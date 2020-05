Vary vyřešily spor s Polákem kompromisem. Co hradecký Žejdl?

Zástupci Karlových Vary při středečním jednání smírčí komise Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) vyřešili spor s útočníkem Vojtěchem Polákem, který dostal v době pandemie koronaviru výpověď, kompromisní dohodou. Informovala o tom Česká asociace hokejistů (CAIHP), která po smírčí komisi také požaduje, aby označila za neplatnou výpověď švédskému obránci Oscaru Eklundovi od Hradce Králové.

Smírčí komise už řešila případy útočníka Lukáše Žejdla a obránce Petra Šidlíka a před měsícem rozhodla, že jejich výpovědi do Hradce Králové jsou neplatné. Extraliga byla v první polovině března ukončena. Některé kluby využily bod v hráčské smlouvě, kde stojí, že mohou kontrakt vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci či přerušení ligy.

Čtyřiatřicetiletý Polák se polovině října vrátil do mateřských Karlových Varů po skončení angažmá ve Vladivostoku v KHL. "Při smírčím jednání jsme s klubem nalezli dohodu na kompromisním řešení, kdy bude výpověď zrušena, a klub navíc hráči vyplatí finanční odměny, na jejichž výši se obě strany již dohodly," uvedl v tiskové zprávě prezident CAIHP Libor Zbořil.

Po dohodě bylo jednání přerušeno. "Pokud obě strany vše stvrdí podpisem dohody o narovnání, návrh ke smírčí komisi hráč vezme zpět. Cílem bylo vyřešit situaci jinak, než tomu bylo v případě sporu s hradeckým Mountfieldem," doplnil Zbořil.

Zároveň jedná se zástupci Hradce Králové. Podle CAIHP se klub dohodl se Šidlíkem na řádném vypořádání platné smlouvy a hráč přistoupil na poměrné snížení finančních odměn.

V případě Žejdla nejsou podle Zbořila zástupci klubu ochotni hledat kompromisní řešení a hráči opětovně vypověděli smlouvu za téměř stejných podmínek. Pokud nedojde k dohodě, CAIHP podá další podnět s cílem prohlásit výpověď za neplatnou.

U Eklunda klub trvá na původní výpovědi a CAIHP zareagovala stejně jako v případě Žejdla a Šidlíka. Výpověď od Hradce Králové dostali také obránci Oskars Cibulskis a Tomáš Linhart, ale ti se na hráčskou asociaci neobrátili.

"Považuji za úspěch, že byli zástupci Mountfield HK ochotni jednat o smírném řešení této nepříjemné situace. Z výsledku jsem však rozpačitý, klub stále hledá možnosti, jak se vyhnout plnění svých povinností a současnou složitou situaci neadekvátně přenést pouze na některé jednotlivé hráče. Jako hráčská asociace toto nemůžeme nechat bez odezvy, naše členy budeme nadále bránit," dodal Zbořil.

"Bohužel jsme udělali opatření, která nejsou úplně populární. Chtěl bych říct, že jsme některým hráčům dali výpověď, ale na druhou stranu jsme zachránili dalších pětadvacet hráčů, kterých se dopady pandemie téměř nedotkly. To jsou věci, které se nikde neobjevily," řekl generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček v rozhovoru pro server hokej.cz.

"Byli jsme všude potahováni, že jsme někomu dali výpovědi. Já si osobně myslím, že ten bod ve smlouvě je daný a je tam od toho, aby se v těchto situacích uplatnil. Vím, že to není optimální a samozřejmě mi nebylo příjemné s hráči o tom jednat. Dělali jsme všechno pro to, abychom zmírnili následky a aby hráči, o které se budeme v budoucnu opírat, měli co nejmenší újmu, což se nám podařilo. Vidím to pozitivně a myslím, že kroky, které jsme udělali, byly správné," dodal Kmoníček.