Třinec smetl Kladno. Těsné výhry slaví Vary, Litvínov a Olomouc

Třinečtí hokejisté odstartovali cestu za obhajobou titulu jasnou výhrou 6:2 nad Kladnem. Hrdinou utkání se stal Tomáš Marcinko, který vstřelil hattrick a připsal si navíc přihrávku. Oceláři rozhodli mezi 24. až 32. minutou, kdy z 1:0 odskočili až na 4:0. Nováček soutěže, jehož výkonu přihlížel pouze ze střídačky Jaromír Jágr, v úvodu třetí třetiny dvěma zásahy snížil. Úřadující mistr ale kontroval dvakrát v 52. minutě během čtrnácti sekund.

"Jsem za ty góly pochopitelně rád, ale hlavní je, že jsme do sezony vstoupili vítězně. Začátek soutěže je vždy velmi důležitý a těší nás, že se nám povedl. Nebyl to ale až tak jednoduchý zápas, těch bodů si vážíme," uvedl Tomáš Marcinko.

První šanci zápasu mělo Kladno, ale Valský špatnou rozehrávku domácích nepotrestal a netrefil odkrytou branku. Třinec brzy na to otevřel skóre. Gernát v přesilové hře minul, ale puk se odrazil od zadního mantinelu k volnému Marcinkovi, který skóroval do prázdné branky. Závěr třetiny patřil nováčkovi, který v početní výhodě několikrát zahrozil. Krásnou kombinaci ale nezužitkoval Valský, proti němuž na poslední chvíli skvěle zasáhl betonem Bartošák, další gólovku pak zahodil Strnad.

"Měli zpočátku obrovské šance, ale Bartéz nás podržel. Možná sehrála roli i jejich nemohoucnost v zakončení. Po první třetině mohl být klidně jiný výsledek," uvedl třinecký obránce Milan Doudera, který je kladenským odchovancem. Byl před pár lety i u sestupu týmu do první ligy. "Plno kluků, se kterými jsem tam hrál, jsou rozházení po celé republice, hodně se to omladilo. Spoléhají hlavně na bojovnost, soudržnost. S tím jdou do sezony. Přeju klukům, ať se udrží, ale budou to mít hrozně těžké," dodal.

Na slibný závěr Kladno ve druhé třetině nenavázalo a doplatilo na zbytečný útočný faul, jímž Melka nabídl domácím 32 sekund dlouhou výhodu dvou mužů. Oceláři díky tomu odskočili. Po hezké kombinaci rychle zvýšil Marcinko a v momentě, kdy se Melka vracel z trestné lavice, přidal Hrňa střelou bez přípravy třetí gól. Rychlé zásahy s Rytíři otřásly natolik, že ve vlastní přesilové hře kupili chyby a Marcinko z brejku dva na jednoho zkompletoval po pasu Adamského hattrick.

"Když Třinec zvýšil na 2:0, chtěli jsme hned dát taky gól a zbytečně jsme otvírali hru. Domácí se tak dostali do vedení 4:0 a tam se zápas rozhodl," přiznal kladenský trenér David Čermák.

V kabině Kladna zřejmě trenéři zvedli o přestávce hlas, protože hosté vstoupili do třetího dějství aktivně. Valský si ještě v úniku neporadil s Bartošákem, ale o minutu později vyslal Barinka krásný pasem na zteč Strnada, který snížil. Hosté ožili a Redlich z mezikruží přidal druhý gól, ale další drama domácí odmítli dvěma trefami v 52. minutě během čtrnácti sekund. Prosadili se Ondřej Kovařčík, který zakončil sourozeneckou souhru s Michalem, a po individuálním průniku Vrána.

"Vyhráli jsme zaslouženě, ale výsledek je pro Kladno krutý a neodpovídá obrazu hry. Hrálo velmi dobře, ztížilo nám to," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

"Prohráli jsme si to sami zbytečnými fauly a nevyužitými šancemi. Start jsme nezvládli, ale musíme se odrazit od drobných věcí a jít do dalšího zápasu. Rozebereme si věci, které byly špatně, kde jsme zbytečně ztráceli puky a pokusíme se to odstranit," řekl kladenský obránce Michal Barinka.

