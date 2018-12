Už jsme museli sérii porážek zastavit, uvědomoval si Klimek

Útočníka hokejové Sparty Lukáše Klimka připravilo zranění o polovinu dosavadního průběhu extraligové sezony a i kvůli tomu si dnes připsal teprve druhý gól. Měl z něj však velkou radost. Pražané díky němu porazili Mladou Boleslav 1:0, ukončili sérii čtyři porážek a doma vyhráli poprvé od 21. října. Poté šestkrát za sebou před vlastními fanoušky odešli z ledu jako poražený tým bez bodového zisku.

"Bylo to extrémně těžké utkání, ubojované. Chtěli jsme hrát dobře zezadu, abychom zbytečně nedostali první gól, což se nám v poslední době stávalo hodně často. Hlídali jsme si to vzadu a doufali, že se dostaneme do nějaké šance a proměníme ji, což se nakonec podařilo," řekl Klimek novinářům po utkání.

Hrdinou zápasu se nakonec stal právě dvaatřicetiletý útočník, který ve 45. minutě překonal po přihrávce Miroslava Formana mladoboleslavského gólmana Pavla Kantora.

"Věděl jsem, že to bude házet před branku, tak jsem tam jen nechtěl být moc brzy. Čekal jsem, až to přijde. Přihrál mi parádně a mně pak už stačilo uklidit puk do branky," ocenil Klimek skvělou přihrávku spoluhráče zpoza branky.

Sparťané si dobře uvědomovali, jak je série porážek dlouhá a že po páteční ostudě s posledními Pardubicemi (1:3) už potřebují vyhrát. "Věděli jsme, že sérii musíme zastavit. Dali jsme do toho sto procent a podařilo se. Teď jde o to, abychom si přenesli zodpovědný a bojovný výkon do nového roku," přál si Klimek. "Rozhodně ale nepřijde žádné uspokojení. Musíme se od toho odrazit," doplnil.

Pražané podle něj uspěli i proto, že zlepšili hru v osobních soubojích, v oslabení a hráli zodpovědně. "Byli jsme silní na puku. Věděli jsme, že umíme hrát hokej. Jen musíme hrát všichni na sto procent a bez chyb," řekl Klimek, který osobně příliš neřešil fakt, že Sparta klesla ve středu až na 11. místo v tabulce. "Rozdíly jsou minimální. Pár zápasů předtím jsme byli šestí, tabulka je našlapaná," připomněl Klimek.

V O2 areně Sparta vyhrála po více než dvou měsících. "Já jsem asi tři měsíce nehrál, takže osobně jsem nad tím vůbec nepřemýšlel," pousmál se Klimek. "Hraje se nám tady dobře. Cítíme podporu fanoušků a to, že nám to tady chvilku nešlo, je shoda náhod. My hrajeme stejný systém doma i venku. Jsem ale rád, že jsme to zlomili," dodal vážněji.