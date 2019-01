V moravském souboji přetlačilo Brno na nájezdy Olomouc

Hokejisté Brna porazili v předehrávce 42. kola extraligy na svém ledě Olomouc 4:3 po samostatných nájezdech. Rozhodující gól dal útočník Silvester Kusko. Obhájce titulu se tak ziskem dvou bodů posunul na čtvrtou příčku. Má jich na kontě celkem 56 jako Vítkovice, ale s lepším skóre. Hanáci prohrávali v průběhu duelu už 1:3, přesto nakonec bodovali s Kometou i počtvrté v sezoně a celkem popáté za sebou.

Kometa začala moravský souboj náporem a už v první minutě se do slibné šance dostal bek Barinka, ale nepřehodil brankáře Lukáše, jenž na poslední chvíli nahradil indisponovaného Konráda. "Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Konrád musel do nemocnice, dostal antibiotika, ale nebude to nic vážného," vysvětlil trenér Zdeněk Moták.

Brno zúročilo mírnou převahu v osmé minutě, kdy se trefil i díky teči hostujících hráčů další obránce Gulaši. Olomouc příliš šancí neměla, ale prosadila se podobně jako Brno: Galvasovo nahození tečoval Ondrušek a Vejmelka se zakrytým výhledem neměl šanci zasáhnout. Vrátit vedení na stranu Brna mohl Erat. Šikovně se prosmýkl kolem obránce, ale trefil jen tyčku.

Erat kvůli zranění už do druhé třetiny nenastoupil, přesto v jejím úvodu nabrala převaha Komety ještě větší rozměry. A projevilo se to i na skóre. Přihrávky od zkušených tahounů Plekance a Zaťoviče dokázali využít střelci Mallet a Mueller a bylo to 3:1. Náskok mohli ještě navýšit ze slibných pozic opět Mueller a Čermák. "Nehráli jsme dobře v přesilovkách, netrefili jsme se skoro do prázdné branky. Chyběl i Martin Erat, ale i tak jsme měli dát další gól," všiml si Martin Zaťovič.

Jenže místo klidu a pohody přišla jemná teč Köhlera, který se snažil uchránit domácí branku pádem do Mrázovy střely, a bylo to jen o gól. Zbytek třetiny jakoby tím byl poznamenán, neboť tlak Brna polevil. Ale hosté se k vážnějšímu ohrožení Vejmelkovy branky nedostali.

To ale neplatilo na začátku třetího dějství, kdy ujel Jergl a už po 17 vteřinách od návratu na led vyrovnal. "Udělal jsem tam školáckou chybu, ale nakonec jsme rádi za body," shrnul po zápase Zaťovič.

Začínalo se prakticky znovu. Mnohem větší úsilí ke strhnutí vedení na svoji stranu vyvinuli domácí. Šanci z kategorie vyložených spálil po přečíslení dvou na jednoho Mueller, ale velký podíl na tom měl skvělý zákrok gólmana Lukáše. V závěru základní hrací doby už ve hře převládaly na obou stranách defenzivní povinnosti, které eliminovaly pokusy o tříbodový zisk.

Zápas tak pokračoval prodloužením, v němž měl hostující Burian na holi druhý bod, jenže nedal. Brno v závěru nevyužilo přesilovku a po nedělním duelu s Hradcem Králové si zopakovalo samostatné nájezdy. V úterý ale bylo úspěšnější, když hned první nájezd proměnil Kusko, a protože Vejmelka vychytal všechny Hanáky, bylo rozhodnuto.