Litvínov proti Brnu bere všechny body

Hokejisté Litvínova otočili domácí souboj s favorizovaným Brnem a zvítězili 2:1. Kometa se ujala vedení v deváté minutě zásluhou Jana Hruška, ale už 12 vteřin poté vyrovnal František Gerhát a v 29. minutě otočil stav sedmnáctiletý útočník Jan Myšák, jehož gól byl nakonec i vítězný.

"První zápas je vždycky specifický, o to víc, když hrajete s Kometou. Přišel plný stadion, atmosféra fantastická. Zápas byl vyrovnaný. Jsme rádi, že se nám doma povedlo získat důležité tři body. Bojovnost našich hráčů byla úžasná, přistoupili k tomu tak, jak jsme si řekli před zápasem, do posledního hráče," řekl na tiskové konferenci trenér Vervy Jiří Šlégr.

Kometa se v deváté minutě prosadila dvě sekundy poté, co se ubránila dvouminutovému oslabení. Plekanec ve středním pásmu nahodil puk před branku, kde do něj Hruška šťouchl, čímž překonal brankáře Januse.

Verva přišla za 12 vteřin s bleskovou odpovědí. Hanzl si najel k zadnímu hrazení, odkud přihrál před branku na Gerháta a slovenský útočník srovnal. "V první třetině po našem gólu bylo důležité pro vývoj utkání, že domácí hned v další střídání srovnali, když náš hráč ne úplně ideálně obsadil soupeře. Chyby v utkání přicházejí, což je normální. Bohužel my jsme ji udělali hned po tom, co jsme se dostali do vedení," litoval brněnský kouč Petr Fiala, který po minulé sezoně nahradil na střídačce Libora Zábranského.

V 19. minutě si domácí před hostujícím gólmanem Vejmelkou vytvořili závar, jenže Myšák ani Jarůšek se neprosadili. Na druhé straně neuspěl z brejku hostující kapitán Zaťovič.

Ve 25. minutě se Holík ocitl blízko druhému úspěchu hostů, ale z úhlu zamířil jen do boční sítě odkryté branky. O čtyři minuty později dokonal Litvínov po pohledné kombinaci obrat. Jarůšek nahrál na druhou stranu Kašparovi, který před brankovištěm našel volného Myšáka, jenž zakončil přesně z první.

"Musím pochválit celou lajnu. Ríša Jarůšek to přehrál na Kašpiho a byla to na milimetr přesná přihrávka na mě," uvedl autor vítězné trefy.

Brno si v prostřední části zahrálo tři početní výhody, ani jednu z nich však nevyužilo. Januse zblízka neprostřelil nadvakrát americký útočník Mueller a v závěru třetiny z kruhu ani Plekanec.

Šestatřicetiletý centr, který si v NHL připsal 1001 startů, nevyzrál na Januse ani z mezikruží v polovině závěrečné dvacetiminutovky. Brno v závěru zkusilo hru bez brankáře a domácí útočník Helt mohl přidat pojistku, ale jeho zakončení do prázdné branky zmařil Plekanec. Litvínov si ale plný bodový zisk nenechal vzít a doma Kometu zdolal po třech porážkách ve vzájemných kláních za sebou, pokaždé navíc v základní hrací době.

Verva tak zkazila Fialovu extraligovou premiéru na brněnské střídačce. "Ve třetí třetině, kdy jsme chtěli být aktivní, jsme měli strašně málo střel, vystřelili jsme pětkrát. Z pěti střel je dost těžké skóre srovnat, i když Tomáš Plekanec tam měl velkou šanci, kdy netrefil puk ideálně a z dorážky pak nedal. Domácí to v závěru ubojovali. Pro mě osobně zklamání, že jsme v Litvínově nebodovali, ale i takový je bohužel sport," prohlásil Fiala.

Olesz se trefil proti "svým"

Hokejisté Olomouce vstoupili do sezony vítězstvím 2:1 v prodloužení na hřišti Vítkovic. O výhře Kohoutů v duelu 1. kola rozhodl 18 sekund před koncem prodloužení v přesilové hře David Škůrek. Moravský souboj okořenil gólem Rostislav Olesz, který v létě ne zrovna v dobrém přestoupil z Vítkovic do Olomouce. Skóroval hned v extraligové premiéře v barvách Hanáků a proti svému bývalému klubu.

Premiérový zápas sezony přinesl z obou stran především hokej plný soubojů. Olomouc s pětičlennou kolonií vítkovických odchovanců v čele s Oleszem znovu vycházela z důsledné defenzívy, přes kterou se domácí v prvním dějství navzdory velké optické převaze neprodrali do žádné větší příležitosti.

