale byla spravedlivá a puk v obou případech zamířil vedle tyče. Minutu před přestávkou při přesilovce Plzně vyrazil do brejku Knotek, ale po nepřesvědčivém zpracování kotouče musel zakončovat v pádu a Frodla překonat nedokázal.

Stejně jako v první třetině se hned v první minutě druhé části do zakončení dostal Gulaš, jenže trefil Lukáše do masky. Pak ujížděl sám na olomouckého brankáře v oslabení Straka. Ani on ale nebyl úspěšný, protože vůbec netrefil branku. Skvělým zákrokem se jen o malou chvíli později prezentoval Lukáš, který nejdříve přečetl Kracíkovu kličku a následně i vsedě vychytal střelu od modré čáry. Olomouc se dostala do dobrých střeleckých pozic z vrcholku kruhů pro vhazování. Přestože náznaků šancí bylo ještě několik, druhá třetina žádnou další branku nepřinesla.

Ve třetím dějství se Plzeň dostala do několika závarů před Lukášem při přesilových hrách. Přestože bylo v brankovišti domácího brankáře pořádně rušno, stav se neměnil. Olomouc se do šance dostala zásluhou Irgla a jeho střely z úhlu. Frodlovi sice vypadl puk do brankoviště, ale tam nebyl na dorážku nikdo z olomouckých hráčů.

Dobrou hru Hanáků v oslabení potvrdila také situace, kdy na Frodla ujížděl osamocený Knotek. Brankář Plzně byl však opět bezchybný. Ve stejné přesilové hře se blýskl i jeho protějšek Lukáš, který zasáhl proti střele Kováře, kterou před ním ještě nebezpečně tečoval Gulaš.

Plzeň o svém vítězství definitivně rozhodla v posledních pěti minutách. O druhou trefu se postaral Němec, který se šikovně protáhl před branku a prostrčil Lukášovi puk mezi betony. Vzápětí se po nahrávce exolomouckého Eberleho prosadil Kodýtek. Sám Eberle pak po přečíslení skóre uzavřel.

Třinec vybojoval výhru

Třinec udolal doma Spartu Praha 2:1 a vrátil se díky lepšímu skóre do čela soutěže před Liberec, který nedosáhl na body v Hradci Králové. Hosté, za které v brance nastoupil poprvé Jakub Sedláček, zůstali na devátém místě. Oceláři rozhodli o jedenácté domácí výhře v řadě ve 35. minutě, kdy nerozhodný stav zlomil útočník Aron Chmielewski.

Třinci chyběl jeden z forvardů elitní formace Marcinko, který v sobotním derby ve Vítkovicích vyfasoval po závěrečném klaksonu trest na pět minut plus do konce utkání. Na druhé straně Sparta udělala po předchozí výhře v sestavě jedinou změnu - do branky poslala Sedláčka, jehož získala v průběhu týdne ze Zlína.

Nová akvizice Pražanů inkasovala z první vážnější šance domácích. Sparta při přechodu do útočného pásma ztratila kotouč, hru rychle otočil Polanský a Svačina ze sólového úniku zamířil přesně do levého horního růžku. Hosté přitom byli do té chvíle aktivnější, dobře narušovali rozehrávku Třince, ale nedorozumění Rotha s Bukartsem nevyužil zblízka Pech a trefil jen tyč.

V dalších dvou velkých šancích Sparty se vyznamenal Hrubec. Kudrna, který se ocitl před ním sám, ale ani nadvakrát třineckého gólmana neprostřelil. Později zlikvidoval gólovou dorážku i Klimkovi. Pražané se přesto dočkali zaslouženého gólu. Bukarts přihrál v útočném pásmu nepřesně a Piskáček, který naskočil do hry z trestné lavice, zakončil nájezd ranou pod horní tyčku.

Od prostřední části přeházel domácí trenér Varaďa složení útočných formací a jeho svěřenci měli optický tlak. Největší šanci si však vypracoval hostující Smejkal, který v oslabení pláchl třinecké obraně, ale nenašel místo mezi betony Hrubce.

Zanedlouho udeřilo na druhé straně. Galvinš našel střílenou přihrávkou hůl Chmielewského, od níž se puk dostal těsně za čáru odkryté branky, což potvrdil i sudí u videa. Polský útočník mohl v dalším střídání skórovat znovu, ale v přečíslení dva na jednoho tentokrát netrefil přesně.

Sparta se ve třetí třetině dlouho nemohla nadechnout k nějakému náporu, i když v úvodu hrála přesilovou hru. Poté ji navíc oslabil Jones, jemuž se nelíbilo, když ho rozhodčí přísně vyloučili a za slovní protesty byl poslán do sprch. Do kabin předčasně zamířil v čase 55:38 i domácí bek Musil, který narazil v útočném pásmu na hrazení Piskáčka a rozhodčí mu udělili trest na pět minut plus do konce zápasu.

Třinec ale kritickou chvíli přečkal bez problémů i díky nedisciplinovanosti Sparty, jejíž dlouhou přesilovou hru zkrátil faulem Košťálek. Domácí ještě mohli při power play pojistit výhru, ale jejich pokusy skončily vždy těsně mimo.