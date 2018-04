V extralize budou hrát hráči, kteří si ji vybojovali, řekl Pešout.

Loni slavil trenér Martin Pešout jako asistent Libora Zábranského titul s Kometou Brno v hokejové extralize, nyní prožívá vítěznou euforii opět. Z pozice hlavního kouče dovedl Karlovy Vary po loňském sestupu k návratu do nejvyšší soutěže. Jednapadesátiletý Pešout chce i v extralize hrát s kádrem, který si ji vybojoval.

"Je to obrovská euforie. Loni jsem zvedal pohár, letos mě mrzí, že svaz nemá nějaký pohár pro vítěze baráže, protože určitě by to byly hezké fotky a hráči by měli co zvednout nad hlavu. Srovnat to ale vůbec nejde. Když hrajete o titul, tak se člověk těší na každý zápas a je to úplně jiná atmosféra," řekl Pešout.

Boj o nejvyšší soutěž podle něj provází obrovský tlak a Energie cítila nutnost se hned po roce vrátit mezi elitu. "Máme kvalitní hráče a určitě by se nám rozutekli. Šance v dalším roce by byla úplně jiná," uvedl Pešout.

Na lavičce Karlových Varů nahradil Jana Tlačila, který tým vedl v minulé sezoně při sestupu, a cíl se svými svěřenci splnil. "Ta radost je taková, že z vás spadne balvan, který vláčíte. Z titulu je radost bezprostřední, z postupu je euforicky nepříčetná. V baráži se bojíte každého zápasu, aby se to nezlomilo špatným směrem. Musíte přijít do kabiny a rozdávat hráčům radost, zatímco v play-off se sami těší na každý zápas," popsal.

Energie vyhrála základní část první ligy, v play-off pak ve čtvrtfinále nad Vsetínem i v semifinále nad Slavií zvítězila 4:0 a před posledním kolem vládne také baráži. Podle Pešouta ale byla sezona od začátku těžká. "V první lize jsme byli jediní, kdo hrál rok předtím extraligu. Byli jsme v roli Sparty a Komety v extralize. Jezdili jsme na Moravu, kde na nás byl ve vyprodaných stadionech opravdu obrovský tlak. Ale tým to ustál," pochvaloval si.

Z těchto těžkých zápasů později jeho svěřenci těžili. "Nejvíc nás prověřila série se Vsetínem. Vyhráli jsme 4:0, ale průběh byl vyrovnaný a klidně to mohlo skončit úplně jinak. To s výjimkou jednoho zápasu s Litvínovem, který nás přehrál fyzicky, nebylo ani v baráži. Jak řekl Jarda Jágr, jestli chce někdo podceňovat první ligu, ať si ji jde zahrát," podotkl Pešout.

Vstup do baráže přitom Karlovým Varům nevyšel a po třech kolech měly na kontě jen dva body. V dalších osmi duelech ale tým pokaždé bodoval a po páteční porážce 0:1 v prodloužení doma s Litvínovem slavil postup. "Musím smeknout před klukama," ocenil kouč sílu mužstva.

Kádr by měl zůstat pohromadě bez velkých změn a Pešout by si přál i pokračování kapitána Václava Skuhravého. Devětatřicetiletý centr ještě nemá o další kariéře jasno. "Před play-off jsme měli týmovou večeři, kde majitel řekl, že všichni, kteří si to vybojujou, dostanou ve Varech šanci porvat se a hrát extraligu," tlumočil Pešout vyjádření Karla Holoubka.

"Nechci mluvit za něj, ale my nebudeme mít prostředky na to, abychom koupili deset hráčů. Navíc nechceme udělat botu jako Jihlava, že dvanáct hráčů týmu vyměníme. Teď bojuje Dukla v baráži o život," uvedl Pešout na adresu loňského extraligového nováčka.

Chce udržet v mužstvu týmového ducha. "Od prvního tréninku jsem cítil, že kluci tady něco podělali a chtějí to vrátit zpátky. To byla největší síla, postavili se k tomu jako chlapi. Mají na tom zásluhu všichni v klubu, nikdo neutáhl kohoutky. Říkal jsem, že chceme vrátit do Varů rodinnou atmosféru, útočný hokej a naučit se vyhrávat. Ani jsem nevěřil, že to všechno dokážeme. Postup je třešinka na dortu," dodal Pešout.