Jiskru utkání chytilo až ve druhé třetině. Olesz v prvním mistrovském utkání za Olomouc po příchodu z Vítkovic ve 23. minutě z brankoviště doklepl puk po odrazu od zadního mantinelu do odkryté branky a na důvěrně známém ledě poslal Hanáky do vedení. "To byla jen normální intuice okolo brány, nic speciálního," řekl Olesz.

Domácí se prosazovali hodně ztěžka. Bez zraněného Romana jim nešly ani přesilovky a krátce po obdrženém gólu promarnili i početní výhodu pět na tři. Až když se utkání přelomilo do druhé poloviny, tlak Ostravanů sílil. V 35. minutě Výtisk ideálně předložilo puk Stránskému, který z voleje překonal Konráda.

Vítkovice v závěru druhé části hosty zatlačily, hbitý Zdráhal byl během jediného střídání u dvou obrovských možností, ale ani jedna gólem neskončila.

"Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. Asi to možná bude i tím, že jim brankář zachytal výborně. Je to škoda, určitě jsme měli více ze hry, více šancí a byli jsme více v tlaku. Je to velká škoda, že zápas skončil takto," řekl domácí útočník Šimon Stránský.

Po rušné prostřední části však v závěru hra upadla do nudy a průměru. Až se zdálo, že obě strany brání nerozhodný stav. Z naprostého minima zajímavých situací zaujal jen Zdráhalův výpad po křídle, který byl ale zakončený nepřesnou střelou.

Došlo tak na prodloužení, ve kterém se domácí Trška nechal vyloučit na čtyři minuty. A 18 sekund před koncem se po ledě od modré čáry trefil hostující Škůrek.

"V prodloužení nám v přesilovce čtyři na tři chybělo více trpělivosti a Olomouc tu samou výhodu před koncem využila. Nemám mužstvu nic moc co vytknout," prohlásil kouč poražených Jakub Petr.

Boleslav si doma poradila s Pardubicemi

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili na svém ledě Pardubice 4:1, když o jejich úspěchu rozhodla druhá třetina. V ní domácí hned třikrát skórovali a po úvodním bezbrankovém dějství odskočili do vedení 3:0.

Po úvodním oťukávání si první větší šanci zápasu připsal Žejdl, svou střelou z pravého kruhu však trefil jenom dobře vyjetého strážce pardubické branky Kacetla. Na druhé straně protáhl jako první slovinského brankáře Mladé Boleslavi Krošelje Tybor.

V úvodu druhé třetiny podržel dvakrát domácí hokejisty Krošelj. Nejprve pokryl nájezd Kousala, úspěšný byl i při dalším výpadu, když Látal našel volného Poulíčka. V obou případech se mohl domácí brankář spolehnout na pravý beton.

O změnu skóre se jako první postarala čtvrtá formace Středočechů. Najman s Kousalem obrali v rohu pásma Koláře o puk, který Najman předložil mezi kruhy Flynnovi, jenž zacílil přesně. Ve 33. minutě bylo v mladoboleslavské aréně ještě veseleji.

Zkušený bek Ševc, který posílil tým z Liberce, poslal od modré čáry nabídku na teč Musilovi, který s ní naložil gólově. Tříbrankový náskok dal Boleslavi přesnou střelou Vondrka, ale Bruslařům vydržel pouze několik vteřin, když se za domácí obranou zjevil Tybor a střelou mezi betony otevřel střelecký účet Dynama v sezoně.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře a i přes to, že jsme v první třetině nedali gól, jsme hráče nabádali k trpělivosti. To se vyplatilo ve druhé třetině, kdy zabraly naše individuality, což od nich samozřejmě očekáváme. Navíc to bylo podpořené dobrým výkonem brankáře. Gól na 3:1 nás sice trochu přibrzdil, ale ve třetí třetině už jsme si výsledek pohlídali a dovedli zápas do úspěšného konce," řekl asistent domácího kouče Pavel Patera.

Domácí se snažili ve třetí části kontrolovat hru a držet puk na svých holích. Dynamo přitvrdilo, ale do blízkosti brankoviště se dostávali jeho hráči spíše sporadicky. Bruslaři nakonec žádné komplikace nepřipustili, čtvrtý gól přidal do prázdné branky Žejdl.

"Na utkání jsme se poctivě připravovali, o to větší zklamání ve mně je po výsledku 1:4, ale hlavně po předvedené hře. Soupeř byl rychlejší, důraznější, agresivnější a hlavně rychleji na kotouči. My jsme byli všude o krok pozadu a o tom vypovídá také konečný výsledek," řekl zklamaný pardubický kouč Ladislav Lubina.

Vary proti Zlínu ubránily těsné vedení

Hokejisté Karlových Varů porazili Zlín těsně 2:1. Berani sice ještě v polovině utkání vedli zásluhou gólu Davida Noska z konce první třetiny, ale nakonec odjeli s prázdnou. Vyrovnání zařídil Ondřej Beránek, rozhodující gól dal ve 46. minutě Petr Koblasa.

Úvodní třetina nové sezony mezi domácí Energií a Zlínem vyšla lépe hostům. Od úvodního vhazování byl Zlín opticky aktivnější, ale pouze střela Szturce z mezikruží stála za větší pozornost. Poté, co Karlovarští nevyužili úvodní přesilovou hru, dostali na druhé straně Moravané po faulech Skuhravého a Kubky šanci hrát před první přestávkou minutu a půl přesilovku pět na tři. Z početní výhody uplynulo pouhých 11 vteřin, když jí bombou od modré čáry využil Nosek.

I na začátku druhého dějství byl lepší Zlín a jen díky Novotnému, který rozklekem bravurně zlikvidoval tutovku Kubiše, měli Karlovarští stále jen jednobrankové manko. První větší šanci Západočechů si vytvořil ve 25. minutě při samostatném nájezdu Beránek, ale Kašík si s jeho střelou poradil.

"První třetinu jsme neměli vůbec dobrou, dostali jsme gól a ještě nás podržel Novas v brance v několika nebezpečných situacích. Myslím si ale, že tak od půlky druhé třetiny se zápas otočil, začali jsme více bruslit a do konce už jsme byli lepší," prohlásil Koblasa.

Akce karlovarského útočníka jako kdyby ale domácím vlila krev do žil. Zvýšená aktivita Energie vedla k tlaku v útočném písmu a nedovoleným zákrokům Beranů. Při opakovaném vyloučení Palmberga využil přesilovku ve 33. minutě agilní Beránek, který z bezprostřední blízkosti dotlačil za Kašíkova záda střelu Graňáka. V závěru této části hry mohl dostat Karlovy Vary do vedení Gríger střelou z předbrankového prostoru, na druhé straně kontroval ranou do ramena Novotného Kubiš.

"Bylo to první kolo a byla cítit nervozita z obou stran. Začali jsme velice utěšeně, v první třetině jsme měli více ze hry a hodně tomu napomohl gól z přesilovky. Naopak ve druhé dvacetiminutovce domácí přidali a pro nás to střídání, kdy jsme měli střídačku daleko, bylo hodně náročné," přiznal trenér poražených Antonín Stavjaňa.

Ve 45. minutě předvedl další výtečný zákrok Novotný vytěsněním Kubišovi střely. O minutu později se však po odražené střele dostal k puku Vondráček a nezištnou přihrávkou vyzval Koblasu k otočení vývoje utkání.

"Při vítězné brance jsme ujeli dva na nula, Vondrs tam super proklouzl kolem mantinelu, ideálně mi to předložil a mně zbylo to trefit z první, což se povedlo," popsal Koblasa.

Zlín se vehementně snažil o vyrovnání, k němuž měl nejblíže v 56. minutě, kdy po vyloučení Hlavy a Beránka hrál opět skoro minutu ve dvojnásobné početní výhodě. Při drtivém zámku chyběl k vyrovnání kousek, nejblíže k němu měl Palmberg, ale domácí gólman opět výtečně zasáhl. Zlínu nakonec k vyrovnání nepomohla ani dvouminutová hra bez brankáře.

"Zlín k nám přijel ve velmi dobré formě, věděli jsme, že je velmi silný a organizovaný, což se jednoznačně ukázalo v první třetině, kdy byl výrazně lepší než my. Ve třetí třetině bylo utkání hodně vyrovnané, bylo to o tom jednom gólu a o extrémní bojovnosti. Jsem rád, že jsme ten gól dali my," řekl asistent karlovarského kouče Tomáš Mariška.